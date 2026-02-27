„Megpróbálunk újabb bravúrt elérni” – Orosz Pál az El-sorsolásról

Az SC Braga jelenleg a negyedik helyen áll a portugál bajnokságban 13 ponttal lemaradva a harmadik Benficától, tizenhattal a második Sportingtól, és hússzal az éllovas Portotól. Ez a rangsor egyébként jól tükrözi a portugál liga erősorrendjét, a Bragát évekig a „három nagy mögötti negyediknek” nevezték, mostanra talán már inkább úgy tekintenek rá, mint amely folyamatosan szűkíti a távolságot a Benfica, Porto, Sporting hármassal szemben.

A KORÁBBAN PORTÓBAN JÁTSZÓ LIPCSEI PÉTER BIZAKODÓ Lipcsei Péter 1995 és 1998 között volt az FC Porto játékosa, azaz nála jobban kevesen ismerik a portugál bajnokságot. „Nyilván a Porto egy erősebb ellenfél lett volna, mint a Braga, amelyik most a negyedik helyen áll a portugál bajnokságban. Merek álmodni, és bizakodó vagyok: itthon kezdünk, és szerintem képesek vagyunk olyan előnyt kiharcolni, amivel tovább tudunk jutni. Ha azt a játékot hozzuk, amit a Ludogorec ellen játszottunk, képesek vagyunk a Bragát is kiejteni, és ott leszünk a legjobb nyolc között az Európa-ligában. Bragában egyébként mindig jó meccseket játszottunk a Portóval. Különleges kis stadion, egy hegy oldalában, egy igazi ékszerdoboz. Nem annyira hangulatos, hiszen nincs kapu mögötti szektor, mint nálunk, és szerintem az itteni hangulat meg fogja őket fogni. És továbbra is tartom, hogy képesek vagyunk továbbjutni” – mondta a fradi.hu-nak Lipcsei Péter, aki nemrég az FTC nemzetközi kapcsolattartója lett.

„A Népligetben néztük a társakkal a sorsolást, aztán a közös ebédnél volt is alkalmunk átbeszélni az első benyomásokat – mondta lapunknak Toon Raemaekers, a Ferencváros belga védője, aki kihagyhatatlan a hátvédsorból, nem csak fejjátékával, határozott fellépésével is erőssége a csapatnak. – Úgy voltam vele, bármelyik ellenfelet kapjuk, annak örülök, hiszen ezen a szinten már csupa kiváló együttes vár ránk. Ráadásul két portugál csapat közül kaphattunk ellenfelet, sok a hasonlóság a két klub között. A Porto talán egy fokkal nehezebb rivális lett volna, de a Braga is kőkemény együttes. A portugál bajnokság hemzseg a jobbnál jobb futballistáktól, tele kiváló csapatokkal, a Braga az utóbbi években egyértelműen az élcsapatok közé tartozik. A portugál ligában gyorsak, erőszakosak a támadók, nekünk védőknek erre külön is fel kell készülni. Kicsit a spanyol labdarúgáshoz tudnám az övékét hasonlítani. Kemény két mérkőzés vár ránk, alaposan oda kell tenni magunkat, de úgy tartom, egy ilyen párharc előtt mindig ötven-ötven százalék az esély a továbblépésre. Talán sokan arra számítanak, hogy a Braga könnyedén jut túl rajtunk, de az elmúlt hónapokban bizonyítottuk, nálunk erősebb csapatok ellen is képesek vagyunk felvenni a versenyt, elég, ha csak a török Fenerbahce elleni találkozót említem. Képesek vagyunk az újabb bravúrra!”

A Braga az elmúlt másfél évtizedben nem vendég az európai kupákban, hanem állandó résztvevő, és ez a tapasztalat a kieséses párharcokban különösen sokat ér. Az alapszakaszban a hatodik helyen végeztek, öt győzelem mellett két döntetlen és egy vereség volt a mérlegük, egyetlen vereségüket attól a Genktől szenvedték el hazai környezetben (3–4), melyet a Fradi idegenben 1–0-ra legyőzött.

Raemaekers ünnepli a továbbjutást (Fotó: Árvai Károly)

A zöld-fehérek védelemében a téli új szerzemény, az argentin-spanyol kettős állampolgár Mariano Gómezre várhat még sok munka a Braga elleni két találkozón. A 27 esztendős belső védő a Ludogorec ellen is remekül futballozott, többször kényes szituációban állította meg a bolgár csapat támadóit. A hátvéd korábban több idényt eltöltött Spanyolországban, ahol a másod- és harmadosztályban erősítette az Ibizát, az Atlético Madrid második csapatát, az Algecirast, a Racing Ferrolt és a Badajozt is.

„A portugál játékosok gyorsak, a támadók mindenre képesek a gólszerzés érdekében – adott gyorselemzést a Ferencváros leendő Európa-liga ellenfeléről a védő. – A csapatok nagy intenzitással képesek végig játszani a mérkőzéseket, egy-két érintős futballal próbálnak eljutni az ellenfél kapujáig, ezt annak idején a Guimaraes ellen ezt saját bőrömön is tapasztalhattam. Nehéz két mérkőzés vár ránk, ha újabb bravúrt szeretnénk elérni, alaposan oda kell tennünk magunkat. A portugál liga technikás, de miért ne lenne esélyünk ezúttal is a továbbjutásra?! A közelmúltban a Fenerbahce vagy éppen a Panathinaikosz ellen már megmutattuk, komoly tempót diktáló ellenféllel szemben is helyt tudunk állni.”

