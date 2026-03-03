Fölényes, de keserű Barca-siker, avagy a végig bekkelő Atlético jutott a Király-kupa döntőjébe

A párharc első mérkőzésén méretes pofonba beleszaladó FC Barcelona az előzetes várakozásoknak megfelelően már az első perctől kezdve ostrom alá vette az Atlético kapuját, s már a 2. percben dolga akadt Mussónak Fermín lövésénél. Az alaposan feltüzelt Flick-csapat (amely a 13. percben sérülés miatt elvesztette Jules Koundét) egymás után dolgozta ki a helyzeteket, de a fővárosiak argentin kapusa remekül védett, miközben társai kontrázásra rendezkedtek be. A 28. percben egy kontra végén Griezmann tehetett volna pontot a párharcra, de nagy helyzetben nem tudott túljárni Joan García eszén. A kihagyott lehetőség percekkel később megbosszulta magát, amikor egy szöglet után Yamal csinált bolondot a védőjéből a bal oldalon, s centerezését a berobbanó Marc Bernal pofozta a kapuba.

A rúgott gól megadta a szükséges löketet a katalánoknak, akik tovább rohamozták a madridi állásokat, de a Simeone-féle védelem és Musso makacsul őrizte a háromgólosra csökkent előnyt. A játékrész hajrájában Griezmann találta el a kapufát (igaz, az akció végén beintette a lest a partjelző), majd Lookman érkezett Llorente beadására, de szemben a kapuval a léc fölé bólintott. Az újabb elpuskázott ziccer ezen a meccsen másodszor büntette góllal a Barca: a félidő ráadásában Pubill egy elkésett belépővel teljesen feleslegesen buktatta Pedrit, a büntetőt Raphinha gurította a jobb alsóba – félúton járt a feladat teljesítése felé a címvédő.

A második játékrész Julián Álvarez lövésével indult, majd a Barca rohamai következtek, s Mussónak bizony rengeteg dolga akadt. A rutinos kapus az 56. percben három nagy védést is bemutatott, meccsben tartva az övéit. Diego Simeone nem nyúlt bele csapata taktikájába a szünetben – az Atleti a második félidőben is mélyen védekezett, s az alkalomszerűen adódó kontrákat próbálta kihasználni, az első félidőhöz képest kevés sikerrel. Az argentin szakvezető döntése visszafelé sült el, a 72. percben (nem sokkal azután, hogy a Koundé helyére becserélt Baldét is le kellett hozni sérülés miatt) ugyanis Cancelo ívelte be a labdát magasan a jobb oldalról, a hosszú oldalon érkező Bernal pedig védőit megelőzve a kapuba juttatta azt. A találatot rövid VAR-vizsgálat után megadták – karnyújtásnyira volt a hosszabbítástól a Barcelona.

A mérkőzés hajrájában kétségbeesetten védekezett az Atlético, míg a Flick-féle csapat a ráadást jelentő negyedik gólt üldözte, de sem Araújo, sem Gerard Martín nem tudott élni a lehetőséggel. A végjátékba érkezve hosszú idő után két kontrát is végig tudtak vinni a vendégek, de amíg Griezmann elől Martín mentett, addig Sörloth ziccerben a kapu fölé bikázott.

A meccs során a kihagyott madridi helyzeteket kétszer is góllal büntető hazaiak ezúttal nem tudták bevenni Musso kapuját, így ha pengeélen táncolva is, de az Atlético jutott be elsőként a Király-kupa fináléjába. 3–0

A TÖRTÉNELEM NEM ISMÉTLI MAGÁT, DE RÍMEL... A 4–0-s Atlético-győzelmet hozó első meccs után sokan felemlegették az FC Barcelona Paris Saint-Germain elleni BL-nyolcaddöntős párharcát, amikor a Luis Enrique vezette katalánok 4–0-s hátrányból felállva nyertek 6–1-re, s jutottak tovább. A párizsiakat akkoriban irányító Unai Emeryt a meccs után sokan bírálták csapata szokatlan, védekezésre koncentráló harcmodora miatt, s kilenc évvel később az Atlético mestere, Diego Simeone is belelépett ugyanabba a folyóba: a „matracosok” az előny megőrzésére helyezték a hangsúlyt, de a madridi védelem sem tudott ellenállni a Camp Nou nyomásának. A különbséget az Atleti cserekapusa (a bajnokságban Jan Oblak véd – a szerk.), Juan Musso jelentette, akit hat nagy bravúrt is bemutatva vált az Atlético hősévé.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

FC Barcelona–Atlético Madrid 3–0 (Bernal 29., 72., Raphina 45+5. – 11-esből)

Továbbjutott: az Atlético, 4–3-as összesítéssel.