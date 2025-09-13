Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

Három percig sem bírta a hamburgi védelem a bajorok nyomását – a harmadik percben ugyanis Serge Gnabry lőtt éles szögből nagy erővel a léc alá. Hét perccel később Aleksandar Pavlovic lőtt laposan az ötös sarkáról a kapu jobb oldalába. A folytatásban sem tudott magasabb fokozatra kapcsolni az újonc, s még az első fél órában újabb gólokat „szedett be”: a 26. percben Harry Kane értékesített egy tizenegyest, majd Luis Díaz megpattanó lövése vágódott (a hamburgi kapust becsapva) a hálóba.
A szünetben három cserével próbálta rendezni a sorokat a HSV-t irányító Merlin Polzin, de ezzel sem talált magára az észak-németországi együttes. A 62. percben egy Harry Kane, Michael Olise kombináció végén az angol center lőtt a bal alsóba, megszerezve csapata ötödik gólját. Az utolsó percekben Olise is betalálhatott volna, de bivalyerős lövése egy védőn gellert kapva vágódott a keresztlécről a nézőtérre – maradt a tükörsima, ötgólos bajor siker. 5–0
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
Bayern München–Hamburg 5–0 (Gnabry 3., Pavlovic 9., Kane 26. – 11-esből, 62., L. Díaz 29.)
Korábban
Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)
Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)
Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)
Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)
Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)
Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)
Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)
Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|14–2
|+12
|9
|2. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|8–3
|+5
|7
|3. 1. FC Köln
|3
|2
|1
|–
|8–4
|+4
|7
|4. Eintracht Frankfurt
|3
|2
|–
|1
|8–5
|+3
|6
|5. Hoffenheim
|3
|2
|–
|1
|7–6
|+1
|6
|6. RB Leipzig
|3
|2
|–
|1
|3–6
|–3
|6
|7. Wolfsburg
|3
|1
|2
|–
|7–5
|+2
|5
|8. St. Pauli
|2
|1
|1
|–
|5–3
|+2
|4
|9. Bayer Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7–6
|+1
|4
|10. Augsburg
|2
|1
|–
|1
|5–4
|+1
|3
|11. Stuttgart
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|12. Freiburg
|3
|1
|–
|2
|5–8
|–3
|3
|13. Union Berlin
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|14. Mönchengladbach
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|15. Mainz
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|16. Werder Bremen
|2
|–
|1
|1
|4–7
|–3
|1
|17. Hamburg
|3
|–
|1
|2
|0–7
|–7
|1
|18. Heidenheim
|3
|–
|–
|3
|1–7
|–6
|0