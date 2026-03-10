Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Papp Edward lett a Pick Szeged igazgatóságának új elnöke

2026.03.10. 17:41
null
Papp Edward (Fotó: pickhandball.hu)
Címkék
Papp Edward OTP Bank-Pick Szeged Szűcs Ernő Péter
Papp Edward lett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub igazgatóságának elnöke, elődje, Szűcs Ernő Péter új szakmai megbízásaira tekintettel távozott.

Papp Edward lett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub igazgatóságának elnöke, aki az új szakmai megbízatásai miatt távozó Szűcs Ernő Péter helyét veszi át – közölte kedden a klub, kiemelve, hogy az új elnök 2025 júliusa óta tagja az igazgatóságnak.

„Nagyon nagy megtiszteltetés és kihívás számomra ez a kinevezés” – fogalmazott az új elnök, aki hozzátette: Szegeden közel 65 éve a város identitásának része a kézilabda, ezért pontosan tudja, milyen felelősséggel jár ez a feladat.

„A következő időszakban fontos teendőmnek érzem a saját akadémiai programunk reformját, hogy minél több tehetséges magyar fiatal csatlakozhasson a felnőtt kerethez és ezáltal a magyar kézilabdasport vérkeringésébe. Azt látom, hogy Európában most azok a klubok és nemzeti válogatottak válnak kiemelkedően sikeressé, amelyek már akadémiai szinten alkalmazzák a sokmozgásos, intenzív tempójú, modern kézilabdát. Célom, hogy a jelentősen megfiatalítandó felnőtt csapatunk ezt a szakmai irányt képviselje, felmenő rendszerben beépítve sok tehetséges fiatal játékost” – mondta az 52 éves Papp Edward.

Elődje, Szűcs Ernő Péter az elmúlt 15 évben vállalt meghatározó szerepet a klub működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. Az OTP Bank-Pick Szeged történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő ténykedésének idejére esett, ebben az időszakban vált Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.

 

Papp Edward OTP Bank-Pick Szeged Szűcs Ernő Péter
Legfrissebb hírek

Nem rózsás a csapataink helyzete a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.03.07. 12:16

Új elnök kerül az igazgatóság élére a szegedi férfi kézilabdaklubban

Kézilabda
2026.03.06. 10:34

A Barca után a GOG is győzött Szegeden a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 20:19

A Szeged 73 gólos meccsen győzte le a Tatabányát

Kézilabda
2026.03.01. 19:44

Hivatalos: Lukács Péter a nyártól Szegeden folytatja

Kézilabda
2026.02.28. 10:21

Hullámzó mérkőzésen a Szeged egygólos vereséget szenvedett a PSG otthonában

Kézilabda
2026.02.26. 22:22

Szép emlékekkel tér vissza Párizsba a Szeged a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.26. 09:18

Veszprém–Szeged csúcsrangadót rendeznek a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében

Kézilabda
2026.02.23. 16:43
Ezek is érdekelhetik