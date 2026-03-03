Szerdai sportműsor: újabb két csapat jut be a Magyar Kupa elődöntőjébe

MÁRCIUS 4., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

20.30: Aston Villa–Chelsea

20.30: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Match4)

20.30: Fulham–West Ham United

20.30: Manchester City–Nottingham Forest (Tv: Spíler2)

21.15: Newcastle United–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.30: Lorient–Nice

21.00: Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

A 17. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.30: Hamburg–Bayer Leverkusen

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Lazio–Atalanta (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

A 23. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Rayo Vallecano–Oviedo

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 1–0

SZLOVÁK KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: FC Kassa–DAC 1904

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ

1. MÉRKŐZÉSEK

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: EC Villach (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

KERÉKPÁR

11.30: Trofeo Laigueglia (Albenga–Laigueglia, 192 km)

13.34: Umag Classic (Umag–Umag, 142.3 km)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport2)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport2)

B-CSOPORT

18.45: HC Zagreb (horvát)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Paris Saint-Germain (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1033 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MAFC

Női Extraliga, az 5–9. helyért

20.00: TFSE–Vasas SC

SÍTRIATLON

Európa-bajnokság, Sahdag

11.00: sprint (Tv: Eurosport1)

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván

5.30: férfi puska szóló (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István), 9.00: döntő

7.30: női puska szóló (Bajos Gitta, Dénes Eszter, Ferik Csilla), 10.30: döntő

9.30: női pisztoly trió (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika), 13.45: döntő

11.45: férfi pisztoly trió (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid), 15.15: döntő

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

20.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Férfi ob I, középszakasz

Felsőház, 1. forduló

18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket

19.00: EPS-Honvéd–Semmelweis OSC

19.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–BVSC-Manna ABC

Női ob I, középszakasz

Felsőház, 3. forduló

18.30: III. Kerületi TVE–UVSE Helia-D

18.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom

19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Kovács Péter

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Meddig bírja el a csapat a renitens játékost? Vinícius Jr. már megint balhézott

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; edzősors: nyolcgólos győzelem után elküldték az edzőt

9.00: László Csaba a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os téli olimpia, 2. rész

12.00: Bajnokok: Puskás Jenő. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt – Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó, vívómagazin

15.00: Szorítósarok, ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 60 éves lett Hunyady Emese olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó

15.30: A közel-keleti háború hatása a világ sportjára: Dénes Ferenc

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor

17.00: A görög rúdugró, Emmanuil Karalisz 617 centinél jár. Új kihívót kapott Armand Duplantis?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szabó Bence

17.15: Közvetítés a Zalaegerszeg–Soroksár labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László

20.30: Közvetítés a Ferencváros–Pro Recco vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel