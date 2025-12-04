A Szeged kapusa: Képesek lehetünk legyőzni a Magdeburgot

A szegedi együttes formája javuló tendenciát mutat, a Peliszter (35–20) és az RK Zagreb (32–26) ellen is győzött a BL-ben. Utóbbi ellen hozzátett a győzelemhez a svéd kapus, Tobias Thulin is, aki a második félidőben több fontos védést is bemutatott, összességében 36 százalékos hatékonysággal zárt. Thulinra kulcsszerep vár a Magdeburg ellen is, a kapus bizakodó hangulatú volt a németországi meccs előtt.

„Természetesen le tudjuk győzni a németeket, tavaly otthon már nyertünk ellenük, most is képesek lehetünk rá. Nem lesz könnyű, de ha már nekünk sikerült Szegeden (tavaly szeptemberben 31–29-re) nyerni, miért ne sikerülhetne idegenben is?” – idézi játékosát a szegediek honlapja.

Bennet Wiegert, a Magdeburg edzője: „A Szeged az elmúlt hetekben bizonyította, hogy idegenben sem szabad alábecsülni. Nyert a GOG vendégeként és Zágrábban is, míg Barcelonában szoros vereséget szenvedett. Épp ezért óvatosak vagyunk, ugyanakkor számítunk szurkolóink támogatására, hogy folytathassuk győzelmi sorozatunkat.”

„Jó emlékek kötnek Magdeburghoz, rengeteget fejlődtem, és megnyertem a Bajnokok Ligáját. Valószínűleg a világ egyik legerősebb támadócsapata lesz az ellenfelünk, ezért nekünk fontos, hogy próbáljuk a játékosokat kilenc méterről lövésre kényszeríteni, és ne kövessünk el sok technikai hibát, mert azokból könnyű gyorsindítás-gólokat szerezhetnek ellenünk. Ha ez rendben lesz, képesek lehetünk meglepetést szerezni” – tette hozzá Thulin.

A két csapat október 15-én már játszott egymással Szegeden, akkor 34–30-ra nyertek a németek, Oscar Bergendahl hét, Felix Claar hat góllal vette ki részét a győzelemből. A szegediek részéről a horvát jobbszélső, Mario Sostaric volt a legeredményesebb, nyolc találattal zárt – összességében ő a szegediek legeredményesebbje a BL-ben, 56 gólnál tart. A már említett két kiválóság mellett Ómar Ingi Magnusson semlegesítésére is oda kell figyelniük a „kékeknek”, az izlandi jobbátlövő hatvanszor rezegtette meg a hálót.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–GOG (dán)

20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!