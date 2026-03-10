Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–2, Atlético Madrid–Tottenham 3–0, Newcastle–Barcelona 0–0

BL-nyolcaddöntő: Newcastle–Barcelona

2026.03.10. 20:50
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Barcelona Newcastle United BL-nyolcaddöntő
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőének odavágóján a Newcastle United a Barcelonát fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 0–0 – élőben az NSO-n!
Newcastle, St. James' Park. V.: Marco Guida (olasz)
NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe
BARCELONA: Joan García – Joao Cancelo, R. Araújo, Cubarsí, Gerard Martín – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

 

PERCRŐL PERCRE

 

Bajnokok Ligája Barcelona Newcastle United BL-nyolcaddöntő
Legfrissebb hírek

Korai gól döntött: a Galatasaray, akárcsak ősszel, egy góllal legyőzte a Liverpoolt

Bajnokok Ligája
44 perce

Szoboszlai és Kerkez a bal oldalon, Sallai a kispadon – megvannak a Galatasaray és a Liverpool kezdői

Bajnokok Ligája
3 órája

Örülhetnek a Barcelonánál, ezentúl 17 ezerrel többen lehetnek jelen a lelátón

Spanyol labdarúgás
6 órája

Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében

Bajnokok Ligája
9 órája

Lamine Yamal bombaformájában várja a Newcastle elleni BL-csatát

Bajnokok Ligája
13 órája

Sallai Roland: Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani a Bajnokok Ligája ezen szakaszában

Bajnokok Ligája
13 órája

Liverpool: Alisson nem lép pályára Isztambulban Sallaiék ellen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 17:00

Szoboszlai, Szalah és Slot is klubrekorder lehet a Galatasaray ellen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 14:04
Ezek is érdekelhetik