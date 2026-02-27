Gólerős nigériai válogatott játékost szerződtetett a DVSC
Odey profi pályafutásának első csapata az MFM (Mountain of Fire and Miracles) volt. Utána európai csapatoknál futballozott, a Zürichben, a Genkben, az Amiens-ban és a Randersben, utóbbiban 2025-ig játszott.
Legnagyobb sikere a Svájci Kupa-győzelem és a belga Szuperkupa-győzelem.
A DVSC így mutatja be a támadót:
„Stephen Odey klasszikus befejező csatár, karrierje során a különböző sorozatokban 83 gólt jegyezhet, a svájci első osztályban, a dán Szuperligában, a francia másodosztályban, az Európa-ligában és a Konferencialigában összesen mintegy 40 találatot szerzett, de a Bajnokok Ligájában is eredményes volt már, mégpedig a Genk színeiben a Liverpool ellen.”
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható, legutóbb Randers – Dánia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek:
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (karcagi kooperációs kölcsön után Mezőkövesd Zsóry FC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –