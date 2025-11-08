Bundesliga: újabb Tabakovic-gól, a Gladbach már nem áll kieső helyen

A Borussia Mönchenladbach két tizenegyest is kapott a Köln elleni bajnokin: az elsőt a Debrecen és a Diósgyőr egykori játékosa, Haris Tabakovic kihagyta az első félidő végén, Kevin Diksz viszont nem hibázott a második játékrészben. A kettő között Philipp Sander is eredményes volt.

A 64. percben Tabakovic jóvá tette hibáját, megszerezte a hazaiak harmadik gólját is. A vendégektől csak szépítésre futotta, Luca Waldschmidt vette be Moritz Nicolas kapuját.

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ, szombat

Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diksz 61. – 11-esből, Tabakovic 64.)

Korábban

Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Promel 79., ill. Diomande 9.)

Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)

Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)

Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)

Vasárnap

15.30: Freiburg–St. Pauli

17.30: VfB Stuttgart–Augsburg

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

Péntek

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)