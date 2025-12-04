Nebojsa Vignjevics: Az Újpestnek az első három között lenne a helye!

– Néhány napja a görög PAE Irakliszhoz írt alá: miért éppen most és miért éppen a szaloniki klubot választotta?

– Az Iraklisz ismert klub – mondta lapunknak Nebojsa Vignjevics, aki először 2013 és 2020, majd 2023 és 2024 között irányította az Újpestet. – Nem csupán Görögországban, Szerbiában is jól cseng a neve. Több szerb futballistája és edzője volt, többek között játékosként profi pályafutásom első trénere, Dusan Mitosevics is irányította az Irakliszt, de mondhatnám a görög válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Ivan Jovanovicsot is. Nem érdekelt, hogy a csapat jelenleg a másodosztályban szerepel. Az egyik hétvégén megnéztem a bajnokiját, hétfőn pedig aláírtuk a szerződésemet. A cél egyértelmű: feljutni az élvonalba.

– Az sem érdekelte, hogy a szaloniki klub meglehetősen rázós terep a szakembereknek? A most zajló bajnokságban ön a negyedik vezetőedző…

– Ha tartanék a munkától, a kihívástól, nem lennék itt. Sohasem voltam ijedős. Nem ma kezdtem a szakmát, tudom, milyen az edzők élete, és szoktam is mondani, hogy az utazóbőröndöm félig mindig bepakolva áll.

Sokáig szilárd volt az edző, Nebojsa Vignjevics és a belga klubtulajdonos, Roderick Duchatelet között az összhang... (Fotó: Dömötör Csaba)

VAJON MIÉRT JÁRT KI NAPONTA A TÁBOR UTCAI EDZŐKÖZPONTBA?

– Újpesten hosszú hónapok óta már csak a fizetését vette fel, de vajon az igaz, hogy mindennap ki kellett mennie a Tábor utcai edzőközpontba?

– A szerződésemben volt egy pont, és ezt nem akartam megszegni. Besegítettem az akadémiai munkába, máskor elemeztem egy-egy leendő ellenfél játékát. Hozzáteszem, erre nem a klub jelenlegi vezetői köteleztek, az előző tulajdonos miatt alakult így…

– Pedig ha jól tudom, Roderick Duchatelet-vel jó kapcsolatot ápolt.

– Csak ápoltam. Csalódtam benne.

– Miért?

– Az ő kedvéért tértem vissza Újpestre. Tíz forduló után a harmadik helyen álltunk, hat győzelem és három döntetlen mellett csupán egy vereségünk volt, és bár folyamatosan duruzsolták a fülembe, meglátom, Roderick Duchatelet előbb-utóbb eladja a klubot, nem hittem a pletykának. Úgy voltam vele, van olyan erős a kapcsolatunk, ha így lenne, az elsők között közölné velem…

– Ezek szerint nem.

– Ráadásul arra kért, tartsam be az akkor érvényben lévő „fiatalszabályt”, és legyen meg az idény végére az elvárt játékperc. Eleve nem volt erős a keretünk, de két fiatal mindig ott volt a csapatban, pedig ekkor a tulajdonos már rég tudta, hogy megválik a klubtól. Először a télen vált gyanússá a helyzet, amikor egyetlen új játékost sem igazoltunk. Akkor esett le a tantusz, csak lehet valami alapjuk a híreknek. Végül az újságból tudtam meg, hogy eladta a klubot. Szerette volna, hogy barátságban váljunk el, bontsuk fel a szerződésemet, de nagyon mérges voltam rá. Csúnyán átvert.

– Milyen érzésekkel távozott Újpestről?

– Csak a jóra és szépre próbálok emlékezni. Az utolsó két év nem úgy alakult, ahogy terveztem, de ne felejtsük, azt megelőzően csak nyertem két kupadöntőt a csapattal, a Szuperkupát is elhódítottuk, és ott van a bajnoki bronzérem is. Ezeket senki sem veheti el tőlem. Vagy mondhatnám azt is, amikor a derbin legyőztük a Ferencvárost. Sajnos utána a két klub lehetőségei miatt alaposan kinyílt az olló, a két költségvetést össze sem lehetett hasonlítani, és igazából sansz sem volt a győzelemre. Emlékszem, nemegyszer volt olyan felkészülés, amelynek elején hét-nyolc játékosnak tartottam edzést. Mégis azt mondtam, megpróbáljuk a lehetetlent, kijutni Európába. Úgyhogy összességében büszke vagyok arra, amit Újpesten elértem.

SZERHIJ REBROV AZ ANGOL ÉLVONALBAN IS DOLGOZHATNA

–A legutóbbi vezetőedző, Damir Krznar bukásáról mit gondol?

