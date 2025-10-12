Nemzeti Sportrádió

Két magyar aranyérem a veterán birkózó-világbajnokságon

2025.10.12. 08:33
Cseperkáló Péter (jobbra) a 100 kg-os súlycsoportban lett veterán világbajnok (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Cseperkáló Péter és Mátyás Gábor személyében két magyar aranyérmese is lett a Tatabányán zajló veterán birkózó-világbajnokság szombati versenynapjának.

A magyar szövetség beszámolója szerint a C- (41-45 évesek) és a D-kategória (45-50 évesek) kötöttfogású küzdelmei során két magyar birkózó is a dobogó tetejére állhatott. 

Az előző két vb megnyerése után triplázásra készülő Cseperkáló Péter (100 kg, C) török, üzbég, iráni, Járnovics József, a döntőben pedig a grúz Zurab Cikaridze legyőzése után állhatott a dobogó tetejére. A dunaújvárosi Mátyás Gábor (70 kg, D) menetelése során kirgiz, lengyel, svéd és kazah rivális testén át jutott el a győzelemig.

Barna Zoltán (130 kg, D) ezüst-, Sipos Zoltán (70 kg, C) bronzérmes lett. A magyar válogatott összesen már hat arany-, négy ezüst- és öt bronzéremnél jár a vasárnapi zárás előtt, amikor az A kategória (35-40 évesek) kötöttfogású versenyzői lépnek szőnyegre Tatabányán.

 

 

