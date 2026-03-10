Papp Edward lett a Pick Szeged igazgatóságának új elnöke

Papp Edward lett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklub igazgatóságának elnöke, aki az új szakmai megbízatásai miatt távozó Szűcs Ernő Péter helyét veszi át – közölte kedden a klub, kiemelve, hogy az új elnök 2025 júliusa óta tagja az igazgatóságnak.

„Nagyon nagy megtiszteltetés és kihívás számomra ez a kinevezés” – fogalmazott az új elnök, aki hozzátette: Szegeden közel 65 éve a város identitásának része a kézilabda, ezért pontosan tudja, milyen felelősséggel jár ez a feladat.

„A következő időszakban fontos teendőmnek érzem a saját akadémiai programunk reformját, hogy minél több tehetséges magyar fiatal csatlakozhasson a felnőtt kerethez és ezáltal a magyar kézilabdasport vérkeringésébe. Azt látom, hogy Európában most azok a klubok és nemzeti válogatottak válnak kiemelkedően sikeressé, amelyek már akadémiai szinten alkalmazzák a sokmozgásos, intenzív tempójú, modern kézilabdát. Célom, hogy a jelentősen megfiatalítandó felnőtt csapatunk ezt a szakmai irányt képviselje, felmenő rendszerben beépítve sok tehetséges fiatal játékost” – mondta az 52 éves Papp Edward.

Elődje, Szűcs Ernő Péter az elmúlt 15 évben vállalt meghatározó szerepet a klub működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. Az OTP Bank-Pick Szeged történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő ténykedésének idejére esett, ebben az időszakban vált Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.