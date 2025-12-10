Bozó Mirkó: Mindenre fel kell készülnünk a románok ellen

Folytatja szereplését az UEFA Ifjúsági Ligában, közkeletű nevén az ifi BL-ben a Magyarországot képviselő Puskás Akadémia, amely szerdán 16.30-tól a román FCSB-t fogadja. A párharc első meccsét a Bukaresthez közeli Bufteában megnyerte a felcsúti együttes, amely bár hátrányba került a második félidő elején, Varga Zsombor és Krupa Zsolt révén fordított, így 2–1-es előnyből várja a Pancho Arénában rendezendő visszavágót.

„Hasonló meccs volt, mint az előző körben a norvég Brann Bergen elleni, annyi különbséggel, hogy az FCSB sokkal inkább játékosai egyéni képességeire épít. Ezen a téren sem maradtunk el tőlük, de csapatként mindenképpen jobbak voltunk – emlékezett vissza az első meccsre lapunk megkeresésére Bozó Mirkó, a Puskás Akadémia U19-es csapatának kapusa. – Jelentős erőpróba volt, főleg, miután gólt kaptunk. De aztán jött a fordulat, és biztos vagyok benne, erőt ad nekünk a visszavágóra, hogy idegenben vesztes állásból is nyerni tudtunk.”

A fiatal kapus kiemelte az első mérkőzés remek hangulatát is: „Elképesztő volt! Csíkszeredából is eljöttek szurkolni nekünk, örültünk nekik nagyon, sok erőt adtak.”

Szondy Zoltán

A csíkszeredai akcióról megszólalt a Puskás Akadémia honlapján Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke: „Ez a kezdeményezés természetes folytatása a két akadémia között hosszú évek óta fennálló, rendkívül jó szakmai együttműködésnek. A Székelyföld Labdarúgó Akadémia a Puskás Akadémia szakmai programja alapján kezdte működését, így egyfajta testvérakadémiai kapcsolat, nagyon is élő partnerség alakult ki a két intézmény között. Több játékosunk is ott van a Puskásnál, és ottani labdarúgók játszanak a mi egyesületünkben. A felnőttválogatott Írország elleni veresége után úgy éreztem, minden nemzetközi siker aranyat ér most a magyar futballnak, ezért nem is volt kérdés, hogy elutazzunk Bukarestbe. Az akadémistáink lelkesen fogadták az ötletet. Több mint százötvenen jelezték a részvételüket, de a szervezők csak ötven vendégszurkoló bejövetelét engedélyezték, így a többiek a televízión keresztül szorítottak a Puskásnak. Azt hiszem, még azon keresztül is érezhető volt, hogy mintha csak magyar szurkolók lettek volna a stadionban.”

Bozó Mirkó bízik benne, hogy hazai pályán ki tudja harcolni a továbbjutást a Babó Levente vezetőedző irányította felcsúti együttes.

„Erősebbnek érzem a csapatunkat, de nagyon oda kell figyelni, mert az FCSB játékosai képesek váratlant húzni. Kapusként a kinti meccsen nem volt nehéz feladatom a kapott gólon kívül, amit meg kellett oldanom, megoldottam. De arra számítok, hogy a visszavágón bőven lesz tennivalóm. Különösen figyelnem kell majd az odakinn gólt szerző Alexandru Stoianra, nagyon sokszor rá jöttek ki az utolsó passzok. Szerencsére jók a védőink, meg tudják fékezni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon akarják a továbbjutást a románok is, és olyan erőket mozgósítanak, hogy nagy nyomásra kell felkészülnünk. De azt érzem a csapaton, hogy mindenki koncentrált, fel vagyunk rá készülve, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Rendkívül motiváló számunkra, hogy újra bejussunk a harminckettő közé.”

Egyesülnek az ágak a tavaszi folytatásra Ha a Puskás Akadémia továbbjut, a 32 közé kerül az UEFA Ifjúsági Ligában. Mint ismert, ebben a sorozatban egy ideig két külön ágon zajlanak a küzdelmek. A felnőtt Bajnokok Ligájában versenyben lévő 36 csapat korosztályos együttese szerepel az egyik ágon, ugyanúgy ligarendszerben, és a hat kör utáni állás alapján onnan jut be 22 együttes a tavaszi folytatásra. További tíz gárda pedig a másik, úgynevezett bajnoki ágról, amelyen az egyes tagországok U19-es bajnokai játszanak, végig kieséses rendszerben (a Puskás Akadémiának az első körben nem kellett pályára lépnie, majd az idegenbeli 1–1 és a hazai 0–0 után tizenegyesekkel búcsúztatta a norvég Brann Bergent). Így áll össze a 32-es mezőny, ahonnan kieséses szakasz következik, egészen a 2026. április 20-i nyoni döntőig. Mint emlékezetes: a Puskás Akadémia a legutóbbi idényben bejutott a 32 közé, s ott szoros meccsen, 2–1-re maradt alul az angol Aston Villával szemben.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

3. forduló, visszavágó

16.30: Puskás Akadémia–FCSB (román) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–1