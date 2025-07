Nőnek a bevételek, de nem szórja a pénzt a Dortmund

KÉT KISZEMELT. Dan Ndoye parádés idényt zárt a Bolognával, az összes olasz topcsapat vinné, megszerzése 40 millió euróba kerül éppen ezért. Tipikus kiszemelt: 17 éves és angol, kérdés, a Tottenham eladja-e viszonylag olcsón, 25 millióért Mikey Moore-t? Az angolok elsőre azt javasolták, Moore csak kölcsönbe igazoljon Dortmundba.

Valósággal kivirágzott a Mainzban Nadiem Amiri, visszakerült a (német) válogatott keretébe is, a Leverkusen tavaly egymillió euróért adta el, ma hússzor ennyit ér! A sokoldalú középpályásra alkuszik állítólag a Dortmund.

Pár éve mi magunk is leendő világsztárként tekintettünk az amerikai szélsőre, Giovanni Reynára, de sérülés sérülést követett, most már ott tartunk, hogy a Parma hatmillió euróért megvenné, ám amerikai szakértők és egykori ászok sora figyelmezteti a talján klubot, hogy ezt ne tegye. A kis (apja, Claudio 112-szeres válogatott) Reyna már rábólintott a váltásra, az egyesületek alkudoznak még picit.



MENNEK, MENNÉNEK. Szintén amerikai szélső Cole Campbell, a VfB Stuttgart és az Eintracht Frankfurt is vinné a még tizenéves játékost, aki az előző idényben igen keveset játszott a profik között – a VfB-vel állítólag már meg is egyezett, a vételár hétmillió euró lesz. A német-amerikai U18-es védőt, Tyler Meisert már el is vitte Dortmundból a Mönchengladbach.

Diant Ramajt, a német U20-as válogatott kapust kölcsönkérte a Heidenheim, mindenféle opciót mellőzve, a török szűrőt, Salih Özcant vinné a Besiktas, az 1. FC Köln és a Galatasaray is. A 31 éves Sébastien Hallernek az Utrecht nem kínált újabb szerződést az erről szóló pletykák ellenére sem, a középső középpályás Felix Nmecháért a Manchester United, a szélső Karim Adeyemiért a Juventus fizethet 40-45 millió eurót.

Serhou Guirassy jelenleg megfizethetetlen a Milannak, de mások sem kapkodnak érte, a télen még a PSG-vel hozták hírbe őt.

Otthon, édes otthon

ELŐRE KELL GONDOLKODNI. Jövőre lejár Pascal Gross, Emre Can, Niklas Süle, Sébastien Haller, Julian Brandt, Salih Özcan és Reyna szerződése is, egyelőre nem sietnek a hosszabbítással a vezetők. A mostani keretből tizenegyen is harminc év fölöttiek lesznek az idény végére, Gross 35, Can, Haller és Marcel Sabitzer 32-32, Süle és Brandt 30-30.

Zárjuk egy érdekes ténnyel és egy érdekes hírrel: a Dortmund játékoskeretének az értéke sokkal kisebb, mint az éves költségvetés, és ez általában pont fordítva szokott lenni a sorozatunkba bekerült kluboknál; az egyesület egyik kiszemeltje pedig a Sepsiszentgyörgy húszéves középső középpályása, Nistor Ákos, akit a Ruhr Nachrichten értesülései szerint korábbi edzője, László Csaba ajánlott a tartalékok mestere, a dán Mike Tullberg figyelmébe.

A Transfermarkt szerint Nistor ügynöke ugyanaz, aki a Dortmundban egykoron megforduló Bajner Bálinté!

Nistor részt vett a tartalékokkal az ausztriai edzőtáborban, ezt a Sepsi is megerősítette, de már visszatért, a hétvégén pályára lépett a csapatban egy felkészülési mérkőzésen, sőt gólt is szerzett.



A BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

FC AUGSBURG

Érkezett: Chrislain Matsima (Monaco, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Cédric Zesiger (Wolfsburg, kölcsön után végleg, 4 000 000 euró), Eliasz Szaad (St. Pauli, 2 000 000 euró), Robin Fellhauer (Elversberg, 700 000, euró), Han-Noah Massengo (Burnley, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Patric Pfeiffer (Magdeburg), Tim Breithaupt (Kaiserslautern), Maximilian Bauer (Kaiserslautern), David Colina (Vejle), Dion Beljo (Rapid Wien), Lasse Günther (Karlsruhe)

Távozott: Felix Uduokhai (Besiktas, kölcsön után végleg, 5 000 000), Irvin Cardona (St.-Étienne, kölcsön után végleg, 2 500 000), Patric Pfeiffer (Darmstadt, 700 000), Robert Gumny (Lech Poznan, ingyen), Lasse Günther (Elversberg), Fredrik Jensen (Arisz, ingyen), Dion Beljo (Dinamo Zagreb, 4 000 000)

