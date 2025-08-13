A negyedmilliárd eurós bevétel ellenére ragaszkodnak a régi recepthez a „gyógyszergyáriak”

2024 bajnoka és kupagyőztese, a BAYER LEVERKUSEN az előző idényben csak a második helyen végzett a Bundesligában, a hazai kupában kiesett az elődöntőben az Arminia Bielefeld ellen, a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért a Bayern München kellemetlen, kettős vereséggel mutatta meg nekik az új idők realitását.
ÚJ IDŐK. Xabi Alonso távozott, ez nem meglepő, az már annál inkább, hogy Florian Wirtz ilyen sokáig maradt egyáltalán a klubnál – jó hír a híveknek, hogy nem a Bayern München vette meg, és okosan elköltötték az érte kapott 125 millió eurót (és a vételár tartalmaz 15 milliónyi, könnyen elérhető opciót, valamint tízmillió, csak igazán nagy sikerek után járó extra jövedelmeket).
Az új mesternek, a Manchester Unitednél kudarcot valló, de az Ajaxnál bizonyító, előtte két éven át a Bayern München tartalékcsapatánál dolgozó Erik ten Hagnak szinte teljesen új csapatot kell építenie: a jobbhátvéd Jeremie Frimpongot elvitte a Liverpool a 40 millió eurós kivásárlási árért (ötmillió itt a bónusz), a középhátvédek közül Jonathan Tah-t alig kétmillió euróért elhappolta a Bayern München, Odilon Kossounout húszmillióért elopciózta az Atalanta az 5.2 milliós kölcsöndíj után, majd a védelem előtt játszó, távozni akaró Granit Xhakát eladták a Sunderlandnek (a hamarosan krisztusi korba lépő játékosért jó pénzt, 15+5 millió eurót adtak az angolok, ő maga meg évi tízmilliós, a leverkuseninél sokkal jobb bért kapott).
Távozott a kapusok közül Lukas Hrádecky (ő volt a csapatkapitány!) és Luca Novodomsky, Matej Kovart kölcsönadták a PSV-nek, és kölcsönadtak két, ezen a nyáron vett fiatal bekket (Tim Oermann és Abdoulaye Faye).
A jobbhátvéd Nordi Mukiele visszatért kölcsönjátéka után a PSG-hez, a középső védő Mario Hermoso pedig az AS Romához. A középső középpályás Gustavo Puerta nem vált be, de kerestek rajta egy kis pénzt.
ŐSZINTÉN. Wirtzet nem tarthatták meg, Tahon kívül mindenki reális áron távozott, és végsősoron ebből él a klub, ez a filozófiájuk és a fenntartható gazdasági „körforgásuk” lényege.
„Jeremie a tökéletes példája a Bayer útjának: megszereztünk egy fiatal, rendkívül tehetséges játékost egy alacsonyabb ligából, kulcsjátékossá fejlesztettük, és így vonzó célponttá tettük őt az európai topklubok számára. Ezzel az átigazolással formálhatjuk és formáljuk is a Leverkusen jövőbeli keretét. Jerry kulcsjátékosunk volt, különleges stílusával és kiváló teljesítményével a szurkolók kedvence lett. Most a Premier League-ben akar bizonyítani, mindannyian sok sikert kívánunk neki” – összegzett a Leverkusen sportigazgatója, Simon Rolfes.
VAN MIBŐL, LETT MIBŐL. Ne feledjük, Xabi Alonsoért is fizetett a Real Madrid, 8, mások szerint 12 millió eurót, összesen tehát 220 millió eurót keresett a nyáron a Bayer!
Igyekeztek ezt okosan elkölteni: az amerikai támadó középpályás, Malik Tillman nem kapta meg a bizalmat Münchenben, Eindhovenben kivirágzott, 35 millió eurót fizettek érte most: Hollandiában 73 mérkőzésen lőtt 25 gólt, adott 19 gólpasszt, így lett Wirtz utódja – azért is, mert a Bayern nem élt a maga 35 milliós visszavételi opciójával!
Még húszéves sincs, sokszoros német U-válogatott, de már kétszeres felnőtt algériai válogatott Ibrahim Maza (az édesapja algériai, az édesanyja vietnámi), a karmester-középcsatárért 12 milliót kapott a Hertha – itt jegyeznénk meg, hogy Maza Dárdai Pál keze alatt debütált a berlinieknél, 2023-ban, ráadásul a Bayern ellen.
