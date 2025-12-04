Szvitacs Alexa: A paralimpiai arany még hiányzik, ez motivál, ezzel kelek, ezzel fekszem
Szerdán a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt Szvitacs Alexa kétszeres paralimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok para-asztaliteniszező. A beszélgetés során szóba került az egyesben nemrégiben szerzett második Eb-aranya, de Szvitacs Alexa őszintén beszélt azokról a napokról, amikor a kórházban élet és halál között feküdt, elmondta hogyan talált új célt a parasportban, s mit szeretne még elérni az asztalnál.
Fantasztikus élményekkel jött haza Helsinborgból a para-asztaliteniszező Szvitacs Alexa, aki a dániai Európa-bajnokság egyéni számában újabb aranyéremmel gazdagodott, s 2019 után újra kontinensbajnoknak mondhatja magát, s párosban Arlóy Zsófia oldalán ezüstérmet is sikerült szereznie. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában a sportolónő szót mesélt arról, hogyan került kapcsolatba sportágával, hogyan élte meg, hogy elveszítette bal alkarját és lábujjait, elmondta, hogyan építette fel magát a parasportban, milyen reményekkel várja a Los Angeles-i paralimpiát, s azt is elárulta, hogyan készül az év végi ünnepekre.
Legfrissebb hírek
Száz év rádiózás: számtalan sportsiker története
Egyéb egyéni
2025.12.01. 11:23
Para-asztalitenisz Eb: ezüstérmes a Szvitacs, Arlóy duó
Egyéb egyéni
2025.11.25. 13:54
Szvitacs Alexa aranyérmes a para-asztalitenisz Eb-n
Egyéb egyéni
2025.11.23. 16:31
Ezek is érdekelhetik