Szoboszlai és Kerkez a bal oldalon, Sallai a kispadon – megvannak a Galatasaray és a Liverpool kezdői

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

Isztambul, Ali Sami Yen Spor Kompleksi. V: Gil Manzano (Nevado, Porras – spanyolok)

GALATASARAY: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, M. Lemina – B. A. Yilmaz, Sara, Lang – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

A kispadon: Güvenc, Sen (kapusok), Sallai, Icardi, L. Sané, Akgün, Elmali, Gündogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Boey

LIVERPOOL: Mamardasvili – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Szoboszlai – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), C. Jones, Gakpo, Robertson, Frimpong, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha



