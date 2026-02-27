Sportpetíció: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya! – Nyitrai Zsolt

„A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya! – kezdte a Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt. – Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezek az eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll.

Vannak, akik szerint »túl sok jut a sportra«, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak.

A magyar sport stratégiai nemzeti ügy. Ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, és kérek mindenkit: álljunk ki együtt a magyar sportért!”

A PETÍCIÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL ÉS ÍRHATÓ ALÁ!