A jövő sztárja a Liverpooltól meglepően sok pénzért, 35+5 millióért megvett középső és jobb oldali védő, Jarell Quansah, akiben óriási a potenciál – ezért is kötött ki a hírek szerint a Liverpool magának egy 2027-től életbe lépő, 60-80 milliós visszavételi opciót.
Ez is mutatja, mennyire bíznak a legnagyobb csapatok a bayeres „sztárkeltetőben”.
ÚJ KAPUS. Quansah megkapta Tah mezszámát, a négyest, az új 1-es (igazából 26-os mezben) pedig a holland Mark Flekken lesz, aki korábban több német csapatban is bizonyított; cseréje a Lipcséből érkező Janis Blaswich.
A hollandos irányvonal mentén fizettek 10+2 milliót a 21 éves, hamburgi születésű, ghánai származású, de holland U-válogatott szélsőért, Ernest Pokuért, ő lesz Frimpong utóda.
A scoutok a spanyol másodosztályból szúrták ki a 19 éves éket, Christian Kofanét, a Manchester Citytől csábították haza a német U-válogatott szélsőt, Farid Alfa-Ruprechtet (olcsón kapták meg, de negyvenszázalékos továbbadási opcióval!) – ők a PSG-től megszerzett fiatal védővel, Axel Tape-pel még a jövő emberei, bár ugyebár ezt éppen a Leverkusennek kapcsolatban nehéz biztonsággal kijelenteni.
Xhaka utóda a 23 éves, argentin válogatott kerettag Ezequiel Fernández lehet, érte a Real Sociedadtól a spanyol sajtó szerint 25 milliót kér klubja, a szaúdi Al-Kvadszia.
ELADJÁK. Messze került korábbi formájától a 25 éves támadó, Amine Adli, a Bournemouth, a Sunderland, a Wolverhampton Wanderers, a West Ham United és az Olympique Marseille is vinné őt, az elsőként említett kérővel már meg is egyezett, a vételár 30 millió lehet.
Olasz és spanyol topcsapatok kerülgetik már jóideje az Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios, Victor Boniface, Piero Hincapié, Patrik Schick ötöst, de egy ideje nincsenek komoly tárgyalások, vagy legalábbis nem tud róla a nemzetközi szaksajtó; bár a Chelsea állítólag vinné most Hincapiét Levi Colwill nagyon súlyos sérülése miatt.
JÖNNEK MÉG. Közel a megegyezés az egyszeres francia válogatott védővel, Loic Badével és a Sevillával, a 25 éves játékos ára 30+5 millió lehet. Ügynöke felajánlotta a klub nélküli Victor Lindelöföt, akit jól ismer Manchesterből Ten Hag, és ugyancsak Hasan Cetinkaya csapatához tartozik a Monaco szélsője, Maghnes Akliouche, aki a Ligue 1 egyik legjobb szélsője lett.
A Benfica szélsője, Kerem Aktürkoglu, a Midtjylland 21 éves éke, Franculino és az Espanyol védelmi mindenese, Omar El Hilali is célpont, miként állítólag (és nehezen hihető módon) Raheem Sterling, de neki óriásit kellene engednie a mostani béréből, mert a leverkuseni csúcs, a bruttó évi hatmillió euró igencsak sovány egy nemzetközi sztárnak.
Sokak szerint egy szélsőt és egy klasszikus 10-es mindenképpen venne még Ten Hag, akinek kapóra jön, hogy elakadtak a Dortmund és a Brighton tárgyalásai a karmester-jobbszélső Facundo Buonanotte ügyében.
A SZOKÁSOS HELYEN? A Kicker idény előtti beharangozójában a Bayern legnagyobb kihívójának a Bayert tartja az előző két év alapján, de ennyi új játékost beépíteni nem egyszerű, és nem megy gyorsan – arról nem is beszélve, hogy Wirtz a pályán és azon kívül is vezér volt, megbízható, szerény, és kiváló munkamorálja mindenkinek példaként szolgált. A Bild olvasói a negyedik helyre várják a csapatot, a Bayer saját szurkolói a harmadik pozícióba, a német drukkerek 38.4 százaléka szerint a Leverkusen lesz az idény nagy csalódása!
