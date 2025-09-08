Megtalálta Erik ten Hag utódját a Leverkusen – hivatalos

A Bayer Leverkusen mindössze két forduló után edzőváltásra szánta el magát, a nyáron szerződtetett Erik ten Hagtól a Werder Bremen elleni döntetlen után köszöntek el.

A gyógyszergyáriak hétfőn meg is nevezték a holland szakember utódját: Kasper Hjulmand két évre írt alá a csapathoz.

Az 53 éves szakember számára nem ismeretlen a Bundesliga, hiszen a 2014–2015-ös idényben már dolgozott a Mainznál, de 24 mérkőzés után menesztették. A dán szakvezető ezt követően sikeresen dolgozott hazája válogatottjánál, két Európa- és egy világbajnokságon irányította az észak-európaiakat.

Hjulmand 2024 nyarán mondott le a szövetségi kapitányi tisztségről, de tanácsadóként maradt a dán szövetség alkalmazásában.