Real Madrid: megint hosszabb időre kidőlt Trent Alexander-Arnold

Mint ismert, az angol jobbhátvéd a szerda esti, Athletic Bilbao elleni bajnoki mérkőzés második félidejében sérült meg, s noha a klub nem közölte a felépülés várható időpontját, a Marca úgy tudja, hogy Alexander-Arnoldra két hónapos kihagyás vár, így vélhetően 2026 februárjában térhet majd vissza. A Liverpooltól a nyáron ingyen érkező játékosnak nem ez az első komolyabb sérülése Madridban: szeptember közepén combhajlítóizom-sérülés miatt dőlt ki a sorból, s egy hónapig nem volt bevethető.