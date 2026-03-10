Nemzeti Sportrádió

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Van der Poel és Del Toro is örülhetett a murvás-esős második etap végén

J. B. J. B.
2026.03.10. 16:42
Mathieu van der Poel (balra) nyerte a szakaszt, de összetettben Isaac del Toro vezet (jobbra) vezet (Fotó: Getty Images)
Estek-keltek a kerékpárosok a Tirreno–Adriatico második etapján, amelynek végén hárman sprintelhettek a győzelemért. Valter Attila a 93. helyen végzett.

Időfutammal kezdődött és egy nehéz etappal folytatódott a Tirrén- és Adriai-tenger partja között zajló egyhetes olaszországi kerékpáros körverseny. A hétfői nyitányon Filippo Ganna magabiztosan győzött, így ő viselte az összetettben élen állónak járó kék trikót a Camaiore és San Gimignano közötti 206 kilométeres távon. A nap szökése négy főből állt, a csoportot 38 kilométerrel a cél előtt érte utol a főmezőny. Az esős időben az igazi nehézség ekkor még hátra volt, hét kilométeres murvás szektor várt a bringásokra.

Estek-keltek a kerékpárosok, Mathieu van der Poel támadása után nem sokkal Matteo Jorgenson csúszott el a nedves murván. Isaac Del Toro és Giulio Pelizzari is nagyot mentett mögötte, mindketten nyomban a holland után eredtek. Rövidesen beérték, míg hátrébb Thymen Arensman és Samudio Carlos is elesett.

San Gimignanóba érve nagy csata kezdődött a győzelemért, a dombtetőre épült középkori község meredek és tekergős utcán eleinte Van der Poelék ki sem mertek állni a nyeregből, mert a vizes úton csúszkált volna alattuk a kerékpár. Pellizzari indította a sprintet, de a holland és a mexikói riválisa is beérte, a szakaszt Van der Poel nyerte meg, míg Del Toro összetettben állt az élre. Valter Attila a mezőnyben dolgozott, a Bahrain-Victorious magyar versenyzője a 93. helyen ért célba.

A viadal szerdán a Cortona és Magliano de’Marsi közötti 221 kilométeres távval folytatódik.

61. TIRRENO–ADRIATICO

2. szakasz (Camaiore–San Gimignano, 206 km): 1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 4:53:23 óra, 2. Del Toro (mexikói, UAE) azonos idővel, 3. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a. i., …45. Ganna (olasz, Ineos) 1:04 perc hátrány, …93. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 4:46 p h. Az összetett állása: 1. (kék trikóban) Isaac Del Toro 5:06:01 óra, 2. Pellizzari 3 mp h., 3. Sheffield (amerikai, Ineos) 13 mp h., …117. Valter 5:57 p h.

 

 

