Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

Három percig sem bírta a hamburgi védelem a bajorok nyomását – a harmadik percben ugyanis Serge Gnabry lőtt éles szögből nagy erővel a léc alá. Hét perccel később Aleksandar Pavlovic lőtt laposan az ötös sarkáról a kapu jobb oldalába. A folytatásban sem tudott magasabb fokozatra kapcsolni az újonc, s még az első fél órában újabb gólokat „szedett be”: a 26. percben Harry Kane értékesített egy tizenegyest, majd Luis Díaz megpattanó lövése vágódott (a hamburgi kapust becsapva) a hálóba.

A szünetben három cserével próbálta rendezni a sorokat a HSV-t irányító Merlin Polzin, de ezzel sem talált magára az észak-németországi együttes. A 62. percben egy Harry Kane, Michael Olise kombináció végén az angol center lőtt a bal alsóba, megszerezve csapata ötödik gólját. Az utolsó percekben Olise is betalálhatott volna, de bivalyerős lövése egy védőn gellert kapva vágódott a keresztlécről a nézőtérre – maradt a tükörsima, ötgólos bajor siker. 5–0

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

Bayern München–Hamburg 5–0 (Gnabry 3., Pavlovic 9., Kane 26. – 11-esből, 62., L. Díaz 29.)

Korábban

Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)

Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)

Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)

Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)

Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)

Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)

Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)

Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen

17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)

Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Bayern München 3 3 – – 14–2 +12 9 2. Borussia Dortmund 3 2 1 – 8–3 +5 7 3. 1. FC Köln 3 2 1 – 8–4 +4 7 4. Eintracht Frankfurt 3 2 – 1 8–5 +3 6 5. Hoffenheim 3 2 – 1 7–6 +1 6 6. RB Leipzig 3 2 – 1 3–6 –3 6 7. Wolfsburg 3 1 2 – 7–5 +2 5 8. St. Pauli 2 1 1 – 5–3 +2 4 9. Bayer Leverkusen 3 1 1 1 7–6 +1 4 10. Augsburg 2 1 – 1 5–4 +1 3 11. Stuttgart 3 1 – 2 3–5 –2 3 12. Freiburg 3 1 – 2 5–8 –3 3 13. Union Berlin 3 1 – 2 4–8 –4 3 14. Mönchengladbach 2 – 1 1 0–1 –1 1 15. Mainz 3 – 1 2 1–3 –2 1 16. Werder Bremen 2 – 1 1 4–7 –3 1 17. Hamburg 3 – 1 2 0–7 –7 1 18. Heidenheim 3 – – 3 1–7 –6 0



