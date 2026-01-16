Nemzeti Sportrádió

Kétszer vezetett, majd a 94. percben mentett pontot az Eintracht Frankfurt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.01.16. 22:40
Nem sokon múlt, hogy Jovan Milosevics (balra) gólja három pontot érjen a Werdernek (Fotó: Getty Images)
Címkék
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén a Werder Bremen hazai pályán 3–3-at játszott az Eintracht Frankfurttal.

A hat bajnoki óta nyeretlen Werder már az 1. percben hátrányba került, Nathaniel Brown fejjel készített elő, Arnaud Kalimuendo pedig hét méterről a bal alsóba pörgetett. Az első fél óra végén szép támadást vezetett a hazai csapat, majd Szugavara Jukinari ugratta ki Justin Njinmah-t, aki 13 méterről a jobb alsóba gurított.

A második félidőben újfent az Eintracht szerzett vezetést, Faresz Saibi emelte fel a labdát, Nnamdi Collins ugrott ki vele, majd elhelyezte a kapus mellett. Aztán ismét egyenlített a brémai csapat, Jens Stage csúsztatott a bal felsőbe Samuel Mbangula szabadrúgásából. Nemcsak egalizált, fordított is a vendéglátó, 130 másodperccel a gól után Romano Schmid lépett ki ziccerben, majd lekészített Jovan Milosevicsnek, a 20 éves szerb csatár pedig a bal alsóba lőtt 15 méterről – a frankfurtiak a 39. góljukat kapták a Bundesliga-idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.

A 94. percben aztán pontot mentett a vendégcsapat, Ansgar Knauff lőtt a jobb alsóba, miután Ajub Amajmuni középre adott az alapvonal közeléből – először a partjelző azt mutatta, a labda elhagyta a játékteret, ám mint a VAR-vizsgálat során kiderült, még csípte a vonalat. Nem szakadt meg a Werder nyeretlenségi sorozata, de az Eintracht rossz szériája is négy mérkőzés óta tart már. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Mainz
15.30: Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Bayern München

17

15

2

66–13

+53

47

  2. Borussia Dortmund

17

10

6

1

32–15

+17

36

  3. RB Leipzig

16

10

2

4

32–19

+13

32

  4. Stuttgart

17

10

2

5

32–25

+7

32

  5. Hoffenheim

16

9

3

4

34–21

+13

30

  6. Bayer Leverkusen

16

9

2

5

34–24

+10

29

  7. Eintracht Frankfurt

18

7

6

5

38–39

–1

27

  8. Freiburg

17

6

5

6

27–29

–2

23

  9. Union Berlin

17

6

5

6

23–26

–3

23

10. Mönchengladbach

17

5

4

8

23–29

–6

19

11. Wolfsburg

17

5

3

9

26–37

–11

18

12. Werder Bremen

17

4

6

7

21–34

–13

18

13. 1. FC Köln

17

4

5

8

25–29

–4

17

14. Hamburg

16

4

4

8

17–27

–10

16

15. Augsburg

17

4

3

10

18–33

–15

15

16. Mainz

17

2

6

9

17–29

–12

12

17. St. Pauli

16

3

3

10

14–28

–14

12

18. Heidenheim

17

3

3

11

16–38

–22

12

 

 

Eintracht Frankfurt Werder Bremen Bundesliga
