A negyedmilliárd eurós bevétel ellenére ragaszkodnak a régi recepthez a „gyógyszergyáriak”

2024 bajnoka és kupagyőztese, a BAYER LEVERKUSEN az előző idényben csak a második helyen végzett a Bundesligában, a hazai kupában kiesett az elődöntőben az Arminia Bielefeld ellen, a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutásért a Bayern München kellemetlen, kettős vereséggel mutatta meg nekik az új idők realitását.

ÚJ IDŐK. Xabi Alonso távozott, ez nem meglepő, az már annál inkább, hogy Florian Wirtz ilyen sokáig maradt egyáltalán a klubnál – jó hír a híveknek, hogy nem a Bayern München vette meg, és okosan elköltötték az érte kapott 125 millió eurót (és a vételár tartalmaz 15 milliónyi, könnyen elérhető opciót, valamint tízmillió, csak igazán nagy sikerek után járó extra jövedelmeket).

Az új mesternek, a Manchester Unitednél kudarcot valló, de az Ajaxnál bizonyító, előtte két éven át a Bayern München tartalékcsapatánál dolgozó Erik ten Hagnak szinte teljesen új csapatot kell építenie: a jobbhátvéd Jeremie Frimpongot elvitte a Liverpool a 40 millió eurós kivásárlási árért (ötmillió itt a bónusz), a középhátvédek közül Jonathan Tah-t alig kétmillió euróért elhappolta a Bayern München, Odilon Kossounout húszmillióért elopciózta az Atalanta az 5.2 milliós kölcsöndíj után, majd a védelem előtt játszó, távozni akaró Granit Xhakát eladták a Sunderlandnek (a hamarosan krisztusi korba lépő játékosért jó pénzt, 15+5 millió eurót adtak az angolok, ő maga meg évi tízmilliós, a leverkuseninél sokkal jobb bért kapott).

Távozott a kapusok közül Lukas Hrádecky (ő volt a csapatkapitány!) és Luca Novodomsky, Matej Kovart kölcsönadták a PSV-nek, és kölcsönadtak két, ezen a nyáron vett fiatal bekket (Tim Oermann és Abdoulaye Faye).

A jobbhátvéd Nordi Mukiele visszatért kölcsönjátéka után a PSG-hez, a középső védő Mario Hermoso pedig az AS Romához. A középső középpályás Gustavo Puerta nem vált be, de kerestek rajta egy kis pénzt.