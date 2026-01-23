Remek hangulat és nulla gól a hamburgi derbin
A 18. hamburgi derbit rendezték meg a Bundesligában (eddig a HSV nyolcszor, a St. Pauli háromszor nyert a hat döntetlen mellett), ami igen felejthető első félidőt hozott, egyik kapu sem forgott veszélyben – az xG hazai oldalon 0.03, a vendégeknél 0.09 volt, pedig mindkét csapatnak nagy szüksége volt a pontokra.
A szünet után élénkebb volt mindkét együttes, és Luka Vuskovicnak volt egy jó fejese, ám hárította a hazaiak kapusa, Nikola Vasilj. Később is inkább a Hamburg volt aktívabb, a St. Pauli nagyon kevés kockázatot vállalt, így a folytatás ismét nem volt túl eseménydús. A (forduló előtt) sereghajtó a 79. percben már eltalálta a kaput, Danel Sinani bombázott, majd Arkadiusz Pyrka is megdolgoztatta Daniel Heuer Fernandest.
A remek hangulatú összecsapáson – a szurkolók kitettek magukért – gól nem született, így a vendégként még nyeretlen HSV-nak sorozatban öt idegenbeli vereséget követően sikerült pontot szereznie „házon kívül”, míg a St. Pauli a döntetlennel elmozdult az utolsó helyről. 0–0
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
St. Pauli–Hamburg 0–0
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim
15.30: Heidenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Werder Bremen
15.30: Mainz–Wolfsburg
18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Borussia Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
18
16
2
–
71–14
+57
50
|2. Borussia Dortmund
18
11
6
1
35–17
+18
39
|3. Hoffenheim
17
10
3
4
35–21
+14
33
|4. Stuttgart
18
10
3
5
33–26
+7
33
|5. RB Leipzig
17
10
2
5
33–24
+9
32
|6. Bayer Leverkusen
17
9
2
6
34–25
+9
29
|7. Eintracht Frankfurt
18
7
6
5
38–39
–1
27
|8. Freiburg
18
6
6
6
29–31
–2
24
|9. Union Berlin
18
6
6
6
24–27
–3
24
|10. 1. FC Köln
18
5
5
8
27–30
–3
20
|11. Mönchengladbach
18
5
5
8
23–29
–6
20
|12. Wolfsburg
18
5
4
9
27–38
–11
19
|13. Hamburg
18
4
6
8
17–27
–10
18
|14. Werder Bremen
17
4
6
7
21–34
–13
18
|15. Augsburg
18
4
4
10
20–35
–15
16
|16. St. Pauli
18
3
4
11
16–31
–15
13
|17. Heidenheim
18
3
4
11
17–39
–22
13
|18. Mainz
18
2
6
10
18–31
–13
12