A csapat forradalmi módon Brazíliában edzőtáborozott, és sokat gyakorolgatták a négyvédős rendszert, tehát nemcsak személyi változások lesznek a Bayernél.
„Nyerni akarok, de domináns, vonzó futballal, ami inspirálja az embereket – így Brazíliában Ten Hag. – Keményen kell dolgoznunk, nap mint nap, de egy új korszakot csak így teremthetünk meg”.
A csapatot máris mindenki elismeri: Rio de Janeiróban nagy örömmel és tisztelettel fogadták a Bayert, a csapat tiszteletére vörösre festették fénnyel a város jelképét, a Krisztus-szobrot.
A BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA
FC AUGSBURG
Érkezett: Chrislain Matsima (Monaco, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Cédric Zesiger (Wolfsburg, kölcsön után végleg, 4 000 000 euró), Eliasz Szaad (St. Pauli, 2 000 000 euró), Robin Fellhauer (Elversberg, 700 000, euró), Han-Noah Massengo (Burnley, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Patric Pfeiffer (Magdeburg), Tim Breithaupt (Kaiserslautern), Maximilian Bauer (Kaiserslautern), David Colina (Vejle), Dion Beljo (Rapid Wien), Lasse Günther (Karlsruhe)
Távozott: Felix Uduokhai (Besiktas, kölcsön után végleg, 5 000 000), Irvin Cardona (St.-Étienne, kölcsön után végleg, 2 500 000), Patric Pfeiffer (Darmstadt, 700 000), Robert Gumny (Lech Poznan, ingyen), Lasse Günther (Elversberg), Fredrik Jensen (Arisz, ingyen), Dion Beljo (Dinamo Zagreb, 4 000 000)
Kölcsönbe: Nathanaël Mbuku (Montpellier, 500 000), David Colina (Osijek, 100 000), Henri Koudossou (Nürnberg)
Kölcsönből vissza: Mergim Berisha (Hoffenheim), Frank Onyeka (Brentford)
BAYER 04 LEVERKUSEN
Érkezett: Jarell Quansah (Liverpool, 35 000 000 euró), Ibrahim Maza (Hertha, 12 000 000), Mark Flekken (Brentford, 10 000 000), Abdoulaye Faye (Häcken, 2 700 000), Tim Oermann (Bochum, 1 800 000), Axel Tape (PSG U23, ingyen), Malik Tillman (PSV, 35 000 000), Christian Kofane (Albacete, 5 250 000), Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, 1 300 000), Janis Blaswich (Leipzig, 2 000 000), Ernest Poku (AZ, 10 000 000)
Távozott: Florian Wirtz (Liverpool, 125 000 000), Jeremie Frimpong (Liverpool, 40 000 000), Odilon Kossounou (Atalanta, kölcsön után végleg, 20 000 000), Gustavo Puerta (Hull City, k. u. v., 3 500 000), Jonathan Tah (Bayern München, 800 000), Lukas Hradecky (Monaco, 3 000 000), Granit Xhaka (Sunderland, 15 000 000)
Kölcsönbe: Tim Oermann (Sturm Graz), Matej Kovar (PSV), Abdoulaye Faye (Lorient)
Kölcsönből vissza: Emiliano Buendía (Aston Villa), Nordi Mukiele (PSG), Mario Hermoso (Roma)
FC BAYERN MÜNCHEN
Érkezett: Jonathan Tah (Leverkusen, 800 000 euró), Tom Bischof (Hoffenheim, 300 000 euró), Luis Díaz (Liverpool, 70 000 000)
Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Lazio), Frans Krätzig (Heidenheim), Bryan Zaragoza (Osasuna), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)
Távozott: Mathys Tel (Tottenham, kölcsön után végleg, 35 000 000), Frans Krätzig (RB Salzburg, 3 500 000 euró), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 1 200 000), Leroy Sané (Galatasaray, ingyen), Eric Dier (Monaco, ingyen), Sven Ulreich (szerződése lejárt), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, i.), Adam Aznu (Everton, 9 000 000)
