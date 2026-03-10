Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: túl van a műtéten a győriek játékosa

2026.03.10. 17:51
Fotó: gyorietouni.hu
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő ETO University beállója, Szrnka Levente hétfőn sikeres műtéten esett át.

Az ETO játékosa a PLER-Budapest elleni bajnoki első félidejében egy elsőre ártalmatlannak tűnő szituáció után szenvedett súlyos sérülést. A játékosnál Achilles-ín-szakadást állapítottak meg az orvosok, emiatt ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.

Szrna Levente a klub közleménye szerint hétfő délelőtt sikeres műtéten esett át.

„Az Achilles-ín erőteljesen sérült, teljesen elszakadt – mondta a beavatkozást végző dr. Tóth Levente a győriek hivatalos honlapjának.A hétfői operáció jól sikerült, az elszakított Achillest nem csak ínvarrattal rögzítettük, hanem meg is erősítettük. A rekonstruálás folyamán a plantáris ínt is a sérült szalag megerősítésére használtuk. Levire most három hét teljes tehermentesítés vár, összesen hat-nyolc hétig lesz rögzítés a lábán. Ezt követően elkezdődhetnek a részterhelések. A futást körülbelül három hónap elteltével kezdheti el, azaz számára ez az idény biztosan véget ért. Az orvosi stáb feladata az lesz, hogy az következő idényre megfelelő állapotba kerüljön, és visszatérhessen a pályára.”

 

