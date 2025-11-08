Bundesliga: újabb Tabakovic-gól, a Gladbach már nem áll kieső helyen
A Borussia Mönchenladbach két tizenegyest is kapott a Köln elleni bajnokin: az elsőt a Debrecen és a Diósgyőr egykori játékosa, Haris Tabakovic kihagyta az első félidő végén, Kevin Diksz viszont nem hibázott a második játékrészben. A kettő között Philipp Sander is eredményes volt.
A 64. percben Tabakovic jóvá tette hibáját, megszerezte a hazaiak harmadik gólját is. A vendégektől csak szépítésre futotta, Luca Waldschmidt vette be Moritz Nicolas kapuját.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ, szombat
Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diksz 61. – 11-esből, Tabakovic 64.)
Korábban
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Promel 79., ill. Diomande 9.)
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)
Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)
Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)
Vasárnap
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
Péntek
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|10
|9
|1
|–
|35–6
|+29
|28
|2. RB Leipzig
|10
|7
|1
|2
|20–13
|+7
|22
|3. Borussia Dortmund
|10
|6
|3
|1
|16–7
|+9
|21
|4. Bayer Leverkusen
|10
|6
|2
|2
|24–14
|+10
|20
|5. Hoffenheim
|10
|6
|1
|3
|21–16
|+5
|19
|6. Stuttgart
|9
|6
|–
|3
|14–10
|+4
|18
|7. Werder Bremen
|10
|4
|3
|3
|15–18
|–3
|15
|8. Eintracht Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22–19
|+3
|14
|9. 1. FC Köln
|10
|4
|2
|4
|17–15
|+2
|14
|10. Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13–17
|–4
|12
|11. Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11–13
|–2
|10
|12. Mönchengladbach
|10
|2
|3
|5
|13–19
|–6
|9
|13. Hamburg
|10
|2
|3
|5
|9–16
|–7
|9
|14. Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12–18
|–6
|8
|15. Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12–21
|–9
|7
|16. St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8–18
|–10
|7
|17. Mainz
|9
|1
|2
|6
|10–17
|–7
|5
|18. Heidenheim
|10
|1
|2
|7
|8–23
|–15
|5