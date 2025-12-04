Nemzeti Sportrádió

Szombaton debütál Mocsi Attila csapatának új vezetőedzője

2025.12.04. 13:37
Fotó: FB/Caykur Rizespor
Másfél éves szerződést kötött a török labdarúgó-bajnokságban szereplő, a magyar válogatott Mocsi Attilát is foglalkoztató Rizespor vezetősége Recep Ucar vezetőedzővel, aki szombaton mutatkozik be új csapatának kispadján.

A török szakember a helyszínen nézte meg a keddi Török Kupa-selejtezőt, amelyben a zöld-kékek 6–1-re győzték le a Pendiksport, majd másnap aláírta a 2026–2027-es idény végéig érvényes szerződését. Elődje, Ilhan Palut vasárnap ajánlotta fel lemondását, amelyet a vezetőség elfogadott, mivel a rizei együttes hazai pályán 1–0-ra kikapott a kieső helyen szerénykedő Kayserisportól, s csak a 12. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben.

Bár Recep Ucar már ötvenéves, vezetőedzőként csak ötéves múlttal rendelkezik, igaz irányításával az Ümraniyespor 2022 tavaszán története során először feljutott az élvonalba.

