Juhász Dorka csapata elődöntős a női kosár Euroligában

Az első meccset február 19-én házigazdaként hosszabbítás után 81–72-re nyerte meg a Galatasaray, múlt kedden viszont idegenben 75–70-re kikapott. A keddi, harmadik találkozón 67–51-es isztambuli siker született.

Az elitsorozat honlapja szerint a magyar válogatott játékos, akit február legjobbjának választottak az Euroligában, ezúttal 23 percet töltött a pályán, hat pontot dobott és kilenc lepattanót szerzett.

A Galatasaray így rögtön az elődöntőben kezd a zaragozai hatos döntőben, míg a Landes-nak az elődöntőbe jutásért is pályára kell majd lépnie a legjobb hat csapatot felvonultató spanyolországi tornán.

A hatos döntőre április 15. és 19. között kerül sor.