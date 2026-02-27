Fájdalmas összeg: 79 millió eurót költött menesztett vezetőedzőire a Man. United

A januárban távozott portugál Rúben Amorimnak alig másfél év után köszönték meg a munkáját, ez megközelítőleg 18 millió euróba került a klubnak, amely korábban 10 millióért vásárolta ki a Sporting CP-nél élő szerződéssel rendelkező trénert.

Amorimnak 63 mérkőzésen 25 győzelem volt a mérlege, irányításával a csapat az előző szezonban a Premier League 15. helyén végzett, ami a klub legrosszabb helyezése volt 1974 óta. Emellett elveszítette az Európa-liga döntőjét, ami miatt a United 1990 óta másodszor nem jutott ki a nemzetközi kupaporondra.

A holland Erik Ten Hag szerződését két és fél után bontották fel, az ő végkielégítése 13 millió euró volt. Az Alex Ferguson utáni korszak első szakvezetője, David Moyes csupán nyolc hónapig irányította a csapatot, majd 8 millió euróval távozott.

Louis van Gaalnak kevesebb mint két év jutott a manchesteri kispadon – bár megnyerte az Európa-ligát –, majd 6 millió eurót kapott a távozásakor. Utódja, José Mourinho 22 millió euróval gazdagodott.

Ferguson távozása óta 11 edző vezette a csapatot. Jelenleg Michael Carrick ideiglenes vezetőedzőként dolgozik a csapat élén, de jó eredményei – hat győzelem és két döntetlen – megnyithatják előtte az utat egy új szerződés aláírása felé.