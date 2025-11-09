Sorozatban hetedik bajnokiját veszítette el a St. Pauli; folytatódott a Stuttgart jó hazai szériája
A szünet előtt öt perccel Szuzuki Juito talált be, öt perccel a fordulást követően pedig Maximilian Eggestein vette be a vendégek kapuját. Még Louis Oppie szépített, de így is kikapott a St. Pauli, amely sorozatban a hetedik bajnokiját bukta el. A Freiburg az előző 13 tétmérkőzéséből csak egyet veszített el, és győzelmével feljött a 10. helyre. 2–1
Az Augsburg szerzett vezetést, miután Alexander Nübel hiába védett kétszer, a második kipattanót Fabian Rieder értékesítette. Tíz perc múlva Maximilian Mittelstädt tizenegyesből egyenlített, ám nem sokkal később újra a vendégek kerültek előnybe Han-Noah Massengo góljának köszönhetően. Deniz Undav még a szünet előtt egalizált, majd a 80. percben megnyerte a meccset a Stuttgartnak, amikor 16 méterről a bal felsőbe tekert. A VfB zsinórban a hetedik hazai tétmérkőzését húzta be – ebből ötöt a bajnokságban, kettőt az El-ben. 3–2
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
Freiburg–St. Pauli 2–1 (Szuzuki 40., Eggestein 50., ill. Oppie 69.)
VfB Stuttgart–Augsburg 3–2 (Mittelstädt 18. – 11-esből, Undav 39., 80., ill. Rieder 8., Massengo 26.)
Később
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
Szombaton játszották
Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diks 61. – 11-esből, Tabakovic 64., ill. Waldschmidt 90+2. – 11-esből)
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Prömel 79., ill. Diomande 9.)
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)
Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)
Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)
|AZ ÁLLÁS
M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
10
|9
|1
|–
|35–6
|+29
|28
|2. RB Leipzig
10
|7
|1
|2
|20–13
|+7
|22
|3. Borussia Dortmund
10
|6
|3
|1
|16–7
|+9
|21
|4. Stuttgart
10
|7
|–
|3
|17–12
|+5
|21
|5. Bayer Leverkusen
10
|6
|2
|2
|24–14
|+10
|20
|6. Hoffenheim
10
|6
|1
|3
|21–16
|+5
|19
|7. Werder Bremen
10
|4
|3
|3
|15–18
|–3
|15
|8. Eintracht Frankfurt
9
|4
|2
|3
|22–19
|+3
|14
|9. 1. FC Köln
10
|4
|2
|4
|17–15
|+2
|14
|10. Freiburg
10
|3
|4
|3
|13–14
|–1
|13
|11. Union Berlin
10
|3
|3
|4
|13–17
|–4
|12
|12. Mönchengladbach
10
|2
|3
|5
|13–19
|–6
|9
|13. Hamburg
10
|2
|3
|5
|9–16
|–7
|9
|14. Wolfsburg
10
|2
|2
|6
|12–18
|–6
|8
|15. Augsburg
10
|2
|1
|7
|14–24
|–10
|7
|16. St. Pauli
10
|2
|1
|7
|9–20
|–11
|7
|17. Mainz
9
|1
|2
|6
|10–17
|–7
|5
|18. Heidenheim
10
|1
|2
|7
|8–23
|–15
|5