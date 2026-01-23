Remek hangulat és nulla gól a hamburgi derbin

A 18. hamburgi derbit rendezték meg a Bundesligában (eddig a HSV nyolcszor, a St. Pauli háromszor nyert a hat döntetlen mellett), ami igen felejthető első félidőt hozott, egyik kapu sem forgott veszélyben – az xG hazai oldalon 0.03, a vendégeknél 0.09 volt, pedig mindkét csapatnak nagy szüksége volt a pontokra.

A szünet után élénkebb volt mindkét együttes, és Luka Vuskovicnak volt egy jó fejese, ám hárította a hazaiak kapusa, Nikola Vasilj. Később is inkább a Hamburg volt aktívabb, a St. Pauli nagyon kevés kockázatot vállalt, így a folytatás ismét nem volt túl eseménydús. A (forduló előtt) sereghajtó a 79. percben már eltalálta a kaput, Danel Sinani bombázott, majd Arkadiusz Pyrka is megdolgoztatta Daniel Heuer Fernandest.

A remek hangulatú összecsapáson – a szurkolók kitettek magukért – gól nem született, így a vendégként még nyeretlen HSV-nak sorozatban öt idegenbeli vereséget követően sikerült pontot szereznie „házon kívül”, míg a St. Pauli a döntetlennel elmozdult az utolsó helyről. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

St. Pauli–Hamburg 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Heidenheim–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Werder Bremen

15.30: Mainz–Wolfsburg

18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Borussia Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)