Van der Poel és Del Toro is örülhetett a murvás-esős második etap végén

Időfutammal kezdődött és egy nehéz etappal folytatódott a Tirrén- és Adriai-tenger partja között zajló egyhetes olaszországi kerékpáros körverseny. A hétfői nyitányon Filippo Ganna magabiztosan győzött, így ő viselte az összetettben élen állónak járó kék trikót a Camaiore és San Gimignano közötti 206 kilométeres távon. A nap szökése négy főből állt, a csoportot 38 kilométerrel a cél előtt érte utol a főmezőny. Az esős időben az igazi nehézség ekkor még hátra volt, hét kilométeres murvás szektor várt a bringásokra.

Estek-keltek a kerékpárosok, Mathieu van der Poel támadása után nem sokkal Matteo Jorgenson csúszott el a nedves murván. Isaac Del Toro és Giulio Pelizzari is nagyot mentett mögötte, mindketten nyomban a holland után eredtek. Rövidesen beérték, míg hátrébb Thymen Arensman és Samudio Carlos is elesett.

San Gimignanóba érve nagy csata kezdődött a győzelemért, a dombtetőre épült középkori község meredek és tekergős utcán eleinte Van der Poelék ki sem mertek állni a nyeregből, mert a vizes úton csúszkált volna alattuk a kerékpár. Pellizzari indította a sprintet, de a holland és a mexikói riválisa is beérte, a szakaszt Van der Poel nyerte meg, míg Del Toro összetettben állt az élre. Valter Attila a mezőnyben dolgozott, a Bahrain-Victorious magyar versenyzője a 93. helyen ért célba.

A viadal szerdán a Cortona és Magliano de’Marsi közötti 221 kilométeres távval folytatódik.