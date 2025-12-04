Real Madrid: megint hosszabb időre kidőlt Trent Alexander-Arnold
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) érdekelt Real Madrid a hivatalos honlapján közölte, hogy a mai nap folyamán elvégzett orvosi vizsgálatok sérülést állapítottak meg Trent Alexander-Arnold bal lábának négyfejű combizmában, annak is az elülső részében („rectus femoris”, avagy egyenes combizom).
Mint ismert, az angol jobbhátvéd a szerda esti, Athletic Bilbao elleni bajnoki mérkőzés második félidejében sérült meg, s noha a klub nem közölte a felépülés várható időpontját, a Marca úgy tudja, hogy Alexander-Arnoldra két hónapos kihagyás vár, így vélhetően 2026 februárjában térhet majd vissza. A Liverpooltól a nyáron ingyen érkező játékosnak nem ez az első komolyabb sérülése Madridban: szeptember közepén combhajlítóizom-sérülés miatt dőlt ki a sorból, s egy hónapig nem volt bevethető.