Kölcsönbe: Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Daniel Perec (Hamburg, 250 000), Tarek Buchmann (Nürnberg), Joao Palhinha (Tottenham, 5 000 000), Bryan Zaragoza (Celta Vigo, 1 000 000), Lovro Zvonarek (Grasshoppers)
BORUSSIA DORTMUND
Érkezett: Jobe Bellingham (Sunderland, 30 500 000), Yan Couto (Manchester City, k. u. v., 20 000 000), Daniel Svensson (Nordsjaelland, k. u. v., 6 500 000), Patrick Drewes (Bochum, 250 000)
Kölcsönből vissza: Youssoufa Moukoko (Nice), Sébastien Haller (Utrecht), Diant Ramaj (Köbenhavn), Soumaila Coulibaly (Brest)
Távozott: Youssoufa Moukoko (Köbenhavn, 5 000 000), Soumaila Coulibaly (Strasbourg, 7 500 000), Jamie Gittens (Chelsea, 64 300 000)
Kölcsönbe: Kjell Wätjen (Bochum, 300 000), Diant Ramaj (Heidenheim)
Kölcsönből vissza: Carney Chukwuemeka (Chelsea)
EINTRACHT FRANKFURT
Érkezett: Rasmus Kristensen (Leeds United, kölcsön után végleg, 6 000 000), Fenyő Noah (Frankfurt II), Jonathan Burkardt (Mainz, 21 000 000), Doan Ricu (Freiburg, 21 000 000)
Kölcsönből vissza: Elias Baum (Elversberg), Paxten Aaronson (Utrecht), Jessic Ngankam (Hannover), Hrvoje Smolcic (LASK), Nacho Ferri (Kortrijk), Aurélio Buta (Reims)
Távozott: Igor Matanovic (Freiburg, 6 700 000), Nacho Ferri (Westerlo, 2 000 000), Hugo Ekitiké (Liverpool, 95 000 000), Tuta (Al-Duhail, 15 000 000)
Kölcsönbe: Lisztes Krisztián (Ferencváros)
SC FREIBURG
Érkezett: Szuzuki Juito (Bröndby, 10 000 000), Cyriaque Irié (Troyes, 8 500 000), Philipp Treu (St. Pauli, 5 500 000), Derry Scherhant (Hertha, 2 000 000), Anthony Jung (Werder Bremen, i.), Igor Matanovic (Frankfurt, 6 700 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (St. Pauli), Noah Weisshaupt (St. Pauli)
Távozott: Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Manuel Gulde (visszavonult), Kiliann Sildillia (PSV, 5 800 000), Doan Ricu (Frankfurt, 21 000 000)
Kölcsönbe: Robert Wagner (Holstein Kiel), Florent Muslija (Düsseldorf)
HAMBURGER SV
Érkezett: Rayan Philippe (Braunschweig, 2 500 000), Nicolai Remberg (Holstein Kiel, 2 100 000), Jordan Torunarigha (Gent, i.), Yussuf Poulsen (Leipzig, 1 000 000), Nicolás Capaldo (RB Salzburg, 2 100 000)
Kölcsönbe: Daniel Perec (Bayern München, 250 000), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar Doneck, 250 000), Warmed Omari (Rennes)
Kölcsönből vissza: Lucas Perrin (Cercle Bruges), Németh András (Preussen Münster)
Távozott: Ludovit Reis (Club Bruges, 6 000 000), Németh András (Puskás Akadémia, 450 000), Davie Selke (Basaksehir, i.), Matheo Raab (Union Berlin, 400 000), Lucas Perrin (Gijón, i.)
Kölcsönbe: Lukasz Poreba (Elversberg, 170 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Hadzikadunic (FK Rosztov), Adedire Mebude (Westerlo), Marco Richter (Mainz), Adam Karabec (Sparta Praha)
1. FC HEIDEHEIM 1846
Érkezett:
Kölcsönbe: Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj (Dortmund)
Kölcsönből vissza: Mikkel Kaufmann (Karlsruhe)
Távozott: Norman Theuerkauf (visszavonult)
Kölcsönből vissza: Paul Wanner (Bayern München), Frans Krätzig (Bayern München)
TSG 1899 HOFFENHEIM
Érkezett: Leon Avdullahu (Basel, 8 000 000), Macsida Koki (Union SG, 4 750 000), Bernardo (Bochum, i.), Tim Lemperle (1. FC Köln, i.), Luka Hyryläinen (Hoffenheim II), Deniz Zeitler (Ingolstadt, 1 000 000), Wouter Burger (Stoke City, 4 000 000), Vladimír Coufal (West Ham, i.)
