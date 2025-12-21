Schäfer András: Ez szép karácsonyi ajándék

Nemzeti Sportrádió

2025.12.21.
Schäfer András gólöröme
Mint arról beszámoltunk, az Union Berlin Schäfer András góljával 1–0-ra győzött a Köln vendégeként a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 15. fordulójának szombati játéknapján.

 

Schäfer András a kispadon kezdett a berlini csapatban, csupán a 84. percben léphetett pályára – és ő lett a nyerőember! A 91. percben egy röviden tisztázott szöglet után a magyar légiós a 16-os előteréből ballal hatalmas lövést küldött az akkor már emberhátrányban lévő hazaiak kapujának jobb oldalába. Schäfernek ez volt az első gólja az idényben, Bundesliga-karrierje során pedig a negyedik.

„Ez egy szép karácsonyi ajándék – idéz Schäfer mérkőzés utáni rövid nyilatkozatából az Union hivatalos honlapja. – Nagyon hajtós és nehéz meccs volt, éppen olyan, amilyenre számítottunk. A Köln jobb volt, különösen az első fél órában, de visszaküzdöttük magunkat, és a miénk volt az utolsó szó. Nagy öröm, hogy elvittük a három pontot!”

