Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Mint ismert, mindössze két forduló után a Bayer Leverkusen szeptember elsején menesztette Erik ten Hagot, a helyére Kasper Hjulmand érkezett, aki korábban 24 mérkőzésen át irányította a Mainzot a Bundesligában. A válogatott szünet után a dán tréner az első két meccsét megnyerő Frankfurt ellen készülhetett.
Jól is kezdett a Bayer, a 10. percben Alejandro Grimaldo 25 méterről szabadrúgásból a bal kapufát találta el, a labda kijött a kapufáról, majd Michael Zetterer kapusról a kapuba pattant. Az első félidőben a Frankfurt négyszer próbálkozott, de Mark Flekkennek egyszer sem kellett közbeavatkoznia, ellenben a hazaiak 11 lövéséből öt is eltalálta a kaput. A félidő hajrájában Patrik Schick büntetőből növelte a Leverkusen előnyét.
A második félidő elején Can Yilmaz Uzun szépített, az 59. percben pedig Robert Andrich megkapta második sárga lapját, így bő harminc percre emberelőnybe került a Frankfurt. A vendégek nem tudtak így sem veszélyes helyzeteket kialakítani, a 90+2. percben Ezequiel Fernández is kiállt a második sárga lapja után, a végjátékban mégis a Leverkusen talált be. A 90+8. percben Grimaldo ismét szabadrúgásból talált be, kialakítva a 3–1-es végeredményt.
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Freiburg–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
15.30: Mainz–RB Leipzig
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
2
2
–
–
9–2
+7
6
|2. 1. FC Köln
2
2
–
–
5–1
+4
6
|3. Eintracht Frankfurt
3
2
–
1
8–5
+3
6
|4. Borussia Dortmund
2
1
1
–
6–3
+3
4
|5. St. Pauli
2
1
1
–
5–3
+2
4
|6. Wolfsburg
2
1
1
–
4–2
+2
4
|7. Bayer Leverkusen
3
1
1
1
7–6
+1
4
|8. Augsburg
2
1
–
1
5–4
+1
3
|9. Stuttgart
2
1
–
1
2–2
0
3
|10. Hoffenheim
2
1
–
1
3–4
–1
3
|11. Union Berlin
2
1
–
1
2–4
–2
3
|12. RB Leipzig
2
1
–
1
2–6
–4
3
|13. Mainz
2
–
1
1
1–2
–1
1
|14. Mönchengladbach
2
–
1
1
0–1
–1
1
|15. Hamburg
2
–
1
1
0–2
–2
1
|16. Werder Bremen
2
–
1
1
4–7
–3
1
|17. Heidenheim
2
–
–
2
1–5
–4
0
|18. Freiburg
2
–
–
2
2–7
–5
0