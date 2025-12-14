Sárközy-emléktorna: francia siker az olimpiai résztvevők meccsén

Mindkét gárda – amely korábban már felülmúlta a magyarokat – abban a tudatban lépett jégre a Tüskecsarnokban, hogy ha nyer, marad esélye a tornagyőzelemre. A franciák a második harmad elején és a záró felvonás közepén betaláltak, az ötkarikás házigazda csak 70 másodperccel a vége előtt, az exfehérvári Alex Petan révén tudott szépíteni.

A magyarok már biztosan az utolsó, azaz negyedik helyen zárnak. A lengyelek akkor nyerik meg a Sárközy-emléktornát, ha legyőzik a házigazdát, máskülönben a franciák diadalmaskodnak.

JÉGKORONG SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

3. FORDULÓ

Franciaország–Olaszország 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Később

16.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport+)