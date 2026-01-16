Kétszer vezetett, majd a 94. percben mentett pontot az Eintracht Frankfurt
A hat bajnoki óta nyeretlen Werder már az 1. percben hátrányba került, Nathaniel Brown fejjel készített elő, Arnaud Kalimuendo pedig hét méterről a bal alsóba pörgetett. Az első fél óra végén szép támadást vezetett a hazai csapat, majd Szugavara Jukinari ugratta ki Justin Njinmah-t, aki 13 méterről a jobb alsóba gurított.
A második félidőben újfent az Eintracht szerzett vezetést, Faresz Saibi emelte fel a labdát, Nnamdi Collins ugrott ki vele, majd elhelyezte a kapus mellett. Aztán ismét egyenlített a brémai csapat, Jens Stage csúsztatott a bal felsőbe Samuel Mbangula szabadrúgásából. Nemcsak egalizált, fordított is a vendéglátó, 130 másodperccel a gól után Romano Schmid lépett ki ziccerben, majd lekészített Jovan Milosevicsnek, a 20 éves szerb csatár pedig a bal alsóba lőtt 15 méterről – a frankfurtiak a 39. góljukat kapták a Bundesliga-idényben, ami a legtöbb a mezőnyben.
A 94. percben aztán pontot mentett a vendégcsapat, Ansgar Knauff lőtt a jobb alsóba, miután Ajub Amajmuni középre adott az alapvonal közeléből – először a partjelző azt mutatta, a labda elhagyta a játékteret, ám mint a VAR-vizsgálat során kiderült, még csípte a vonalat. Nem szakadt meg a Werder nyeretlenségi sorozata, de az Eintracht rossz szériája is négy mérkőzés óta tart már. 3–3
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Borussia Dortmund–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: 1. FC Köln–Mainz
15.30: Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–Heidenheim
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
17
15
2
–
66–13
+53
47
|2. Borussia Dortmund
17
10
6
1
32–15
+17
36
|3. RB Leipzig
16
10
2
4
32–19
+13
32
|4. Stuttgart
17
10
2
5
32–25
+7
32
|5. Hoffenheim
16
9
3
4
34–21
+13
30
|6. Bayer Leverkusen
16
9
2
5
34–24
+10
29
|7. Eintracht Frankfurt
18
7
6
5
38–39
–1
27
|8. Freiburg
17
6
5
6
27–29
–2
23
|9. Union Berlin
17
6
5
6
23–26
–3
23
|10. Mönchengladbach
17
5
4
8
23–29
–6
19
|11. Wolfsburg
17
5
3
9
26–37
–11
18
|12. Werder Bremen
17
4
6
7
21–34
–13
18
|13. 1. FC Köln
17
4
5
8
25–29
–4
17
|14. Hamburg
16
4
4
8
17–27
–10
16
|15. Augsburg
17
4
3
10
18–33
–15
15
|16. Mainz
17
2
6
9
17–29
–12
12
|17. St. Pauli
16
3
3
10
14–28
–14
12
|18. Heidenheim
17
3
3
11
16–38
–22
12