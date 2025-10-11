Nemzeti Sportrádió

Másfél év után győzelem NB I-es gólokkal a Puskás Arénában; Szűcs Kornél: Szeretnék magasabb szinten játszani

2025.10.11. 23:51
Szűcs Kornél NS-ajánló magyar válogatott

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Másfél év után győzelem NB I-es gólokkal a Puskás Arénában. A vb-kijutás szempontjából fontos meccset nyert meg a labdarúgó-válogatott: a szombati, örmények elleni siker előtt házigazdaként legutóbb 2024 júniusában Debrecenben Izrael ellen győzött 3–0-ra, míg a Puskás Arénában másfél éve, 2024. március 26-án Koszovót múlta felül 2–0-ra – a szombat esti összecsapáson két NB I-ben futballozó játékos, Lukács Dániel és cseréje, Gruber Zsombor volt eredményes. A világbajnoki selejtezőről Borbola Bence tudósított, a játékosokat Somogyi Zsolt értékelte

Szűcs Kornél: Szeretnék magasabb szinten játszani. Szűcs Kornél, az angol harmadik ligás Plymouth magyar védője lapunknak beszélt ijesztő sérüléséről, csapata menedzseréről, a korábbi Manchester United-játékos Tom Cleverley-ről, valamint szóba került a válogatottság is. Cserháti András interjúja

Rangadó helyett edzőmeccs: tizenöt góllal verte meg az ETO az FTC-t. Tíz percig tartotta magát az Audi Arénában az FTC: a kitűnő formában védő Hatadou Sako és a nyolcgólos Helena Elver vezényletével kiütötte ellenfelét a címvédő Győr. Jakus Barnabás összefoglalója

Összejött a döntő az unokatestvérek között – Arthur Rinderknech Danyiil Medvegyevet, Valentin Vacherot Novak Djokovicsot győzte le a teniszezők sanghaji 1000-es elődöntőjében, mindketten első mestertornadöntőjüket játsszák, Vacherot az 1000-esek történetének legalacsonyabban rangsorolt finalistája lett. A korábbi három vuhani tornát megnyerő Arina Szabalenka első meccsét vesztette el ezen a helyszínen. Szeleczki Róbert beszámolója
NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