Kölcsönből vissza: Florian Grillitsch (Valladolid), Joshua Quarshie (Greuther Fürth), Mergim Berisha (Augsburg), Szalai Attila (Standard Liege), Tim Drexler (Nürnberg), Muhammed Damar (Elversberg), Fisnik Asllani (Elversberg), Bambasé Conté (Karlsruhe), Nahuel Noll (Greuther Fürth)
Távozott: Joshua Quarshie (Southampton, 3 500 000), Tom Bischof (Bayern München, 300 000), Pavel Kaderábek (Sparta Praha, i.), Diadié Samassékou (szl.), Anton Stach (Leeds United, 20 000 000), Marius Bülter (1. FC Köln, 1 000 000)
Kölcsönbe: Bambasé Conté (Elversberg), Szalai Attila (Kasimpasa), Haris Tabakovic (Mönchengladbach, 750 000), Nahuel Noll (Hannover), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Stanley Nsoki (Union Berlin), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig)
Kölcsönből vissza: David Jurásek (Benfica), Leo Östigard (Rennes)
1. FC KÖLN
Érkezett: Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000), Ragnar Ache (Kaiserslautern, 4 500 000), Sebastian Sebulonsen (Bröndby, 2 500 000), Ron-Robert Zieler (Hannover, 200 000), Marius Bülter (Hoffenheim, 1 000 000)
Kölcsönbe: Tom Krauss (Mainz), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
Kölcsönből vissza: Rasmus Carstensen (Lech Poznan), Said El Mala (Viktoria Köln), Malek El Mala (Viktoria Köln)
Távozott: Max Finkgräfe (RB Leipzig, 4 000 000), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, i.), Tim Lemperle (Hoffenheim, i.), Mathias Olesen (Greuther Fürth, i.), Mark Uth (visszavonult), Philipp Pentke (szl.), Damion Downs (Southampton, 8 000 000), Steffen Tigges (Paderborn, 400 000)
Kölcsönbe: Rasmus Carstensen (Aarhus)
Kölcsönből vissza: Anthony Racioppi (Hull City)
RB LEIPZIG
Érkezett: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, k. u. v., 20 000 000), Ezechiel Banzuzi (Leuven, 16 000 000), Max Finkgräfe (1. FC Köln, 4 000 000), Johan Bakayoko (PSV, 18 000 000), Andrija Makszimovics (Crvena zvezda, 14 000 000), Yan Diomande (Leganés, 20 000 000)
Kölcsönből vissza: André Silva (Werder Bremen), Eljif Elmasz (Torino), Janis Blaswich (RB Salzburg), Timo Werner (Tottenham)
Távozott: Ilaix Moriba (Celta Vigo, k. u. v., 6 000 000), Yussuf Poulsen (Hamburg, 1 000 000), Janis Blaswich (Leverkusen, 2 000 000), Benjamin Sesko (Manchester United, 76 500 000)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa)
1. FSV MAINZ 05
Érkezett: Benedict Hollerbach (Union Berlin, 10 000 000), Kasey Bos (Melbourne Victory, 500 000)
Kölcsönbe: Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, 200 000)
Kölcsönből vissza: Ben Bobzien (Klagenfurt), Marco Richter (Hamburg), Edimilson Fernandes (Brest), Tom Krauss (Bochum)
Távozott: Ludovic Ajorque (Brest, k. u. v., 2 000 000), Jonathan Burkardt (Frankfurt, 21 000 000), Edimilson Fernandes (Young Boys, 500 000)
Kölcsönbe: Moritz Jenz (Wolfsburg), Tom Krauss (1. FC Köln), Marco Richter (Darmstadt), Hong Hjun Szeok (Nantes, 400 000)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Érkezett: Jens Castrop (Nürnberg, 4 500 000), Kevin Diks (Köbenhavn, i.), Macsino Suto (Holstein Kiel, 8 000 000)
Kölcsönbe: Haris Tabakovic (Hoffenheim, 750 000)
Kölcsönből vissza: Oscar Fraulo (Utrecht)
Távozott: Stefan Lainer (RB Salzburg, i.), Tobias Sippel (szl.), Alassane Pléa (PSV, 3 000 000), Itakura Ko (Ajax, 10 500 000), Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, 500 000)
Kölcsönbe: Tomas Cvancara (Antalyaspor, 750 000)
FC ST. PAULI
