Úszás: Kós Hubert az 50 hátat is megnyerte a carmeli vk-viadalon

Kevéssel maradt el országos csúcsától (22.64) 50 háton Kós Hubert (22.65) a carmeli világkupa-viadal második napján a döntőben, így sem veszélyeztette senki és semmi a győzelmét, amelyet egyértelműen a fordulót követő második hossznak köszönhet olimpiai bajnokunk.

A magyar rekord tehát elmaradt, másféle csúcsok azonban születtek a carmeli vk-viadal második napján.

Például egy amerikai csúcs Shaine Casas jóvoltából 200 vegyesen (1:49.43), s persze önmagában ez szenzációs eredmény, az talán még inkább, hogy a szám nagy klasszisát, a francia Léon Marchand-t előzte meg (1:49.73), úgyhogy a vk-sorozatban csak az első állomáson induló Marchand az első két nap után ezüst- és bronzérmeket tud „csak” felmutatni, mindannyiszor csapattárstól, vagyis Bowman-tanítványtól kapott ki.

A nap legnagyobb dobása Gretchen Walshé – ugyanakkor az ő világcsúcsa az, amelyikre majdhogynem azt mondhatjuk, hogy papírforma: az amerikai úszó tavaly a budapesti rövid pályás világbajnokságon 9 (!) világrekordot úszott, azok közül egyet, mégpedig az 50 pillangóét magyar idő szerint szombaton éjjel tovább is javított (a 23.94-ből 23.72 lett).

A magyar úszók közül az előfutamokban Jászó Ádám 50 háton a 13. (23.97), Németh Nándor 100 gyorson a 17. (47.36), Márton Richárd 200 pillangón a 13. (1:57.81), Zombori Gábor 200 vegyesen a 16. (1:59.50) lett – Senánszky Petra 50 pillangón a 14. (27.21), Fángli Henrietta 100 mellen a 15. helyen (1:06.63) zárt.

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, CARMEL

Érdekesebb eredmények

Férfiak

50 m gyors

1. Jack Alexy (amerikai) 45.32

2. Christopher Guiliano (amerikai) 46.00

3. Kaii Winkler (amerikai) 46.11

50 m hát

1. Kós Hubert 22.64

2. Ralf Tribuntsov (észt) 22.91

3. Dylan Carter (Trinidad és Tobagói-i) 23.00

200 m pillangó

1. Ilya Kharun (kanadai) 1:50.65

2. Gabriel Jett (amerikai) 1:51.01

3. Federico Burdisso (olasz) 1:52.06

200 m vegyes

1. Shaine Casas (amerikai) 1:49.43

2. Léon Marchand (francia) 1:49.73

3. David Schlicht (ausztrál) 1:53.09

Nők

200 m gyors

1. Mollie O’Callaghan (ausztrál) 1:50.77

2. Lani Pallister (ausztrál) 1:52.41

3. Anna Peplowski (amerikai) 1:53.08

100 m hát

1. Regan Smith (amerikai) 54.92

2. Kaylee McKeown (ausztrál) 55.05

3. Arabella Sims (amerikai) 55.25

50 m pillangó

1. Gretchen Walsh (amerikai) 23.72 – világcsúcs, régi: 23.94, Walsh, 2024

2. Alexandria Perkins (ausztrál) 24.64

3. Roos Vanotterdijk (belga) 25.44