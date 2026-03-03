Sportinfó 2026: újjáépülhet a leégett szentesi sportcsarnok

A magyar sportban 2010 óta elért legfontosabb eredményeket bemutató Sportinfó 2026 elnevezésű rendezvénysorozat kedden folytatódott. A sportszakmai fórumot ezúttal Csongrád-Csanád vármegye székhelyén, Szegeden rendezték meg. Az esemény helyszíne a több mint nyolcezer férőhelyes Pick Aréna volt, amely a kormánynak köszönhetően 29.3 milliárd forintért, két év alatt épült fel. Az ünnepélyes átadás 2021. december 9-én volt, azóta a létesítmény a sokszoros bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-résztvevő OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapat otthona.

Az esemény főelőadója, Schmidt Gábor helyettes államtitkár elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben 155 milliárd forintot fordítottak a Csongrád-Csanád vármegyét érintő sporttámogatásokra, és külön kitért a területet érintő fejlesztésekre. A Modern Városok Programja keretében 16 milliárdos ráfordítással épülhetett meg a Tiszavirág Sportuszoda, melynek megnyitóján, 2021. február 20-án Magyarország–Szerbia válogatott vízilabda-mérkőzést rendeztek. Költség tekintetében a képzeletbeli dobogó harmadik helyezettje a világ legkorszerűbb kajak-kenu és evezős pályája, teljes nevén a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ. A Szeged határában, a Maty-éren 1981-ben kialakított létesítményt a kormány két lépcsőben újította föl. A 2011. évi „ráncfelvarrást” követően 2018-ban ötmilliárdos befektetéssel megújult a céltorony és a versenypálya infrastruktúrája, továbbá befedték a lelátót.

Schmidt Gábor (Fotó: Török Attila)

Új fejlesztések is tervben vannak, amelyeknek köszönhetően újjáépülhet a leégett szentesi sportcsarnok, lőtér épülhet Domaszéken és röplabdacsarnok Szegeden, emellett fejlesztéseket terveznek a Szegedi VSE stadionjában. A létesítményfejlesztés azért is fontos, mert a 21. századi modern és biztonságos helyszínek a fiataloknak is motiváló környezetet jelentenek.

Ezt követően Tihany Viktornak, a sportállamtitkárság kommunikációs vezetőjének moderálása mellett lehetett kérdezni a meghívott vendégektől: Schmidt Gábor mellett Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó; Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója; Szekeres Pál háromszoros paralimpiai bajnok vívó és Nádas Bence olimpiai ezüstérmes kajakos válaszolt a kérdezőknek.