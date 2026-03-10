Nemzeti Sportrádió

BL: Atalanta–Bayern München 0–2, Atlético Madrid–Tottenham 3–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Szoboszlai és Kerkez a bal oldalon, Sallai a kispadon – megvannak a Galatasaray és a Liverpool kezdői

M. B.M. B.
2026.03.10. 17:42
Fotó: Getty Images
Bajnokok Ligája Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland Kerkez Milos
A Galatasaray és a Liverpool is kihirdette kezdőcsapatát a kedd kora esti Bajnokok Ligája nyolcaddöntőre.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Ali Sami Yen Spor Kompleksi. V: Gil Manzano (Nevado, Porras – spanyolok)
GALATASARAY: Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, M. Lemina – B. A. Yilmaz, Sara, Lang – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
A kispadon: Güvenc, Sen (kapusok), Sallai, Icardi, L. Sané, Akgün, Elmali, Gündogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Boey
LIVERPOOL: Mamardasvili – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Szoboszlai – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), C. Jones, Gakpo, Robertson, Frimpong, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha


 

 

