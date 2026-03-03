Hosszabbításban dőlt el: az ETO legyőzte a KTE-t, és ott van a Magyar Kupa elődöntőjében

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ETO FC–KECSKEMÉTI TE (NB II) 3–1 (0–1, 1–1, 1–1)

Győr, ETO Stadion, 3720 néző. Vezette: Káprály Mihály (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

ETO: Petrás – Bíró (Vladoiu, 83.), Krpics, Boldor (Csinger, 100.), Stefulj – Tóth R. (Miangue, 100.), Vitális – Huszár (Gavrics, a szünetben), Bumba (Piscsur, 54.), Schön – Njie (Bánáti, 90+2.). Vezetőedző: Borbély Balázs

KTE: Ruisz – Berki (Kovács B., 61.), Szabó A., Belényesi, Debreceni Á., Bolgár (Szojma, 61.; Szabó B., 91.) – Czékus (Nistor, 32.), Bocskay, Eördögh, Derekas (Haris, 79.) – Bolyki (Beke, 79.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Gavrics (68., 120.), Piscsur (115.), ill. Bolyki (12.)

Kilencven percre visszatértek az NB II-es idők Győrbe: másodosztályban szereplő ellenfél, kevés néző és távol maradó, a hangos, lefújásig tartó szurkolásért felelős kemény mag. Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Videoton elleni nyolcaddöntőn (2–0) elhangzó rasszista bekiabálások és pirotechnikai eszközök használata miatt súlyos pénzbüntetést és szektorbezárást szabott ki a klubra, ilyenkor bevett szokás, hogy egy szektorral arrébb tömörülnek össze: nos, a bezárt szektorba szóló bérleteket érvénytelenítette erre a mérkőzésre a vezetőség, ezért a szurkolók bojkottot hirdettek...

Álomszerűen kezdte a mérkőzést – az NB II-es Kecskemét! A 10. percben Eördögh András tornáztatta meg Samuel Petrást, a 12. percben pedig Bolyki Andor csúsztatta a labdát Bolgár Botond kitűnő beadását követően a hazai kapu bal oldalába. Összekapta magát az ETO, de legnagyobb lehetőségei a gólszerzésre Daniel Stefulj tizenhatosról eleresztett lövéseinél voltak, egyszer a győri nevelésű Ruisz Barnabás védett hatalmasat, másodszor a kapufa miatt maradt a 0–1.

A 68. percben Zseljko Gavrics lövésével egyenlített az ETO, ezt követően egyre nagyobb nyomás nehezedett a vendégekre, és a 74. percben fordíthatott volna a vendéglátó, Schön Szabolcs labdaszerzése után tökéletesen centerezett, de Nfansu Njie miatt kellett bosszankodniuk a zöld-fehéreknek, nem találta el a labdát becsúszva, egy lépésre az üres kaputól. Két perccel később Vitális Milán ziccerben léphetett volna ki, ha nem rántja le utolsó emberként Szabó Alex, akit a szabálytalanságért nem állította ki a játékvezető. Ruisz Barnabás nagy védésekkel tartotta életben csapata továbbjutási esélyeit, Olekszandr Piscsurt szinte az őrületbe kergetve.

Kilencven perc alatt nem dőlt el a párharc, jöhetett a hosszabbítás.

Nem meglepő, hogy ETO-fölényt hozott a hosszabbítás is, a 107. percben azonban Samuel Petrás hatalmas bravúrja kellett, hogy Szabó Bálint ne szerezze meg újra a vezetést a vendégeknek. A 113. percben Schön Szabolcs a lécet találta el, Daniel Stefulj egy perccel később Ruisz Barnabást, a 115. percben viszont megtalálta Olekszandr Piscsur fejét egy beadás, az ukrán-magyar csatár pedig a négy közé juttatta a csapatát, Zsejlko Gavrics pedig a lefújás előtt végleg eldöntötte a meccset. 3–1

PERCRŐL PERCRE