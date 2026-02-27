Piros Zsombor elődöntős a luganói tenisztornán
A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor továbbjutott a negyeddöntőből a Luganóban zajló 98 ezer euró (37 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi challenger-tenisztornán.
Az ATP honlapja szerint a világranglista 180. helyezettje pénteken a cseh Maxim Mrvát (323.) győzte le két játszmában, 62 perces mérkőzésen 6:4, 6:2-re.
