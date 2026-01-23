Nemzeti Sportrádió

Remek hangulat és nulla gól a hamburgi derbin

2026.01.23. 22:36
Kevés alkalommal forogtak veszélyben a kapuk a hamburgi derbin (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Bundesliga Hamburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) péntek esti, nyitó mérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott egymással a St. Pauli és a HSV a hamburgi derbin.

A 18. hamburgi derbit rendezték meg a Bundesligában (eddig a HSV nyolcszor, a St. Pauli háromszor nyert a hat döntetlen mellett), ami igen felejthető első félidőt hozott, egyik kapu sem forgott veszélyben – az xG hazai oldalon 0.03, a vendégeknél 0.09 volt, pedig mindkét csapatnak nagy szüksége volt a pontokra.

A szünet után élénkebb volt mindkét együttes, és Luka Vuskovicnak volt egy jó fejese, ám hárította a hazaiak kapusa, Nikola Vasilj. Később is inkább a Hamburg volt aktívabb, a St. Pauli nagyon kevés kockázatot vállalt, így a folytatás ismét nem volt túl eseménydús. A (forduló előtt) sereghajtó a 79. percben már eltalálta a kaput, Danel Sinani bombázott, majd Arkadiusz Pyrka is megdolgoztatta Daniel Heuer Fernandest.

A remek hangulatú összecsapáson – a szurkolók kitettek magukért – gól nem született, így a vendégként még nyeretlen HSV-nak sorozatban öt idegenbeli vereséget követően sikerült pontot szereznie „házon kívül”, míg a St. Pauli a döntetlennel elmozdult az utolsó helyről. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
St. Pauli–Hamburg 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim
15.30: Heidenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Werder Bremen
15.30: Mainz–Wolfsburg
18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Borussia Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Bayern München

18

16

2

71–14

+57

50

  2. Borussia Dortmund

18

11

6

1

35–17

+18

39

  3. Hoffenheim

17

10

3

4

35–21

+14

33

  4. Stuttgart

18

10

3

5

33–26

+7

33

  5. RB Leipzig

17

10

2

5

33–24

+9

32

  6. Bayer Leverkusen

17

9

2

6

34–25

+9

29

  7. Eintracht Frankfurt

18

7

6

5

38–39

–1

27

  8. Freiburg

18

6

6

6

29–31

–2

24

  9. Union Berlin

18

6

6

6

24–27

–3

24

10. 1. FC Köln

18

5

5

8

27–30

–3

20

11. Mönchengladbach

18

5

5

8

23–29

–6

20

12. Wolfsburg

18

5

4

9

27–38

–11

19

13. Hamburg

18

4

6

8

17–27

–10

18

14. Werder Bremen

17

4

6

7

21–34

–13

18

15. Augsburg

18

4

4

10

20–35

–15

16

16. St. Pauli

18

3

4

11

16–31

–15

13

17. Heidenheim

18

3

4

11

17–39

–22

13

18. Mainz

18

2

6

10

18–31

–13

12

 

 

Ezek is érdekelhetik