Kölcsönbe: Nathanaël Mbuku (Montpellier, 500 000), David Colina (Osijek, 100 000)

Kölcsönből vissza: Mergim Berisha (Hoffenheim), Frank Onyeka (Brentford)

BAYER 04 LEVERKUSEN

Érkezett: Jarell Quansah (Liverpool, 35 000 000 euró), Ibrahim Maza (Hertha, 12 000 000), Mark Flekken (Brentford, 10 000 000), Abdoulaye Faye (Häcken, 2 700 000), Tim Oermann (Bochum, 1 800 000), Axel Tape (PSG U23, ingyen), Malik Tillman (PSV, 35 000 000), Christian Kofane (Albacete, 5 250 000), Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, 1 300 000)

Távozott: Florian Wirtz (Liverpool, 125 000 000), Jeremie Frimpong (Liverpool, 40 000 000), Odilon Kossounou (Atalanta, kölcsön után végleg, 20 000 000), Gustavo Puerta (Hull City, k. u. v., 3 500 000), Jonathan Tah (Bayern München, 800 000)

Kölcsönbe: Tim Oermann (Sturm Graz), Matej Kovar (PSV)

Kölcsönből vissza: Emiliano Buendía (Aston Villa), Nordi Mukiele (PSG), Mario Hermoso (Roma)

FC BAYERN MÜNCHEN

Érkezett: Jonathan Tah (Leverkusen, 800 000 euró), Tom Bischof (Hoffenheim, 300 000 euró)

Kölcsönből vissza: Arijon Ibrahimovic (Lazio), Frans Krätzig (Heidenheim), Bryan Zaragoza (Osasuna), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)

Távozott: Mathys Tel (Tottenham, kölcsön után végleg, 35 000 000), Frans Krätzig (RB Salzburg, 3 500 000 euró), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 1 200 000), Leroy Sané (Galatasaray, ingyen), Eric Dier (Monaco, ingyen), Sven Ulreich (szerződése lejárt), Thomas Müller (szerződése lejárt)

Kölcsönbe: Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Daniel Perec (Hamburg, 250 000)

BORUSSIA DORTMUND

Érkezett: Jobe Bellingham (Sunderland, 30 500 000), Yan Couto (Manchester City, k. u. v., 20 000 000), Daniel Svensson (Nordsjaelland, k. u. v., 6 500 000), Patrick Drewes (Bochum, 250 000)

Kölcsönből vissza: Youssoufa Moukoko (Nice), Sébastien Haller (Utrecht), Diant Ramaj (Köbenhavn), Soumaila Coulibaly (Brest)

Távozott: Youssoufa Moukoko (Köbenhavn, 5 000 000), Soumaila Coulibaly (Strasbourg, 7 500 000), Jamie Gittens (Chelsea, 64 300 000)

Kölcsönbe: Kjell Wätjen (Bochum, 300 000)

Kölcsönből vissza: Carney Chukwuemeka (Chelsea)

EINTRACHT FRANKFURT

Érkezett: Rasmus Kristensen (Leeds United, kölcsön után végleg, 6 000 000), Fenyő Noah (Frankfurt II), Jonathan Burkardt (Mainz, 21 000 000)

Kölcsönből vissza: Elias Baum (Elversberg), Paxten Aaronson (Utrecht), Jessic Ngankam (Hannover), Hrvoje Smolcic (LASK), Nacho Ferri (Kortrijk), Aurélio Buta (Reims)

Távozott: Igor Matanovic (Freiburg, 6 700 000), Nacho Ferri (Westerlo, 2 000 000), Hugo Ekitiké (Liverpool, 95 000 000)

SC FREIBURG

Érkezett: Szuzuki Juito (Bröndby, 10 000 000), Cyriaque Irié (Troyes, 8 500 000), Philipp Treu (St. Pauli, 5 500 000), Derry Scherhant (Hertha, 2 000 000), Anthony Jung (Werder Bremen, i.), Igor Matanovic (Frankfurt, 6 700 000)

Kölcsönből vissza: Robert Wagner (St. Pauli), Noah Weisshaupt (St. Pauli)

Távozott: Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Manuel Gulde (visszavonult), Kiliann Sildillia (PSV, 5 800 000)

Kölcsönbe: Robert Wagner (Holstein Kiel)

HAMBURGER SV

Érkezett: Rayan Philippe (Braunschweig, 2 500 000), Nicolai Remberg (Holstein Kiel, 2 100 000), Jordan Torunarigha (Gent, i.), Yussuf Poulsen (Leipzig, 1 000 000), Nicolás Capaldo (RB Salzburg, 2 100 000)

Kölcsönbe: Daniel Perec (Bayern München, 250 000)

Kölcsönből vissza: Lucas Perrin (Cercle Bruges), Németh András (Preussen Münster)

Távozott: Ludovit Reis (Club Bruges, 6 000 000), Németh András (Puskás Akadémia, 450 000), Davie Selke (Basaksehir, i.), Matheo Raab (Union Berlin, 400 000), Lucas Perrin (Gijón, i.)

