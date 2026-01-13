Bundesliga: megvan, mikor pótolják Gulácsiék elhalasztott meccsét

Január 27-én pótolják a múlt szombatról elhalasztott St. Pauli–RB Leipzig és Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a német labdarúgó-bajnokságban.
A liga keddi közlése szerint mindkét összecsapás 20.30-kor kezdődik.
Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapatának mérkőzését a kedvezőtlen időjárási körülmények, a lehullott nagy mennyiségű hó miatt nem tudták megrendezni Hamburgban:
Német labdarúgás
2026.01.09. 14:19
Elhalasztják Gulácsiék hamburgi mérkőzését – hivatalos
A jelenlegi időjárási körülmények miatt a mérkőzés biztonságos lebonyolítása nem garantálható. Nem rendezik meg a Werder Bremen–Hoffenheimet sem.
Az ugyancsak észak-németországi Bréma stadionja hasonló okokból volt játékra alkalmatlan.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
16
14
2
–
63–12
+51
44
|2. Borussia Dortmund
16
9
6
1
29–15
+14
33
|3. RB Leipzig
15
9
2
4
30–19
+11
29
|4. Bayer Leverkusen
16
9
2
5
34–24
+10
29
|5. Stuttgart
16
9
2
5
29–23
+6
29
|6. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|7. Eintracht Frankfurt
16
7
5
4
33–33
0
26
|8. Freiburg
16
6
5
5
27–27
0
23
|9. Union Berlin
16
6
4
6
22–25
–3
22
|10. Mönchengladbach
16
5
4
7
22–24
–2
19
|11. 1. FC Köln
16
4
5
7
24–26
–2
17
|12. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|13. Hamburg
16
4
4
8
17–27
–10
16
|14. Wolfsburg
16
4
3
9
24–36
–12
15
|15. Augsburg
16
4
2
10
17–32
–15
14
|16. St. Pauli
15
3
3
9
13–26
–13
12
|17. Heidenheim
16
3
3
10
15–36
–21
12
|18. Mainz
16
1
6
9
15–28
–13
9
