A PSG örökös szerződést kínál Luis Enriquének – sajtóhír

Az idén minden fontos címet begyűjtő Paris Saint-Germain vezetősége „életre szóló” szerződést szeretne kötni a spanyol vezetőedzővel, Luis Enriquével madridi médiainformáció szerint.
Az örökös kontraktusra vonatkozó francia ajánlat hírével az AS sportnapilap szolgált.
A tréner jelenlegi megállapodása 2027-ig érvényes.
Az 55 éves Luis Enrique irányításával a PSG eddig két francia bajnokságot és Francia Kupát, egy francia szuperkupát, továbbá Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyert. Korábban a szakember a spanyol válogatottnál, az AS Románál, a Celta Vigónál és az FC Barcelonánál dolgozott.
