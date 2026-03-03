Férfi kézilabda El: tizenhárom magyar gól a keddi fordulóban

Kedden három magyar játékos összesen 13 gólt szerzett a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének második fordulójában.
Az európai szövetség honlapja szerint Imre Bence öt gólt lőtt a német THW Kielben, amely házigazdaként 27–20-ra nyert a spanyol Bidasoa Irún ellen. A válogatott jobbszélső ezzel holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt.
Lukács Péter hat találattal és öt gólpasszal, Máthé Dominik pedig két góllal járult hozzá a norvég Elverum HB 31–24-es hazai sikeréhez a dán Skanderborg Aarhus ellen.
Palasics Kristóf kilenc védése ellenére a német MT Melsungen meglepetésre 31–30-ra kikapott a svéd IFK Kristianstad otthonában.
