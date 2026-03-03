Hoki: az Újpest kiverte a Salzburgot az U20-as osztrák rájátszásban

Kedd este sorsdöntő mérkőzést vívott az Újpest U20-as férfi jégkorongcsapata a Salzburggal szemben az osztrák juniorliga negyeddöntőjében. A párharc első meccsét 4–1-re nyerték az ötödik kiemelt lila-fehérek, majd a másodikon 3–0-ra a középszakaszban másodikként záró osztrákok diadalmaskodtak, így a felek között jöhetett a harmadik, döntő felvonás az UTE Szilágyi utcai jégcsarnokában. Árkovics Bálint együttese nagy küzdelemben, szétlövések után – Szabó-Rácz Maxim lőtte be a sorsdöntő büntetőt – 3–2-re nyert a találkozón,

ezzel pedig borítva a papírformát, a párharcot is behúzta, és bejutott a legjobb négy közé az osztrák rájátszásban.

Ezzel a sikerrel az U18-as korosztály után az U20-asok között is egyedüli magyar csapatként lesz ott az Újpest az osztrák bajnokság elődöntőjében.

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)