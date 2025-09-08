Megtalálta Ten Hag ideális utódját a Leverkusen, szerdán jöhet a bejelentés

A Bild számolt be először a Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand iránti érdeklődéséről, a Sky Sport pedig vasárnap este megerősítette: a dán szakember jelenleg az első számú jelölt a posztra. Végleges megállapodás ugyan még nem született, de a klubvezetés bizakodó.

A Leverkusen célja, hogy már szerdán bemutassa új vezetőedzőjét, aki ebben az esetben hétvégén az Eintracht Frankfurt elleni Bundesliga-mérkőzésen már a kispadon ülhetne.



Hjulmand neve nem ismeretlen a német futballban: a szakember a 2014–2015-ös idényben a Mainz trénere volt, ám kevesebb mint fél év után menesztették. Később, 2020 és 2024 között a dán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, amellyel több nagy tornán is szerepelt.

Jelenleg klub nélkül van, így szabadon vállalhatja el a „gyógyszergyáriak” ajánlatát.