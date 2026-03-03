Címvédés az ob I-ben: a BJA harmadszor is legyőzte a DEAC-ot

Igazi hokicsemege eddig a magyar bajnoki döntő, a két résztvevő izgalmas szériát tesz a jégre. A finálé első mérkőzésén végig előnyben volt a BJA, de a debreceniek sem adták fel, végül szoros végjátékban a fővárosiak 2–1-re nyertek, ezzel elvették a DEAC pályaelőnyét. A második összecsapáson vezetett a Debrecen, de aztán fordított és meglógott két góllal a BJA, végül a rendes játékidőt 3–3-al abszolválták a csapatok, döntés pedig csak a második hosszabbításban lett, Drake Pilon volt a mérleg nyelve.

A három győzelemig tartó párharcban 2–0-val utazott Kangyal Balázs együttese Debrecenbe, a hazaiak az életben maradásért, a vendégek a bajnoki cím begyűjtéséért léptek jégre.

Ennek szellemében az első húsz percben nagy iramot diktáltak a felek, kishíján szinte azonnal megszerezte a vezetést a fővárosi együttes, Nagy Gergő kerülte meg a hátvédet, de lövését Hetényi Zoltán hatalmas bravúrral védte, gyorsan bemelegítették a vendégek a debreceniek klasszis kapusát. A túloldalon Farkas Rolandnak se kellett sokat várnia az első feladatáig, Tarasz Jeliszejev kínálta meg egy lövéssel, később Horváth Bálint is tesztelte Hetényit. Pörögtek a csapatok és az események is, a találkozóból a feszültség sem hiányzott, egy kapu előtti tülekedés után Schlekmann Márk és Nyikita Usztyinyenko akaszkodott össze. A tét a kiállításperceken is meglátszódott, az első harmadot követően a BJA 14, a DEAC 6 perc büntetést szedett össze. A hajdúsági gárda két ízben támadhatott emberelőnyben, de nem tudta megszerezni a vezetést.

Pilon közel négyperces kiállításából még több, mint három maradt a középső játékrészre is, Jevgenyij Mozer szép cselek után lőhetett középről, de Farkas lepkéssel védett. A 25. percben a vendégek szereztek korongot a DEAC harmadában, Molnár Bálint elé került a pakk, aki szépen felemelte Hetényi mellett, vezetett a BJA. Kemény ütközéseket láthattak a szurkolók, a debreceniek kivédekeztek egy emberhátrányt, majd Farkas kapuja előtt Mihalik Gergő és Zimányi Dániel akaszkodott össze, a jelentsort a helyszínről figyelte előbbi testvére, a korábban a DEAC-ot, most az FTC-t erősítő Mihalik András is. Próbált erősíteni a Debrecen, a játékrész derekán ennek eredménye is lett, a hazaiak Mozer révén 29 másodperc alatt kihasználtak egy emberelőnyt. A szünet előtti percekre is tartogattak puskaport a csapatok, a hajdúságiak lehetőségei kimaradtak, ellenben a túloldalon Horváth Bálint a harmad utolsó percében ismét előnyhöz juttatta a vendégeket.

Felnőtt karrierem első bajnoki címét nyertük meg, nagyon örülök neki, hogy ezzel a brigáddal értem ezt el, igazi családdá váltunk ebben az idényben. Ami a mérkőzést illeti, sok kiállítás volt, mindkét csapat betalált emberelőnyben. Nagyon nyomtak a végén, próbáltunk egyszerűen játszani, ez most sikerre vezetett. HORVÁTH BÁLINT, A BJA CSATÁRA

Az utolsó húsz percben ment előre becsülettel a DEAC, de a BJA ellentámadásiban is ott volt a gól, öt perc eltelte után Pilon került nagy helyzetbe, de Hetényi került ki győztesen kettejük párharcából. Jó néhány percig inkább a kemény küzdelem dominált, a hajrában próbálta beszorítani ellenfelét a DEAC, de nem tudott igazán nagy helyzetet kialakítani. Két és fél perccel a vége előtt levitte kapusát a Debrecen, de hiába szorult be a fővárosi gárda, nem sikerült egyenlítenie a DEAC-nak. A lefújás pillanatában pedig repültek a botok, kesztyűk sisakok a vendégek kispadjánál, a Budapest Jégkorong Akadémia megvédte címét, és ebben az idényben is magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

JÉGKORONG

OB I, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

DEAC–BJA HC 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

Debrecen, 500 néző. V: Nagy A., Soós, Muzsik, Dömötör.

DEAC: Hetényi – Jeliszejev, Bukor / Usztyinyenko, Ph. Kiss / Dobmayer, Haranghy – Mozer 1, Galoha, Aszkarov (1) / Kreisz B. (1), Senfeld, Krutov / Kulesov, Mihalik G., Szita / Varttinen, Molnár Z., Kovács A. Edző: Vaszjunyin Artyom

BJA HC: FARKAS R. – Pozsgai, Szabó D. / Varga A., Szivák / Boros, RIHA (1) / Weidemann – Honejsek, Nagy G., Schlekmann / Turbucz, Keresztes L. (1), MOLNÁR B. 1 / Nádasy, Horváth B. 1, Zimányi / Razumnyak, Novotny (1), Pilon. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 35–32.

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: A nyáron tíz ember elhagyott minket, és a mostani keretben 10-12 olyan fiatal van, aki az utánpótlásunkban nevelkedett. Emiatt talán leírtak bennünket, és bizony a szezon eleje nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Esélytelennek tartottak minket, de sikerült felnőni a feladathoz, és plusz energiát kaptunk.

Vaszjunyin Artyom: Gratulálunk a BJA-nak, az alapszakaszban nem így játszottak, ahogyan az utolsó hat mérkőzésükön tették. Mindhárom meccsen egy góllal kaptunk ki, és ugyan a helyzeteink megvoltak, nem éltünk velük.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a BJA HC javára.

ÖSSZEFOGLALÓ



OB I, VÉGEREDMÉNY

Országos bajnok: Budapest Jégkorong Akadémia HC (Banga Nándor, Boros Dániel, Dobos Boldizsár, Farkas Roland, Antonín Honejsek, Horváth Bálint, Keresztes Levente, Kiss Dániel, Kornyilov Péter, Molnár Bálint, Nagy Gergő, Nádasy Márton, Dominik Novotny, Drake Pilon, Pozsgai Tamás, Valentyin Razumnjak, Jiri Riha, Schlekmann Márk, Seregély Máté, Szabó Bence, Szabó Dániel, Szamel Barnabás, Szivák Gergő, Turbucz Martin, Varga Arnold, Weidemann Márk, Zimányi Dániel. Edző: Kangyal Balázs), 2. DEAC, 3. UTE