Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka csapata elődöntős a női kosár Euroligában

2026.03.03. 20:39
Fotó: Getty Images
Címkék
Basket Landes Galatasaray Juhász Dorka női kosárlabda Euroliga
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray bejutott az elődöntőbe a női kosárlabda Euroligában, mivel kedden megnyerte a francia Basket Landes elleni párharc mindent eldöntő harmadik összecsapását.

Az első meccset február 19-én házigazdaként hosszabbítás után 81–72-re nyerte meg a Galatasaray, múlt kedden viszont idegenben 75–70-re kikapott. A keddi, harmadik találkozón 67–51-es isztambuli siker született.

Az elitsorozat honlapja szerint a magyar válogatott játékos, akit február legjobbjának választottak az Euroligában, ezúttal 23 percet töltött a pályán, hat pontot dobott és kilenc lepattanót szerzett.

A Galatasaray így rögtön az elődöntőben kezd a zaragozai hatos döntőben, míg a Landes-nak az elődöntőbe jutásért is pályára kell majd lépnie a legjobb hat csapatot felvonultató spanyolországi tornán.

A hatos döntőre április 15. és 19. között kerül sor.

 

Basket Landes Galatasaray Juhász Dorka női kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda: Juhász Dorka lett február legjobbja az Euroligában

Kosárlabda
22 órája

Nincs veszélyben a magyaros BL-párharc – edzője elárulta, mennyire súlyos Sallai sérülése

Légiósok
Tegnap, 13:45

Megvan, mikor játsszák a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő mérkőzéseit

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 16:27

BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 12:19

„Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk” – Victor Osimhen a Juventus kiejtése után

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 07:06

Elmaradt az újabb olasz csoda: a Juve hiába állt fel 10 emberrel a padlóról, a Galata jutott tovább!

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 23:38

Juhász Dorkáék kikaptak, még meg kell harcolniuk az elődöntőért a női kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.02.25. 21:54

Sallai Roland sokat tehet a Galatasaray továbbjutásáért

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 12:22
Ezek is érdekelhetik