A Braga stadionja egy hegy oldalába épült (Fotó: Getty Images)

Érdekesség, hogy az SC Braga tulajdonosi köréhez tartozik a Qatar Sports Investments (QSI) befektetési alap is, ugyanaz a csoport, amely a Paris Saint-Germain tulajdonosa is egyben. A klub többségi kontrollja továbbra is a Sporting Clube de Braga, de az egyesület legnagyobb külső befektetője a katari cég.

A Portugália északi részén található város klubját 1921-ben alapították, ám csupán az elmúlt húsz esztendőben vált az élvonal egyik leginkább szervezett és versenyképes tagjává. A klub ma már egyértelműen a nagy hármas mögötti negyedik erőként él a köztudatban, amit folyamatos európai szereplései és stabil bajnoki helyezései is alátámasztanak. A nemzetközi áttörést a 2011-es Európa-liga-döntő jelentette, akkor éppen a Porto állította meg. Emellett Intertotó-kupa-győzelem, több kupasiker, valamint az elmúlt években Ligakupa-trófeák jelzik, hogy a Braga szereplése nem egyszeri fellángolás (volt). A kispadon jelenleg a fiatal spanyol vezetőedző, Carlos Vicens ül, aki korábban a Manchester City több korosztályos csapatánál is dolgozott, s a profi keretnél is volt másodedző. A Braga játékát strukturált, rövid passzos építkezés, letámadás és gyors szélsőjáték jellemzi, a Ferencvárosnak nem árt felkészülnie arra, hogy ha a szélsők előtt terület nyílik, azonnal felgyorsítják a tempót.

A keret összetétele jól tükrözi a klub filozófiáját. A Braga az egyik legjobb játékosfejlesztő műhely Portugáliában, fiatal, értékesíthető futballisták, kölcsönben érkező tehetségek és néhány rutinos vezér adja az egyensúlyt. A kapitány, Ricardo Horta a csapat arca és legveszélyesebb támadója, míg a középpályán a tapasztalt Joao Moutinho biztosít stabilitást és játékintelligenciát. Noha a lehetséges ellenfelek közül a Porto valóban más szint lett volna a Ferencváros számára, a Braga éppen azért veszélyes, mert kevésbé neves, ám taktikai fegyelemben és tempóváltásokban rendkívül erős, ritkán esik szét, és különösen veszélyes, ha az ellenfél túl nyílt játékot vállal.

A párharc első mérkőzését március 12-én a Groupama Arénában rendezik, a másodikat március 18-án, szerdán 16.30-tól Braga városában. A továbbjutó a legjobb nyolc között a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztesével találkozik.

OROSZ PÁL: MEGPRÓBÁLUNK ÚJABB BRAVÚRT ELÉRNI

– Miután kihúzták a gömböket, mintha összemosolyogtak volna a Braga képviselőjével.

– Éppen egymás mellett ültünk, összenéztünk, összemosolyogtunk – válaszolta Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója. – Óriási dolog volt ott lenni egy ilyen sorsoláson, a második számú európai kupasorozat legjobb tizenhat együttese közé kerülni nem kis bravúr. Felemelő érzés volt.

– Örülnek, hogy a Bragát kapták?

– Nagyon nehéz két mérkőzés vár ránk. Ne feledjük, a portugál bajnokság negyedik helyezettjéről van szó. De ha figyelembe vesszük, hogy a másik lehetséges rivális az a Porto lett volna, amely mögött a Braga húsz ponttal van lemaradva a bajnoki tabellán, a két rossz közül a kevésbé rosszat kaptuk. Ránéztem a statisztikákra, a Porto huszonhárom meccs alatt mindössze hét gólt kapott, a támadóinknak alaposan fel kellett volna kötniük a nadrágjukat, hogy helyzetbe tudjanak kerülni. Nem azt mondom, hogy a Braga ellen mi vagyunk az esélyesek, mindenesetre megpróbálunk újabb bravúrt elérni. Halkan jegyzem meg, Razgradban a szállodában kint volt rengeteg csapat zászlója, a miénk mellett éppen a Bragáé volt. Le is fotóztam magamnak.

– A sorsolás után ilyenkor beszélgetnek az ellenfelek klubvezetői?

– Van egy speciálisan erre fenntartott terem, leültünk, beszélgettünk egymással. Hoztam némi anyagot a Ferencvárosról, melyben megtalálható többek között a klubunk története, vagy éppen a Groupama Aréna részletei fotókkal.

– A Braga stadionja egészen különleges, sziklába vájt aréna.

– Ahhoz képest nem kicsi, hiszen közel harmincezren elférnek benne. Két lelátó van egymással szemben, és az, hogy a sziklába vájták, valóban különlegessé teszi. Azt is megbeszéltük, hogy a kinti mérkőzést csütörtök helyett szerdán kell lejátszanunk, a Porto mérkőzése miatt, ráadásul helyi idő szerint fél négykor kezdünk. Amikor a sorsolás után az asztalnál beszélgettünk, mellettünk a Panathinaikosz és a Betis képviselői egyeztettek, a görög klubvezető oda is szólt, lehet, hogy hamarosan újra találkozunk. Elképesztő érzés volt ez.

AZ EURÓPA-LIGA NYOLCADDÖNTŐJÉNEK PÁROSÍTÁSAI

FERENCVÁROS–Braga (portugál)

Genk (belga)–Freiburg (német)

Bologna (olasz)–Roma (olasz)

Stuttgart (német)–Porto (portugál)

Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)

Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

Lille (francia)–Aston Villa (angol)

* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi hazai pályán a párharcot

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ

Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis

Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon

Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland

Bologna/Roma–Lille/Aston Villa