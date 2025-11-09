Nemzeti Sportrádió

Sorozatban hetedik bajnokiját veszítette el a St. Pauli; folytatódott a Stuttgart jó hazai szériája

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.11.09. 19:32
Maximilian Eggestein (fehérben) szerezte a Freiburg második gólját (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 10. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Freiburg 2–1-re legyőzte a St. Paulit, majd a Stuttgart verte meg 3–2-re az Augsburgot.

A szünet előtt öt perccel Szuzuki Juito talált be, öt perccel a fordulást követően pedig Maximilian Eggestein vette be a vendégek kapuját. Még Louis Oppie szépített, de így is kikapott a St. Pauli, amely sorozatban a hetedik bajnokiját bukta el. A Freiburg az előző 13 tétmérkőzéséből csak egyet veszített el, és győzelmével feljött a 10. helyre. 2–1

Az Augsburg szerzett vezetést, miután Alexander Nübel hiába védett kétszer, a második kipattanót Fabian Rieder értékesítette. Tíz perc múlva Maximilian Mittelstädt tizenegyesből egyenlített, ám nem sokkal később újra a vendégek kerültek előnybe Han-Noah Massengo góljának köszönhetően. Deniz Undav még a szünet előtt egalizált, majd a 80. percben megnyerte a meccset a Stuttgartnak, amikor 16 méterről a bal felsőbe tekert. A VfB zsinórban a hetedik hazai tétmérkőzését húzta be – ebből ötöt a bajnokságban, kettőt az El-ben. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
Freiburg–St. Pauli 2–1 (Szuzuki 40., Eggestein 50., ill. Oppie 69.)
VfB Stuttgart–Augsburg 3–2 (Mittelstädt 18. – 11-esből, Undav 39., 80., ill. Rieder 8., Massengo 26.)
Később
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

Szombaton játszották
Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diks 61. – 11-esből, Tabakovic 64., ill. Waldschmidt 90+2. – 11-esből)
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Prömel 79., ill. Diomande 9.)
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)
Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)
Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)
Pénteken játszották
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)

   
AZ ÁLLÁS

M

GyDVL–KGkP
1. Bayern München

10

9135–6+2928
2. RB Leipzig

10

71220–13+722
3. Borussia Dortmund

10

63116–7+921
4. Stuttgart

10

7317–12+521
5. Bayer Leverkusen

10

62224–14+1020
6. Hoffenheim

10

61321–16+519
7. Werder Bremen

10

43315–18–315
8. Eintracht Frankfurt

9

42322–19+314
9. 1. FC Köln

10

42417–15+214
10. Freiburg

10

34313–14–113
11. Union Berlin

10

33413–17–412
12. Mönchengladbach

10

23513–19–69
13. Hamburg

10

2359–16–79
14. Wolfsburg

10

22612–18–68
15. Augsburg

10

21714–24–107
16. St. Pauli

10

2179–20–117
17. Mainz

9

12610–17–75
18. Heidenheim

10

1278–23–155

 

 

