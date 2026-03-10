Anglia: lemondta a válogatottságot Kyle Walker

Nem szerepel többé az angol labdarúgó-válogatott mezében Kyle Walker. A tavaly nyáron a Manchester Citytől a Burnleyhez szerződő játékos, aki 96-szor játszott a nemzeti csapatban, kedden bejelentette, véget ért karrierje a „háromoroszlánosoknál”.

„Több mint egy évtized után úgy határoztam, visszavonulok a válogatott futballtól. Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést, de büszke vagyok arra, amit elértem. Óriási megtiszteltetés, hogy azokkal a játékosokkal és szövetségi kapitányokkal dolgozhattam, akikkel dolgoztam, és hogy csapattársaimmal két Európa-bajnoki döntőben is pályára léphettem. Ma azonban mindez véget ér, eljött az ideje, hogy lezárjam a válogatott karrieremet” – búcsúzott Walker, aki a két Eb-ezüst mellett a 2018-as oroszországi világbajnokságon a 4. helyen végzett Angliával.

Kyle Walker utolsó válogatott mérkőzését Thomas Tuchel irányítása alatt játszotta a tavaly nyári, Szenegál elleni felkészülési mérkőzésen.

„Bár csak rövid ideig dolgozhattam vele, mindig is tisztában voltam azzal, hogy az angol válogatott legnagyobbjai közé tartozik, aki a legfőbb megtiszteltetésként tekintett arra, hogy hazáját képviselheti. Elkötelezettségéről tanúskodik tizennégy éves válogatott karrierje, amely során öt nagy tornán vett részt – büszke lehet arra, amit a háromoroszlános mezben elért” – fogalmazott Walker visszavonulását illetően a német szakvezető.