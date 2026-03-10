Nemzeti Sportrádió

Szoros verseny végén nyert Balatonfüreden

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.03.10. 15:57
Gujgiczer Anna 4:01:03-mas idővel győzött a Szerelmes Füred 50 kilométeres távján a hölgyek között.

Az időeredmények alapján szoros versenyen győzött a Szerelmes Füred ötven kilométeres távján. Elérte a célját?

A tempót tekintve előzetesen 4:45-ös átlagot tűztem ki, végül 4:44 lett, szóval kicsit jobban teljesítettem a vártnál – mondta Gujgiczer Anna, aki megnyerte a  Szerelmes Füred 50 kilométeres távját a hölgyeknél. – Előzetesen nem néztem meg a rajtlistát, csak saját magamra akartam figyelni. Abból a szempontból szerencsém volt, hogy a tavalyi első és második helyezett hölgy ezúttal nem jött el a versenyre, ők ugyanis egy évvel ezelőtt sokkal jobbat futottak, mint most én. Viszont magamhoz képest sokat javítottam, ezúttal nagyjából tíz perccel jobban teljesítettem, mint tavaly.

Hogyan értékelné a futását?

Felismertem az egyik versenyzőtársamat, vele tavaly is nagyot meccseltünk, most is egymáshoz szorosan közel haladtunk. Az első pár száz méteren nem sokkal lemaradva mögötte futottam, de gyorsabb tempóra vágytam, így megelőztem. Ezután stabilan tartottam az első helyet, amely nem igazán forgott veszélyben – egészen a hajráig… Bevallom, a végén éreztem, hogy kicsit elfutottam az elejét, az utolsó öt-hat kilométeren elfáradtam.

A mögöttem lévő Turós Izabella egyre jobban közelített, szoros lett a vége, de nem tudott megelőzni. Huszonöt másodperccel értem be előtte a célba.

 

Mi jelentette a legnehezebb kihívást?

Az utolsó öt-hat kilométer… Ott már nagyon fáradtnak éreztem magam, vártam a verseny végét, ráadásul a frissítést is elrontottam. Legszívesebben a hajrát kényelmes 6:30-as tempóban tudtam volna le, de nem tehettem meg, ugyanis Izabella erőteljesen közelített. Muszáj volt megnyomni a végét, az utolsó két kör igazán nem esett jól.

Tekintsünk előre: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben?

A következő verseny a naptáramban a száz kilométeres országos bajnokság, aztán terepversenyek jöhetnek, áprilisban pedig ott leszek párosban az Ultrabalatonon. Nyárra nincs semmi konkrét terv, ősztől pedig jönnek szépen sorban megint a versenyek.

 

