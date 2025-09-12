Nemzeti Sportrádió

Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

2025.09.12. 22:30
Kasper Hjolmund győzelemre vezette a Bayer Leverkusent (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójának nyitányán a Bayer Leverkusen 3–1-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot.

Mint ismert, mindössze két forduló után a Bayer Leverkusen szeptember elsején menesztette Erik ten Hagot, a helyére Kasper Hjulmand érkezett, aki korábban 24 mérkőzésen át irányította a Mainzot a Bundesligában. A válogatott szünet után a dán tréner az első két meccsét megnyerő Frankfurt ellen készülhetett.

Jól is kezdett a Bayer, a 10. percben Alejandro Grimaldo 25 méterről szabadrúgásból a bal kapufát találta el, a labda kijött a kapufáról, majd Michael Zetterer kapusról a kapuba pattant. Az első félidőben a Frankfurt négyszer próbálkozott, de Mark Flekkennek egyszer sem kellett közbeavatkoznia, ellenben a hazaiak 11 lövéséből öt is eltalálta a kaput. A félidő hajrájában Patrik Schick büntetőből növelte a Leverkusen előnyét.

A második félidő elején Can Yilmaz Uzun szépített, az 59. percben pedig Robert Andrich megkapta második sárga lapját, így bő harminc percre emberelőnybe került a Frankfurt. A vendégek nem tudtak így sem veszélyes helyzeteket kialakítani, a 90+2. percben Ezequiel Fernández is kiállt a második sárga lapja után, a végjátékban mégis a Leverkusen talált be. A 90+8. percben Grimaldo ismét szabadrúgásból talált be, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Freiburg–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
15.30: Mainz–RB Leipzig
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Bayern München

2

2

9–2

+7

6

2. 1. FC Köln

2

2

5–1

+4

6

3. Eintracht Frankfurt

3

2

1

8–5

+3

6

4. Borussia Dortmund

2

1

1

6–3

+3

4

5. St. Pauli

2

1

1

5–3

+2

4

6. Wolfsburg

2

1

1

4–2

+2

4

7. Bayer Leverkusen

3

1

1

1

7–6

+1

4

8. Augsburg

2

1

1

5–4

+1

3

9. Stuttgart

2

1

1

2–2

0

3

10. Hoffenheim

2

1

1

3–4

–1

3

11. Union Berlin

2

1

1

2–4

–2

3

12. RB Leipzig

2

1

1

2–6

–4

3

13. Mainz

2

1

1

1–2

–1

1

14. Mönchengladbach

2

1

1

0–1

–1

1

15. Hamburg

2

1

1

0–2

–2

1

16. Werder Bremen

2

1

1

4–7

–3

1

17. Heidenheim

2

2

1–5

–4

0

18. Freiburg

2

2

2–7

–5

0

 

 