Kölcsönből vissza: Dennis Hadzikadunic (FK Rosztov), Adedire Mebude (Westerlo), Marco Richter (Mainz), Adam Karabec (Sparta Praha)

1. FC HEIDEHEIM 1846

Érkezett:

Kölcsönbe: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)

Kölcsönből vissza: Mikkel Kaufmann (Karlsruhe)

Távozott: Norman Theuerkauf (visszavonult)

Kölcsönből vissza: Paul Wanner (Bayern München), Frans Krätzig (Bayern München)

TSG 1899 HOFFENHEIM

Érkezett: Leon Avdullahu (Basel, 8 000 000), Macsida Koki (Union SG, 4 750 000), Bernardo (Bochum, i.), Tim Lemperle (1. FC Köln, i.), Luka Hyryläinen (Hoffenheim II), Deniz Zeitler (Ingolstadt, 1 000 000), Wouter Burger (Stoke City, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Florian Grillitsch (Valladolid), Joshua Quarshie (Greuther Fürth), Mergim Berisha (Augsburg), Szalai Attila (Standard Liege), Tim Drexler (Nürnberg), Muhammed Damar (Elversberg), Fisnik Asllani (Elversberg), Bambasé Conté (Karlsruhe), Nahuel Noll (Greuther Fürth)

Távozott: Joshua Quarshie (Southampton, 3 500 000), Tom Bischof (Bayern München, 300 000), Pavel Kaderábek (Sparta Praha, i.), Diadié Samassékou (szl.), Anton Stach (Leeds United, 20 000 000)

Kölcsönbe: Bambasé Conté (Elversberg), Szalai Attila (Kasimpasa), Haris Tabakovic (Mönchengladbach, 750 000), Nahuel Noll (Hannover), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Stanley Nsoki (Union Berlin), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig)

Kölcsönből vissza: David Jurásek (Benfica), Leo Östigard (Rennes)

1. FC KÖLN

Érkezett: Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf, 5 500 000), Ragnar Ache (Kaiserslautern, 4 500 000), Sebastian Sebulonsen (Bröndby, 2 500 000), Ron-Robert Zieler (Hannover, 200 000)

Kölcsönbe: Tom Krauss (Mainz)

Kölcsönből vissza: Rasmus Carstensen (Lech Poznan), Said El Mala (Viktoria Köln), Malek El Mala (Viktoria Köln)

Távozott: Max Finkgräfe (RB Leipzig, 4 000 000), Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, i.), Tim Lemperle (Hoffenheim, i.), Mathias Olesen (Greuther Fürth, i.), Mark Uth (visszavonult), Philipp Pentke (szl.), Damion Downs (Southampton, 8 000 000)

Kölcsönbe: Rasmus Carstensen (Aarhus)

Kölcsönből vissza: Anthony Racioppi (Hull City)

RB LEIPZIG

Érkezett: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, k. u. v., 20 000 000), Ezechiel Banzuzi (Leuven, 16 000 000), Max Finkgräfe (1. FC Köln, 4 000 000), Johan Bakayoko (PSV, 18 000 000), Andrija Makszimovics (Crvena zvezda, 14 000 000), Yan Diomande (Leganés, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: André Silva (Werder Bremen), Eljif Elmasz (Torino), Janis Blaswich (RB Salzburg), Timo Werner (Tottenham)

Távozott: Ilaix Moriba (Celta Vigo, k. u. v., 6 000 000), Yussuf Poulsen (Hamburg, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa)

1. FSV MAINZ 05

Érkezett: Benedict Hollerbach (Union Berlin, 10 000 000), Kasey Bos (Melbourne Victory, 500 000)

Kölcsönbe: Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, 200 000)

Kölcsönből vissza: Ben Bobzien (Klagenfurt), Marco Richter (Hamburg), Edimilson Fernandes (Brest), Tom Krauss (Bochum)

Távozott: Ludovic Ajorque (Brest, k. u. v., 2 000 000), Jonathan Burkardt (Frankfurt, 21 000 000), Edimilson Fernandes (Young Boys, 500 000)

Kölcsönbe: Moritz Jenz (Wolfsburg), Tom Krauss (1. FC Köln)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Érkezett: Jens Castrop (Nürnberg, 4 500 000), Kevin Diks (Köbenhavn, i.), Macsino Suto (Holstein Kiel, 8 000 000)

