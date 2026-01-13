Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: megvan, mikor pótolják Gulácsiék elhalasztott meccsét

2026.01.13. 12:06
Willi Orbán és Gulácsi Péter az őszi szezon utolsó hazai meccsén (Fotó: Getty Images)
Gulácsi Péter RB Leipzig Bundesliga
Január 27-én pótolják a múlt szombatról elhalasztott St. Pauli–RB Leipzig és Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a német labdarúgó-bajnokságban.

A liga keddi közlése szerint mindkét összecsapás 20.30-kor kezdődik.

Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapatának mérkőzését a kedvezőtlen időjárási körülmények, a lehullott nagy mennyiségű hó miatt nem tudták megrendezni Hamburgban:

Német labdarúgás
2026.01.09. 14:19

Elhalasztják Gulácsiék hamburgi mérkőzését – hivatalos

A jelenlegi időjárási körülmények miatt a mérkőzés biztonságos lebonyolítása nem garantálható. Nem rendezik meg a Werder Bremen–Hoffenheimet sem.

Az ugyancsak észak-németországi Bréma stadionja hasonló okokból volt játékra alkalmatlan.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

16

14

2

63–12

+51 

44 

  2. Borussia Dortmund

16

9

6

1

29–15

+14 

33 

  3. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11 

29 

  4. Bayer Leverkusen

16

9

2

5

34–24

+10 

29 

  5. Stuttgart

16

9

2

5

29–23

+6 

29 

  6. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9 

27 

  7. Eintracht Frankfurt

16

7

5

4

33–33

26 

  8. Freiburg

16

6

5

5

27–27

23 

  9. Union Berlin

16

6

4

6

22–25

–3 

22 

10. Mönchengladbach

16

5

4

7

22–24

–2 

19 

11. 1. FC Köln

16

4

5

7

24–26

–2 

17 

12. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10 

17 

13. Hamburg

16

4

4

8

17–27

–10 

16 

14. Wolfsburg

16

4

3

9

24–36

–12 

15 

15. Augsburg

16

4

2

10

17–32

–15 

14 

16. St. Pauli

15

3

3

9

13–26

–13 

12 

17. Heidenheim

16

3

3

10

15–36

–21 

12 

18. Mainz

16

1

6

9

15–28

–13 

 

 