– Kollégáról vagy jót vagy semmit. Erős kerettel dolgozhatott, ráadásul a „magyarszabályra” sem kellett odafigyelnie. Márpedig ez óriási előny a mostani mezőnyben. Legalábbis annak kellett volna lennie.

– Mit gondol, az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár után ismét külföldi edzője lesz a csapatnak?

– A Balkánról jó ideig biztosan nem hoznak edzőt. Mostanra talán a vezetők is látják, a pénz nem minden, attól nem lesz azonnal jó a csapat.

– Ki volt a legjobb vezetőedző, aki ellen Magyarországon irányíthatta az Újpestet?

– Szerhij Rebrov. Háromszor veszítettem ellene egy-nullára, az őrületbe kergetett. Jó volt a kapcsolatunk, rövid idő alatt stabil együttest faragott a Fradiból. Rendkívül céltudatos volt, ő emelte magasabb szintre a Ferencvárost. S közben magát is építette, az egyik beszélgetésünk alkalmával elmondta, nagy célja, hogy egyszer Premier League-csapat kispadján ülhessen. Most az ukrán válogatottat irányítja, szerintem kivezeti a világbajnokságra, utána pedig biztosra veszem, hogy Angliában köt ki. A Ferencváros fontos állomás volt neki.

AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK ALAPJÁN NEM LENNE BAJ A JÁTÉKKAL, DE...

– Nem játszott el a gondolattal, milyen lenne most irányítani az Újpestet? Van pénz a kasszában, erős együttest lehetne összerakni.

– Az idény előtt azt mondtam, az Újpest idén képes lehet megszorongatni a Ferencvárost. Az FTC játéka az NB I-ben az elmúlt idényben is hullámzó volt, nem láttam igazi stílust, csak egy rakás remek játékost. Azt gondoltam, a múlt idényben a Puskás Akadémia, idén az Újpest lehet a zöld-fehérek legfőbb versenytársa. A lila-fehérek keretében vannak kiemelkedő képességű futballisták, Matija Ljujics, Fran Brodic, Aljosa Matko egyaránt kitűnő képességű labdarúgó, és az egyéni adottságok alapján az Újpestnek az első háromban kellene lennie.

– Hogy tetszik Szaloniki?

– Hidegebb, mint amire számítottam. Gyakran fúj erős szél. Ettől függetlenül szép hely. Egyelőre szállodában lakom, de már nézelődök, minél hamarabb szeretném megtalálni azt az apartmant, amelyben jól érzem magamat. A család nem bánja, hogy ezúttal Görögországba szerződtem, egyébként is minden nyáron ide jöttünk vakációzni. Hát most jöhetnek hozzám bármikor.

Megyeri úti kispad: majdnem két év alatt négy szakvezető Fotó: Dömötör Csaba Nebojsa Vignjevics második újpesti ciklusa végén, 2024 februárjában búcsúzott a klubtól, miután csapata kilenc forduló óta nyeretlen volt. A Megyeri úton szintén másodszor edzősködő Mészöly Géza vette át a gyeplőt, aki próbálta stabilizálni a lilákat, de végig a kiesés elkerülésére kellett koncentrálni, és a 2023–2024-es idény végén mindössze a 10. helyet csípték el, így 2024 májusában neki is távoznia kellett. Vele tizennégy meccsen 0.93-as meccsenkénti pontátlaga volt a csapatnak. Azon a nyáron érkezett az immár az új tulajdonosi kör irányítása alatt álló klubba a svéd Bartosz Grzelak, a Fehérvár addigi trénere, aki ígéretes támadófutballt hirdetett. A 2024–2025-ös idény elején még tartotta is a lépést a mezőnnyel az Újpest, ám a tavaszi mélyponton, az ETO FC-től elszenvedett vereség után, 2025. május 3-án elköszöntek tőle. Harminc NB I-es mérkőzésén nyolc győzelem, 12 döntetlen és tíz vereség volt a mérlege, a kudarcok között volt két héten belül az MTK elleni hazai 1–5, majd a paksi 1–6 is. Az ő helyére érkezett a horvát Damir Krznar, aki a Dinamo Zagrebnél szerzett tapasztalatai és a Szlovéniában elért sikerei miatt tűnt ideális jelöltnek. A jó bajnoki rajt ellenére 17 tétmeccsen csak négy győzelmet szerzett, az együttes a kieső helyre csúszott vissza, és Bartosz Grzelakhoz hasonlóan szintén az ETO FC elleni vereség után menesztették idén novemberben. Azóta Bodor Boldizsár, a tartalékcsapat korábbi edzője irányít megbízottként, Pakson nyert a csapat 3–1-re, Kisvárdán viszont kikapott 3–0-ra.



