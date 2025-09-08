Nemzeti Sportrádió

Megtalálta Ten Hag ideális utódját a Leverkusen, szerdán jöhet a bejelentés

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 07:36
null
Kasper Hjulmand több mint egy éve nincs szem előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bundesliga Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand
A német sajtó szerint a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának vezetősége előrehaladott tárgyalásokat folytat Kasper Hjulmanddal, aki a menesztett vezetőedző, Erik ten Hag utódja lehet a kispadon.

A Bild számolt be először a Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand iránti érdeklődéséről, a Sky Sport pedig vasárnap este megerősítette: a dán szakember jelenleg az első számú jelölt a posztra. Végleges megállapodás ugyan még nem született, de a klubvezetés bizakodó.

A Leverkusen célja, hogy már szerdán bemutassa új vezetőedzőjét, aki ebben az esetben hétvégén az Eintracht Frankfurt elleni Bundesliga-mérkőzésen már a kispadon ülhetne.


Hjulmand neve nem ismeretlen a német futballban: a szakember a 2014–2015-ös idényben a Mainz trénere volt, ám kevesebb mint fél év után menesztették. Később, 2020 és 2024 között a dán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, amellyel több nagy tornán is szerepelt.

Jelenleg klub nélkül van, így szabadon vállalhatja el a „gyógyszergyáriak” ajánlatát.

 

