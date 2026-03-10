BL-nyolcaddöntő: Newcastle–Barcelona

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőének odavágóján a Newcastle United a Barcelonát fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 0–0 – élőben az NSO-n!
Newcastle, St. James' Park. V.: Marco Guida (olasz)
NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe
BARCELONA: Joan García – Joao Cancelo, R. Araújo, Cubarsí, Gerard Martín – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
PERCRŐL PERCRE
