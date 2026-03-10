Nemzeti Sportrádió

A Brassó és a DVTK simán, a Gyergyó hosszabbítás után szerzett előnyt az Erste Liga negyeddöntőjében

T. Z.T. Z.
2026.03.10. 20:29
A gyergyóiak hosszabbítás után harcolták ki a győzelmet (Fotó: Erste Liga)
jégkorong FK Csíkszereda Gyergyói HK FEHA19 BJA Corona Brasov UTE Erste Liga
A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén a Brassó és a DVTK a rendes játékidőben, a Gyergyó hosszabbítás után harcolta ki a győzelmet kedden.

A Gyergyói HK és az SC Csíkszereda végletekig kiélezett mérkőzést vívott egymással a negyeddöntő első összecsapásán – két harmad után a hazaiaknál volt az előny, de a harmadik játékrészben a Csíkszereda egyenlíteni tudott, így következhetett a hosszabbítás, ahol a Gyergyó – kettős emberelőnyből – talált ismét a kapuba, így 4–3-ra megnyerte az összecsapást.  

A másik kora esti mérkőzésen az alapszakaszgyőztes Corona Brasov és a FEHA19 találkozott. A meccs első harmada még nem hozott gólt, a folytatás viszont már sima lett, a házigazda brassóiak négy gólt ütöttek a második harmadban, amivel eldöntötték az összecsapást.

Az esti programban a DVTK Jegesmedvék Jason Pineo négy góljának is köszönhetően 5–2-re győzött a magyar bajnoki ezüstérmes DEAC vendégeként. A 8. percben már 1–1 volt az állás, ám a folytatásban Pineo tarthatatlannak bizonyult, még a 26., a 36. és a 43. percben is betalált. A végeredményt Szathmáry Simon állította be üres kapus góllal.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc második mérkőzéseit szerdán rendezik változatlan pályaválasztás mellett.

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Corona Brasov (romániai)–FEHA19 5–2 (0–0, 4–1, 1–1)
Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0) – h. u. 
Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)
KÉSŐBB
19.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

 

jégkorong FK Csíkszereda Gyergyói HK FEHA19 BJA Corona Brasov UTE Erste Liga
