Hátrányba került, mégis veretlen maradt a St. Pauli

R. P.R. P.
2025.09.14. 17:39
Hountondji gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
St. Pauli Augsburg Werder Bremen Bundesliga Mönchengladbach
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójában a St. Pauli 2–1-re legyőzte az Augsburgot.

 

Fabian Rieder szép fejessel szerezte meg a vezetést a vendég Augsburgnak, de a St. Pauli még az első félidőben egyenelített. Andreas Hountondji büntetőjét védte Finn Dahmen, de a kipattanót belőtte a benini válogatott támadó. A győztes gólt Danel Sinani szerezte szabadrúgásból.

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
St. Pauli–Augsburg 2–1 (Hountondji 45., Sinani 77., ill. Rieder 16.)

17.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen

Szombaton játszották
Bayern München–Hamburger SV 5–0 (Gnabry 3., Pavlovic 9., Kane 26. – 11-esből, 62., L. Díaz 29.)
Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)
Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)
Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)
Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)
Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)
Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)
Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)
Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Pénteken játszották
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München3314–2+129
2. Borussia Dortmund3218–3+57
3. 1. FC Köln3218–4+47
4. St. Pauli3217–4+37
5. Eintracht Frankfurt3218–5+36
6. Hoffenheim3217–6+16
7. RB Leipzig3213–6–36
8. Wolfsburg3127–5+25
9. Bayer Leverkusen31117–6+14
10. Augsburg3126–603
11. Stuttgart3123–5–23
12. Freiburg3125–8–33
13. Union Berlin3124–8–43
14. Mönchengladbach2110–1–11
15. Mainz3121–3–21
16. Werder Bremen2114–7–31
17. Hamburg3120–7–71
18. Heidenheim331–7–60

 

 

