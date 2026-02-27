Antalyai tenisztorna: Tóth egyesben, Udvardy párosban búcsúzott a nyolc között
Tóth Amarissa egyesben, Udvardy Panna párosban búcsúzott a negyeddöntőben az Antalyában zajló 115 ezer dollár (36.5 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztornán.
A WTA honlapja szerint a világranglistán 264. Tóth – aki a 16 között karrierje első top100-as győzelmét aratta az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnikova ellen – a pénteki negyeddöntőben az ötödikként rangsorolt egyiptomi Majar Seriffel (111.) találkozott, s végül nagy csatában, 2 óra 28 perc alatt kapott ki.
Udvardy a szlovén Veronika Erjavec oldalán egy cseh párostól szenvedett vereséget a nyolc között.
WTA-CHALLENGERTORNA, ANTALYA
Egyes, negyeddöntő
Majar Serif (egyiptomi, 5.)–Tóth Amarissa 4:6, 6:4, 6:4
Páros, negyeddöntő
Jesika Malecková, Miriam Skoch (cseh)–Udvardy Panna, Veronika Erjavec (magyar, szlovén) 6:4, 6:3
Legfrissebb hírek
Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán
Tenisz
2026.02.23. 09:38
Tenisz: Udvardy Panna a 16 között búcsúzott Ostravában
Tenisz
2026.02.04. 22:14
Bondár Anna 64. a teniszezők világranglistáján
Tenisz
2026.02.02. 09:20
Ezek is érdekelhetik