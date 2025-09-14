Hátrányba került, mégis veretlen maradt a St. Pauli

Fabian Rieder szép fejessel szerezte meg a vezetést a vendég Augsburgnak, de a St. Pauli még az első félidőben egyenelített. Andreas Hountondji büntetőjét védte Finn Dahmen, de a kipattanót belőtte a benini válogatott támadó. A győztes gólt Danel Sinani szerezte szabadrúgásból.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

St. Pauli–Augsburg 2–1 (Hountondji 45., Sinani 77., ill. Rieder 16.)

17.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen

Szombaton játszották

Bayern München–Hamburger SV 5–0 (Gnabry 3., Pavlovic 9., Kane 26. – 11-esből, 62., L. Díaz 29.)

Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)

Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)

Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)

Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)

Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)

Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)

Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)

Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Pénteken játszották

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)

Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)