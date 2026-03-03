Francia Kupa: a hajráig vártak a gólokkal, a Strasbourg az első elődöntős

Nem mondhatni, hogy elkapkodták a csapatok a gólszerzés kérdését az első negyeddöntőben: a Strasbourg a 82. percben szerzett vezetést Joaquin Panichelli büntetőjével, s öt perccel később ismét tizenegyest végezhetett el a házigazda. Ezt már Julio Enciso váltotta gólra, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A találkozó végeredményét a vendégek elefántcsontparti szélsője, Zabi állította be a 94. percben, az egyenlítésre már nem jutott ideje a Reims-nek.

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Strasbourg–Reims 2–1 (Panichelli, 82. – 11-esből, Enciso 87. – 11-esből, ill. Zabi 90+4.)