Álomdöntő a darts World Grand Prix-n

Luke Humphries (angol, 1.)–Danny Noppert (holland, 13.)

Humphries szenzációsan kezdte a meccset, jó ideig 100 fölötti körátlagot produkált, és el is húzott 4:1-re, vagyis már csak egyetlen szettet kellett neki megnyernei, hogy kvalifikálja magát a vasárbapi döntőbe. Azonban Noppert nem hagyta annyiban a dolgot, és bekeményített, és fel is jött 4:3-ra.

Azonban a nyolcadik szett döntőnek bizonyult, az első helyen kiemelt angol nem engedte tovább riválisát, és 3–1-re megnyerve ezt a játszmát, 5:3-ra győzött.

Humphries egyik kedvencének számít ez a torna, hiszen sorozatban harmadszor jutott be a döntőbe – 2023-ban megnyerte, 2024-ben második lett.

Luke Humphries is through to his third consecutive World Grand Prix final!#WGPDarts pic.twitter.com/aqrdT6gN8s — PDC Darts (@OfficialPDC) October 11, 2025

Luke Littler (angol, 2.)–Jonny Clayton (walesi, 6.)

A világbajnok Littler nagyon bekezdett, úgy nyerte meg az első két szettet, hogy az átlaga megközelítette a 102-öt, ami a duplabeszállós szabályok mellett kiemelkedőnek számít. Ezután Clayton is megérkezett a meccsbe, a harmadik szettben a walesi egyértelműen jobb volt az angolnál.

Azonban ezt követően Clayton már nem nyert többet. A világ legjobb játékosa összeszedte magát, és bámulatos játékkal megnyerte a negyedik az ötödik és a hatodik játszmát is, és ezzel az egész meccset. Clayton körátlaga egészen jó volt 91.13-mal, ám Littler még ennél is sokkal hatékonyabban dobott (97.26).

Littler először juthott be a döntőbe, amely így álomfinálé lesz közte és Humphries között.

LITTLER KO's CLAYTON! ☢️



Luke Littler is through to his first World Grand Prix final!



The World Champion dispatches Jonny Clayton 5-1 to set up a blockbuster clash with Luke Humphries tomorrow night! 👀



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW #WGPDarts | SFs pic.twitter.com/x0me8OGDyh — PDC Darts (@OfficialPDC) October 11, 2025

Beau Greaves a darts történetében a negyedik nő lett, aki megszerezte a Pro Tour-kártyát. A 2025-ös Winmau Development Tour 22. tornája után vált biztossá, hogy a 21 éves angol hölgy összesítésben az első kettőben zárja az évet, így megkapja a kártyát. Ezt a bravúrt a nők közül korábban csak Lisa Ashton, Stacy Bromberg és Tricia Wright teljesítette. Így tehát Greaves a következő két idényen át jogosult az összes Players Championship-versenyén való indulásra, valamint a European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin történő részvételre. Beau greaves a nők közül negyedikként pro tour-kártyát SZERZETT

DARTS

PDC World Grand Prix, Leicester

Elődöntő

Luke Humphries (angol, 1., 93.65)–Danny Noppert (holland, 13., 87.71) 5:3

Luke Littler (angol, 2., 97.26)–Jonny Clayton (walesi, 6., 91.13) 5:1