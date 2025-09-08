Nemzeti Sportrádió

Megtalálta Erik ten Hag utódját a Leverkusen – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 15:37
Kasper Hjulmand visszatért a Bundesligába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bundesliga Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand
A Bayer Leverkusen labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy Kasper Hjulmand lett az új vezetőedző.
Német labdarúgás
8 órája

Megtalálta Ten Hag ideális utódját a Leverkusen, szerdán jöhet a bejelentés

A klub tervei szerint hétvégén az Eintracht Frankfurt elleni Bundesliga-mérkőzésen már a kispadon ülne az új vezetőedző.

A Bayer Leverkusen mindössze két forduló után edzőváltásra szánta el magát, a nyáron szerződtetett Erik ten Hagtól a Werder Bremen elleni döntetlen után köszöntek el.

A gyógyszergyáriak hétfőn meg is nevezték a holland szakember utódját: Kasper Hjulmand két évre írt alá a csapathoz.

Az 53 éves szakember számára nem ismeretlen a Bundesliga, hiszen a 2014–2015-ös idényben már dolgozott a Mainznál, de 24 mérkőzés után menesztették. A dán szakvezető ezt követően sikeresen dolgozott hazája válogatottjánál, két Európa- és egy világbajnokságon irányította az észak-európaiakat.

Hjulmand 2024 nyarán mondott le a szövetségi kapitányi tisztségről, de tanácsadóként maradt a dán szövetség alkalmazásában.

 

Bundesliga Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand
Legfrissebb hírek

Megtalálta Ten Hag ideális utódját a Leverkusen, szerdán jöhet a bejelentés

Német labdarúgás
8 órája

Az elmúlt évek legrosszabb edzőjének tartják Erik ten Hagot Leverkusenben

Német labdarúgás
2025.09.04. 14:02

A spanyol élvonalból pótolhatja Ten Hagot a Leverkusen – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.09.03. 16:20

Ez nagyot szólna: Raúl is jelölt a Leverkusen kispadjára – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.09.03. 10:20

Csak igazolt egy csatárt a Bayern München, csak eladta Woltemadét a VfB Stuttgart

Német labdarúgás
2025.09.02. 19:36

„Ahol bíztak bennem, ott trófeákat nyertem” – Ten Hag az újabb kirúgása után

Német labdarúgás
2025.09.02. 08:24

Jackson mégis a Bayernben folytatja, a Pool egyik üzlete kútba esett – így telt a transzferpiac záró napja az elitligákban

Minden más foci
2025.09.02. 01:30

Nézőcsúcsot dönt a Bayern München–Leverkusen női rangadó

Német labdarúgás
2025.09.01. 21:37
Ezek is érdekelhetik