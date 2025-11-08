Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: újabb Tabakovic-gól, a Gladbach már nem áll kieső helyen

2025.11.08. 20:38
Haris Tabakovic egy gólt azért mégiscsak összehozott (Fotó: Getty Images)
Fellélegezhetnek a válogatott szünet alatt a Borussia Mönchengladbach szurkolói: csapatuk simán nyert hazai pályán a Köln ellen, így elmozdult a kiesőzónából a Bundesliga 10. fordulójának szombati játéknapján.

A Borussia Mönchenladbach két tizenegyest is kapott a Köln elleni bajnokin: az elsőt a Debrecen és a Diósgyőr egykori játékosa, Haris Tabakovic kihagyta az első félidő végén, Kevin Diksz viszont nem hibázott a második játékrészben. A kettő között Philipp Sander is eredményes volt.

A 64. percben Tabakovic jóvá tette hibáját, megszerezte a hazaiak harmadik gólját is. A vendégektől csak szépítésre futotta, Luca Waldschmidt vette be Moritz Nicolas kapuját.

NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ, szombat
Mönchengladbach–1. FC Köln 3–1 (Sander 45+2., Diksz 61. – 11-esből, Tabakovic 64.)
Korábban
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Promel 79., ill. Diomande 9.)
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)
Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)
Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)

Vasárnap
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
Péntek
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München109135–6+2928
2. RB Leipzig1071220–13+722
3. Borussia Dortmund1063116–7+921
4. Bayer Leverkusen1062224–14+1020
5. Hoffenheim1061321–16+519
6. Stuttgart96314–10+418
7. Werder Bremen1043315–18–315
8. Eintracht Frankfurt942322–19+314
9. 1. FC Köln1042417–15+214
10. Union Berlin1033413–17–412
11. Freiburg924311–13–210
12. Mönchengladbach1023513–19–69
13. Hamburg102359–16–79
14. Wolfsburg1022612–18–68
15. Augsburg921612–21–97
16. St. Pauli92168–18–107
17. Mainz912610–17–75
18. Heidenheim101278–23–155

 

 

