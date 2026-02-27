Nemzeti Sportrádió

Antalyai tenisztorna: Tóth egyesben, Udvardy párosban búcsúzott a nyolc között

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 15:37
Tóth Amarissa (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tóth Amarissa Udvardy Panna Antalya
Tóth Amarissa egyesben, Udvardy Panna párosban búcsúzott a negyeddöntőben az Antalyában zajló 115 ezer dollár (36.5 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztornán.

A WTA honlapja szerint a világranglistán 264. Tóth – aki a 16 között karrierje első top100-as győzelmét aratta az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikova ellen – a pénteki negyeddöntőben az ötödikként rangsorolt egyiptomi Majar Seriffel (111.) találkozott, s végül nagy csatában, 2 óra 28 perc alatt kapott ki.

Udvardy a szlovén Veronika Erjavec oldalán egy cseh párostól szenvedett vereséget a nyolc között.

WTA-CHALLENGERTORNA, ANTALYA
Egyes, negyeddöntő
Majar Serif (egyiptomi, 5.)–Tóth Amarissa 4:6, 6:4, 6:4

Páros, negyeddöntő
Jesika Malecková, Miriam Skoch (cseh)–Udvardy Panna, Veronika Erjavec (magyar, szlovén) 6:4, 6:3

 

