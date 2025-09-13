Nemzeti Sportrádió

Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 20:31
Fotó: Getty Images
Címkék
Bundesliga HSV Bayern München Hamburg Hamburger SV
Nem kegyelmezett az újonc Hamburgnak a Bayern München a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójában.

Három percig sem bírta a hamburgi védelem a bajorok nyomását – a harmadik percben ugyanis Serge Gnabry lőtt éles szögből nagy erővel a léc alá. Hét perccel később Aleksandar Pavlovic lőtt laposan az ötös sarkáról a kapu jobb oldalába. A folytatásban sem tudott magasabb fokozatra kapcsolni az újonc, s még az első fél órában újabb gólokat „szedett be”: a 26. percben Harry Kane értékesített egy tizenegyest, majd Luis Díaz megpattanó lövése vágódott (a hamburgi kapust becsapva) a hálóba.

A szünetben három cserével próbálta rendezni a sorokat a HSV-t irányító Merlin Polzin, de ezzel sem talált magára az észak-németországi együttes. A 62. percben egy Harry Kane, Michael Olise kombináció végén az angol center lőtt a bal alsóba, megszerezve csapata ötödik gólját. Az utolsó percekben Olise is betalálhatott volna, de bivalyerős lövése egy védőn gellert kapva vágódott a keresztlécről a nézőtérre – maradt a tükörsima, ötgólos bajor siker. 5–0

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
Bayern München–Hamburg 5–0 (Gnabry 3., Pavlovic 9., Kane 26. – 11-esből, 62., L. Díaz 29.)

Korábban
Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)
Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)
Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)
Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)
Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)
Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)
Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)
Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

   
A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Bayern München3314–2+129
2. Borussia Dortmund3218–3+57
3. 1. FC Köln3218–4+47
4. Eintracht Frankfurt3218–5+36
5. Hoffenheim3217–6+16
6. RB Leipzig3213–6–36
7. Wolfsburg3127–5+25
8. St. Pauli2115–3+24
9. Bayer Leverkusen31117–6+14
10. Augsburg2115–4+13
11. Stuttgart3123–5–23
12. Freiburg3125–8–33
13. Union Berlin3124–8–43
14. Mönchengladbach2110–1–11
15. Mainz3121–3–21
16. Werder Bremen2114–7–31
17. Hamburg3120–7–71
18. Heidenheim331–7–60


 

 

Bundesliga HSV Bayern München Hamburg Hamburger SV
Legfrissebb hírek

Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Német labdarúgás
22 órája

Felavatták Beckenbauer szobrát az Allianz Arénánál

Német labdarúgás
Tegnap, 18:49

Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

Német labdarúgás
Tegnap, 13:48

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
2025.09.11. 11:59

Christian Eriksen Dárdai Bence csapattársa lett – hivatalos

Német labdarúgás
2025.09.10. 17:14

„A legjobb játékosoknak már nem vonzó” – Ballack a Bundesligát kritizálta

Német labdarúgás
2025.09.10. 15:02

Megtalálta Erik ten Hag utódját a Leverkusen – hivatalos

Német labdarúgás
2025.09.08. 15:37

Megtalálta Ten Hag ideális utódját a Leverkusen, szerdán jöhet a bejelentés

Német labdarúgás
2025.09.08. 07:36
Ezek is érdekelhetik