Kölcsönbe: Haris Tabakovic (Hoffenheim, 750 000)

Kölcsönből vissza: Oscar Fraulo (Utrecht)

Távozott: Stefan Lainer (RB Salzburg, i.), Tobias Sippel (szl.), Alassane Pléa (PSV, 3 000 000)

Kölcsönbe: Tomas Cvancara (Antalyaspor, 750 000)

FC ST. PAULI

Érkezett: Fudzsita Dzsoel Csima (St. Truiden, 3 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, k. u. v., 3 000 000), Jannik Robatsch (Klagenfurt, 400 000), Simon Spari (Klagenfurt, 200 000), Mathias Pereira Lage (Brest, i.), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, i.), Louis Oppie (Arminia Bielefeld, 2 000 000)

Kölcsönbe: Andréas Hountondji (Burnley)

Kölcsönből vissza: Maurides (Debrecen)

Távozott: Philipp Treu (Freiburg, 5 500 000), Morgan Guilavogui (Lens, 4 500 000), Eliasz Szaad (Augsburg, 2 000 000), Carlo Boukhalfa (St. Gallen, i.), Johannes Eggestein (Austria Wien, i.), Sascha Burchert (visszavonult), Simon Zoller (vv.), Maurides (Radomiak Radom, 50 000)

Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Freiburg), Siebe Van der Heyden (Mallorca), Noah Weisshaupt (Freiburg)

VfB STUTTGART

Érkezett: Lorenz Assignon (Rennes, 12 000 000), Noah Darvich (Barcelona U18, 1 000 000), Lazar Jovanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Chema Andrés (Real Madrid, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Juan José Perea (Zürich), Silas (Crvena zvezda)

Távozott: Dzsong Vu Jong (Union Berlin, k. u. v., 4 000 000), Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, 400 000), Jacob Bruun Larsen (Burnley, 4 000 000), Juan José Perea (Zürich)

Kölcsönbe: Dennis Seimen (Paderborn, 250 000)

Kölcsönből vissza: Fabian Rieder (Rennes), El Bilal Touré (Atalanta)

SV WERDER BREMEN

Érkezett: Patrice Covic (Werder U19)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Leeds United)

Kölcsönből vissza: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Isak Hansen-Aaröen (Aalborg), Olivier Deman (Antwerpen)

Távozott: Milos Veljkovics (Crvena zvezda, i.), Anthony Jung (Freiburg, i.), Oliver Burke (Union Berlin, i.)

Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Hertha, 500 000)

Kölcsönből vissza: Derrick Köhn (Galatasaray), Issa Kaboré (Manchester City), André Silva (RB Leipzig)

1. FC UNION BERLIN

Érkezett: Andrej Ilics (Lille, k. u. v., 5 000 000), Ilyas Ansah (Paderborn, 4 000 000), Dzsong Vu Jong (VfB Stuttgart, 4 000 000), Oliver Burke (Werder Bremen, i.), Matheo Raab (Hamburg, 400 000)

Kölcsönbe: Stanley Nsoki (Hoffenheim)

Kölcsönből vissza: Paul Jaeckel (Braunschweig), Alex Král (Espanyol), Livan Burcu (Magdeburg)

Távozott: Benedict Hollerbach (Mainz, 10 000 000), Robin Gosens (Fiorentina, 7 000 000), Ivan Prtajin (Kaiserslautern, 1 000 000), Kevin Volland (1860 München, i.), Jérome Roussillon (szl.), Alexander Schwolow (szl.), Paul Jaeckel (Preussen Münster), Kevin Vogt (Bochum, i.)

VFL WOLFSBURG

Érkezett: Mohamed Amura (Union SG, k. u. v., 14 750 000), Aaron Zehnter (Paderborn, 4 500 000), Denis Vavro (Köbenhavn, k. u. v., 2 000 000), Jakub Zielinski (Legia Warszava, 900 000), Vini Souza (Sheffield United, 15 000 000), Samuel Mbangula (Juventus, 10 000 000)

Kölcsönbe: Jesper Lindström (Napoli, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Bartol Franjic (Dinamo Zagreb), Moritz Jenz (Mainz), Nicolas Cozza (Nantes), Vacláv Cerny (Rangers), Dzenan Pejcsinovics (Fortuna Düsseldorf)

Távozott: Sebastiaan Bornauw (Leeds United, 6 000 000), Cédric Zesiger (Augsburg, k. u. v., 6 000 000), Lukas Nmecha (Leeds United, i.), Kevin Behrens (Lugano, i.)

Kölcsönbe: Jakub Kaminski (1. FC Köln), Bartol Franjic (Venezia)

Kölcsönből vissza: Mads Roerslev (Brentford)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva hétfőn délben.