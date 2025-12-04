Szvitacs Alexa: A paralimpiai arany még hiányzik, ez motivál, ezzel kelek, ezzel fekszem

Fantasztikus élményekkel jött haza Helsinborgból a para-asztaliteniszező Szvitacs Alexa, aki a dániai Európa-bajnokság egyéni számában újabb aranyéremmel gazdagodott, s 2019 után újra kontinensbajnoknak mondhatja magát, s párosban Arlóy Zsófia oldalán ezüstérmet is sikerült szereznie. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában a sportolónő szót mesélt arról, hogyan került kapcsolatba sportágával, hogyan élte meg, hogy elveszítette bal alkarját és lábujjait, elmondta, hogyan építette fel magát a parasportban, milyen reményekkel várja a Los Angeles-i paralimpiát, s azt is elárulta, hogyan készül az év végi ünnepekre.