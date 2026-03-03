Szerdai sportműsor: újabb két csapat jut be a Magyar Kupa elődöntőjébe
MÁRCIUS 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
20.30: Aston Villa–Chelsea
20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)
20.30: Fulham–West Ham United
20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)
21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.30: Lorient–Nice
21.00: Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
A 17. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Lazio–Atalanta (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
A 23. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Rayo Vallecano–Oviedo
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 1–0
SZLOVÁK KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.00: FC Kassa–DAC 1904
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ
1. MÉRKŐZÉSEK
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: EC Villach (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
KERÉKPÁR
11.30: Trofeo Laigueglia (Albenga–Laigueglia, 192 km)
13.34: Umag Classic (Umag–Umag, 142.3 km)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
13. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport2)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)
B-CSOPORT
18.45: HC Zagreb (horvát)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Paris Saint-Germain (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1033 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–MAFC
Női Extraliga, az 5–9. helyért
20.00: TFSE–Vasas SC
SÍTRIATLON
Európa-bajnokság, Sahdag
11.00: sprint (Tv: Eurosport1)
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván
5.30: férfi puska szóló (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István), 9.00: döntő
7.30: női puska szóló (Bajos Gitta, Dénes Eszter, Ferik Csilla), 10.30: döntő
9.30: női pisztoly trió (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika), 13.45: döntő
11.45: férfi pisztoly trió (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid), 15.15: döntő
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
20.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Férfi ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket
19.00: EPS-Honvéd–Semmelweis OSC
19.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–BVSC-Manna ABC
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 3. forduló
18.30: III. Kerületi TVE–UVSE Helia-D
18.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom
19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Kovács Péter
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Meddig bírja el a csapat a renitens játékost? Vinícius Jr. már megint balhézott
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; edzősors: nyolcgólos győzelem után elküldték az edzőt
9.00: László Csaba a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os téli olimpia, 2. rész
12.00: Bajnokok: Puskás Jenő. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt – Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó, vívómagazin
15.00: Szorítósarok, ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 60 éves lett Hunyady Emese olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó
15.30: A közel-keleti háború hatása a világ sportjára: Dénes Ferenc
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor
17.00: A görög rúdugró, Emmanuil Karalisz 617 centinél jár. Új kihívót kapott Armand Duplantis?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szabó Bence
17.15: Közvetítés a Zalaegerszeg–Soroksár labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László
20.30: Közvetítés a Ferencváros–Pro Recco vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel