Kétszer vezetett, majd a 94. percben mentett pontot az Eintracht Frankfurt

A hat bajnoki óta nyeretlen Werder már az 1. percben hátrányba került, Nathaniel Brown fejjel készített elő, Arnaud Kalimuendo pedig hét méterről a bal alsóba pörgetett. Az első fél óra végén szép támadást vezetett a hazai csapat, majd Szugavara Jukinari ugratta ki Justin Njinmah-t, aki 13 méterről a jobb alsóba gurított.

A második félidőben újfent az Eintracht szerzett vezetést, Faresz Saibi emelte fel a labdát, Nnamdi Collins ugrott ki vele, majd elhelyezte a kapus mellett. Aztán ismét egyenlített a brémai csapat, Jens Stage csúsztatott a bal felsőbe Samuel Mbangula szabadrúgásából. Nemcsak egalizált, fordított is a vendéglátó, 130 másodperccel a gól után Romano Schmid lépett ki ziccerben, majd lekészített Jovan Milosevicsnek, a 20 éves szerb csatár pedig a bal alsóba lőtt 15 méterről – a frankfurtiak a 39. góljukat kapták a Bundesliga-idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.

A 94. percben aztán pontot mentett a vendégcsapat, Ansgar Knauff lőtt a jobb alsóba, miután Ajub Amajmuni középre adott az alapvonal közeléből – először a partjelző azt mutatta, a labda elhagyta a játékteret, ám mint a VAR-vizsgálat során kiderült, még csípte a vonalat. Nem szakadt meg a Werder nyeretlenségi sorozata, de az Eintracht rossz szériája is négy mérkőzés óta tart már. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)

15.30: 1. FC Köln–Mainz

15.30: Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–Heidenheim

18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)