Érkezett: Fudzsita Dzsoel Csima (St. Truiden, 3 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, k. u. v., 3 000 000), Jannik Robatsch (Klagenfurt, 400 000), Simon Spari (Klagenfurt, 200 000), Mathias Pereira Lage (Brest, i.), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, i.), Louis Oppie (Arminia Bielefeld, 2 000 000)
Kölcsönbe: Andréas Hountondji (Burnley)
Kölcsönből vissza: Maurides (Debrecen)
Távozott: Philipp Treu (Freiburg, 5 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, 4 500 000), Eliasz Szaad (Augsburg, 2 000 000), Carlo Boukhalfa (St. Gallen, i.), Johannes Eggestein (Austria Wien, i.), Sascha Burchert (visszavonult), Simon Zoller (vv.), Maurides (Radomiak Radom, 50 000)
Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Freiburg), Siebe Van der Heyden (Mallorca), Noah Weisshaupt (Freiburg)
VfB STUTTGART
Érkezett: Lorenz Assignon (Rennes, 12 000 000), Noah Darvich (Barcelona U18, 1 000 000), Lazar Jovanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Chema Andrés (Real Madrid, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Juan José Perea (Zürich), Silas (Crvena zvezda)
Távozott: Dzsong Vu Jong (Union Berlin, k. u. v., 4 000 000), Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Jacob Bruun Larsen (Burnley, 4 000 000), Juan José Perea (Zürich, i.), Enzo Millot (Al-Ahli Szaúdi, 28 000 000), Anrie Chase (RB Salzburg, 2 000 000)
Kölcsönbe: Dennis Seimen (Paderborn, 250 000)
Kölcsönből vissza: Fabian Rieder (Rennes), El Bilal Touré (Atalanta)
SV WERDER BREMEN
Érkezett: Patrice Covic (Werder U19)
Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Leeds United)
Kölcsönből vissza: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Isak Hansen-Aaröen (Aalborg), Olivier Deman (Antwerpen)
Távozott: Milos Veljkovics (Crvena zvezda, i.), Anthony Jung (Freiburg, i.), Oliver Burke (Union Berlin, i.), Marvin Ducksch (Birmingham City, 2 000 000)
Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Hertha, 500 000)
Kölcsönből vissza: Derrick Köhn (Galatasaray), Issa Kaboré (Manchester City), André Silva (RB Leipzig)
1. FC UNION BERLIN
Érkezett: Andrej Ilics (Lille, k. u. v., 5 000 000), Ilyas Ansah (Paderborn, 4 000 000), Dzsong Vu Jong (VfB Stuttgart, 4 000 000), Oliver Burke (Werder Bremen, i.), Matheo Raab (Hamburg, 400 000)
Kölcsönbe: Stanley Nsoki (Hoffenheim)
Kölcsönből vissza: Paul Jaeckel (Braunschweig), Alex Král (Espanyol), Livan Burcu (Magdeburg)
Távozott: Benedict Hollerbach (Mainz, 10 000 000), Robin Gosens (Fiorentina, 7 000 000), Ivan Prtajin (Kaiserslautern, 1 000 000), Kevin Volland (1860 München, i.), Jérome Roussillon (szl.), Alexander Schwolow (szl.), Paul Jaeckel (Preussen Münster), Kevin Vogt (Bochum, i.)
VFL WOLFSBURG
Érkezett: Mohamed Amura (Union SG, k. u. v., 14 750 000), Aaron Zehnter (Paderborn, 4 500 000), Denis Vavro (Köbenhavn, k. u. v., 2 000 000), Jakub Zielinski (Legia Warszava, 900 000), Vini Souza (Sheffield United, 15 000 000), Samuel Mbangula (Juventus, 10 000 000)
Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Bartol Franjic (Dinamo Zagreb), Moritz Jenz (Mainz), Nicolas Cozza (Nantes), Vacláv Cerny (Rangers), Dzenan Pejcsinovics (Fortuna Düsseldorf)
Távozott: Sebastiaan Bornauw (Leeds United, 6 000 000), Cédric Zesiger (Augsburg, k. u. v., 6 000 000), Lukas Nmecha (Leeds United, i.), Kevin Behrens (Lugano, i.)
Kölcsönbe: Jakub Kaminski (1. FC Köln), Bartol Franjic (Venezia)
Kölcsönből vissza: Mads Roerslev (Brentford)
Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva hétfőn délben.