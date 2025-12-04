Nemzeti Sportrádió

Szvitacs Alexa: A paralimpiai arany még hiányzik, ez motivál, ezzel kelek, ezzel fekszem

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 13:57
null
Szvitacs Alexa (Fotó: Facebook/Magyar Asztalitenisz-szövetség)
Címkék
Szvitacs Alexa Nemzeti Sportrádió para-asztalitenisz para-asztalitenisz Eb
Szerdán a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt Szvitacs Alexa kétszeres paralimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok para-asztaliteniszező. A beszélgetés során szóba került az egyesben nemrégiben szerzett második Eb-aranya, de Szvitacs Alexa őszintén beszélt azokról a napokról, amikor a kórházban élet és halál között feküdt, elmondta hogyan talált új célt a parasportban, s mit szeretne még elérni az asztalnál.

Fantasztikus élményekkel jött haza Helsinborgból a para-asztaliteniszező Szvitacs Alexa, aki a dániai Európa-bajnokság egyéni számában újabb aranyéremmel gazdagodott, s 2019 után újra kontinensbajnoknak mondhatja magát, s párosban Arlóy Zsófia oldalán ezüstérmet is sikerült szereznie. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában a sportolónő szót mesélt arról, hogyan került kapcsolatba sportágával, hogyan élte meg, hogy elveszítette bal alkarját és lábujjait, elmondta, hogyan építette fel magát a parasportban, milyen reményekkel várja a Los Angeles-i paralimpiát, s azt is elárulta, hogyan készül az év végi ünnepekre.

 

Szvitacs Alexa Nemzeti Sportrádió para-asztalitenisz para-asztalitenisz Eb
Legfrissebb hírek

Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

Egyéb egyéni
2025.12.01. 12:18

Száz év rádiózás: számtalan sportsiker története

Egyéb egyéni
2025.12.01. 11:23

Para-asztalitenisz Eb: ezüstérmes a Szvitacs, Arlóy duó

Egyéb egyéni
2025.11.25. 13:54

Szvitacs Alexa aranyérmes a para-asztalitenisz Eb-n

Egyéb egyéni
2025.11.23. 16:31

Nemzeti Sportrádió: Buffon a XXI. század legnagyobb kapusa

Minden más foci
2025.11.20. 12:05

Pekler Zalán: A vébé előtt vakon aláírtam volna ezt az egyéni szereplést

Egyéb egyéni
2025.11.18. 18:16

Csank János: Az utolsó percben történteknél az érzelmek általában nagyon elszabadulnak

Magyar válogatott
2025.11.17. 20:42

„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

Magyar válogatott
2025.11.17. 18:10
Ezek is érdekelhetik