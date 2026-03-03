Nemzeti Sportrádió

Francia Kupa: a hajráig vártak a gólokkal, a Strasbourg az első elődöntős

H. Á.H. Á.
2026.03.03. 23:12
null
Panichelli lőtte az első gólt (Fotó: AFP)
Címkék
Francia Kupa Reims Strasbourg
Kedd este a Francia Kupa negyeddöntőjében a Strasbourg 2–1-re legyőzte a Reims-t és ezzel elsőként jutott be a legjobb négy közé.

Nem mondhatni, hogy elkapkodták a csapatok a gólszerzés kérdését az első negyeddöntőben: a Strasbourg a 82. percben szerzett vezetést Joaquin Panichelli büntetőjével, s öt perccel később ismét tizenegyest végezhetett el a házigazda. Ezt már Julio Enciso váltotta gólra, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A találkozó végeredményét a vendégek elefántcsontparti szélsője, Zabi állította be a 94. percben, az egyenlítésre már nem jutott ideje a Reims-nek.

FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Strasbourg–Reims 2–1 (Panichelli, 82. – 11-esből, Enciso 87. – 11-esből, ill. Zabi 90+4.)

 

Francia Kupa Reims Strasbourg
Legfrissebb hírek

Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től

Francia labdarúgás
2026.02.27. 22:46

Utolsóként a Strasbourg jutott be a legjobb nyolc közé a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.05. 23:05

Endrick egyelőre remek fogás: bombája megalapozta a Lyon továbbjutását a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.04. 23:09

Negyeddöntős a Marseille és a Reims a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.02.03. 23:07

Endrick triplázott, a Lyon öt gólt hintett a Metznek a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2026.01.25. 22:45

Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

Francia labdarúgás
2026.01.18. 19:10

Francia Kupa: kilencet lőtt hatodosztályú ellenfelének a Marseille

Francia labdarúgás
2026.01.13. 22:51

Elbukta a városi rangadót, hazai pályán esett ki a PSG a Francia Kupából

Francia labdarúgás
2026.01.12. 23:19
Ezek is érdekelhetik