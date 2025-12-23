RB Leipzig: korábbi alapember távozik, egy fiatal visszatér, egyiptomi együttműködés

A jelenleg Mali válogatottjával az Afrika-kupán szereplő 27 esztendős középpályás, Amadou Haidara hét év után távozik Lipcséből, a francia Lens vásárolta ki a szerződéséből, a hírek szerint kétmillió euróért.

Haidara a hét év alatt 222 tétmeccsen játszott a Leipzigben, 15 gólt és 13 gólpasszt ért el, ám eben az idényben már egyetlen tétmeccsen sem szerepelt, így nem meglepő a távozása.

A Leipzig arról is hírt adott, hogy visszatér a klubhoz a 18 éves norvég védő, Jonathan Norbye, akit nyáron a másodosztályú Arminia Bielefeldnek adtak kölcsön, de az első csapatban nem kapott lehetőséget a másodosztályú klubnál.

A Leipzig emellett azt is bejelentette, hogy megkezdődtek az egyeztetések egy szakmai partnerség kialakításáról az egyiptomi Al-Ahlival. A két klub felső vezetése Lipcsében tárgyalt. Korábban itthon az Újpest jelentette be, hogy stratégiai partnerségre léptek a Leipzig mögött álló Red Bull csoporttal, de arról a Red Bull még nem számolt be.