Pavlova és Sviatchenko negyedik helyről várja a kűrt a műkorcsolya GP-n

Az orosz születésű duó Michael Jackson Earth song című slágerére előadott produkciója hiba nélküli volt, valamennyi ugrás, dobás, emelés, forgás és lépéssor kifogástalanul sikerült, így a bíróktól kapott 72,84 pont mindössze két tizeddel maradt el közös pályafutásuk legjobbjától.

A legmagasabb pontszámot a japánok világbajnok egysége, Miura Riku és Kihara Rjuicsi kapta, akik a magyarokat kevesebb mint 4,5 ponttal előzik meg. Minimális lemaradással követi őket a 2023-ban Európa-bajnok, idén vb-ezüstérmes olasz Sara Conti, Niccolo Macii olasz duó, de a georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava páros több mint kétpontos hátránya sem ledolgozhatatlan.

A kűrt – magyar idő szerint – pénteken 11.35-től rendezik. Pavlova és Sviatchenko azzal érdemelte ki, hogy a legjobb hat egységet felvonultató GP-fináléban szerepelhet, hogy októberben a franciaországi állomáson harmadik, míg novemberben az oszakai versenyen második helyen végzett.

A korábban világ- és Európa-bajnoki negyedik Pavlova és Sviatchenko már biztos résztvevője a februári, milánói téli olimpiának.