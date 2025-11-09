Sorozatban hetedik bajnokiját veszítette el a St. Pauli; folytatódott a Stuttgart jó hazai szériája

A szünet előtt öt perccel Szuzuki Juito talált be, öt perccel a fordulást követően pedig Maximilian Eggestein vette be a vendégek kapuját. Még Louis Oppie szépített, de így is kikapott a St. Pauli, amely sorozatban a hetedik bajnokiját bukta el. A Freiburg az előző 13 tétmérkőzéséből csak egyet veszített el, és győzelmével feljött a 10. helyre. 2–1

Az Augsburg szerzett vezetést, miután Alexander Nübel hiába védett kétszer, a második kipattanót Fabian Rieder értékesítette. Tíz perc múlva Maximilian Mittelstädt tizenegyesből egyenlített, ám nem sokkal később újra a vendégek kerültek előnybe Han-Noah Massengo góljának köszönhetően. Deniz Undav még a szünet előtt egalizált, majd a 80. percben megnyerte a meccset a Stuttgartnak, amikor 16 méterről a bal felsőbe tekert. A VfB zsinórban a hetedik hazai tétmérkőzését húzta be – ebből ötöt a bajnokságban, kettőt az El-ben. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

Freiburg–St. Pauli 2–1 (Szuzuki 40., Eggestein 50., ill. Oppie 69.)

VfB Stuttgart–Augsburg 3–2 (Mittelstädt 18. – 11-esből, Undav 39., 80., ill. Rieder 8., Massengo 26.)

Később

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

Szombaton játszották

Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diks 61. – 11-esből, Tabakovic 64., ill. Waldschmidt 90+2. – 11-esből)

Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Prömel 79., ill. Diomande 9.)

Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)

Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)

Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)

Pénteken játszották

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)