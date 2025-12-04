Nemzeti Sportrádió

A Szeged kapusa: Képesek lehetünk legyőzni a Magdeburgot

2025.12.04. 14:15
Tobias Thulint szép emlékek kötik a magdeburgiakhoz (Fotó: Török Attila)
Bennet Wiegert OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája Tobias Thulin
A címvédőhöz utazik a Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának tizedik fordulójában. A német Magdeburg nagyszerűen szerepel a mostani kiírásban is, kivétel nélkül megnyerte az összes meccsét. Sőt, legutóbb még áprilisban fordult elő, hogy nem diadalmaskodott egy BL-találkozón, akkor épp a Veszprém ért el 26–26-os döntetlent a kelet-németországi városban.

A szegedi együttes formája javuló tendenciát mutat, a Peliszter (35–20) és az RK Zagreb (32–26) ellen is győzött a BL-ben. Utóbbi ellen hozzátett a győzelemhez a svéd kapus, Tobias Thulin is, aki a második félidőben több fontos védést is bemutatott, összességében 36 százalékos hatékonysággal zárt. Thulinra kulcsszerep vár a Magdeburg ellen is, a kapus bizakodó hangulatú volt a németországi meccs előtt.

 „Természetesen le tudjuk győzni a németeket, tavaly otthon már nyertünk ellenük, most is képesek lehetünk rá. Nem lesz könnyű, de ha már nekünk sikerült Szegeden      (tavaly szeptemberben 31–29-re) nyerni, miért ne sikerülhetne idegenben is?” – idézi játékosát a szegediek honlapja.

Bennet Wiegert, a Magdeburg edzője:

„A Szeged az elmúlt hetekben bizonyította, hogy idegenben sem szabad alábecsülni. Nyert a GOG vendégeként és Zágrábban is, míg Barcelonában szoros vereséget szenvedett. Épp ezért óvatosak vagyunk, ugyanakkor számítunk szurkolóink támogatására, hogy folytathassuk győzelmi sorozatunkat.”

„Jó emlékek kötnek Magdeburghoz, rengeteget fejlődtem, és megnyertem a Bajnokok Ligáját. Valószínűleg a világ egyik legerősebb támadócsapata lesz az ellenfelünk, ezért nekünk fontos, hogy próbáljuk a játékosokat kilenc méterről lövésre kényszeríteni, és ne kövessünk el sok technikai hibát, mert azokból könnyű gyorsindítás-gólokat szerezhetnek ellenünk. Ha ez rendben lesz, képesek lehetünk meglepetést szerezni” – tette hozzá Thulin.

A két csapat október 15-én már játszott egymással Szegeden, akkor 34–30-ra nyertek a németek, Oscar Bergendahl hét, Felix Claar hat góllal vette ki részét a győzelemből. A szegediek részéről a horvát jobbszélső, Mario Sostaric volt a legeredményesebb, nyolc találattal zárt – összességében ő a szegediek legeredményesebbje a BL-ben, 56 gólnál tart. A már említett két kiválóság mellett Ómar Ingi Magnusson semlegesítésére is oda kell figyelniük a „kékeknek”, az izlandi jobbátlövő hatvanszor rezegtette meg a hálót.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–GOG (dán)
20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Barca1091328–273+55 18 
2. Magdeburg99296–247+49 18 
3. Wisla Plock963269–265+4 12 
4. SZEGED954277–253+24 10 
5. Paris SG1037314–324–10 
6. GOG936280–307–27 
7. Peliszter1028255–310–55 
8. Zagreb1019271–311–40 
